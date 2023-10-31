宜蘭的古早味小吃很出名，經典的宜蘭菜色也不少!這次礁溪長榮鳳凰酒店鳳凰軒「新宜蘭菜 」可是在傳統的架構上融入新鮮的在地食材與創新的料理手法。這席盛宴中光是開胃前菜就有八道了!! 櫻桃烤鴨也推出了一鴨六吃，更別說精采的宜蘭海鮮，最後連甜點都令人驚喜不已，真的是道道精采!! 吃巧又吃飽，一起來看看創新的新宜蘭菜的豐富變化吧！

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長榮鳳凰酒店鳳凰軒新宜蘭菜 如何去

新宜蘭菜菜 長榮鳳凰酒店 (2樓鳳凰軒)

訂位專線：03-9100988

用餐時間：17:30-21:00

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

訂位：線上訂位( 請點我 )

收費：10人席13888+10%、8人席11688+10%、6人席8688+10%、4人席5888+10%

訂位：線上訂位( 請點我 ) 收費：10人席13888+10%、8人席11688+10%、6人席8688+10%、4人席5888+10% Google地圖

自行開車：Google導航輸入即可到達

停車場：有附設地下停車場，開車來很方便

長榮鳳凰酒店新宜蘭菜 菜單價位

我們在礁溪長榮鳳凰酒店的二樓的鳳凰軒享用「新宜蘭菜」

因為剛好十人用餐，可以用圓桌的方式，親朋好友大家可以團聚用餐

價位：10人席13888+10%、8人席11688+10%、6人席8688+10%、4人席5888+10%

四人席菜單

六人席菜單

八人席菜單

十人席菜單

鳳凰軒新宜蘭菜 八道開胃前菜

嘿嘿，這可不是這次的主菜，「八道」開胃前菜的排場夠驚人了吧

既然是鳳凰軒新宜蘭菜，那理所當然就是把蘭陽平原著名的庶民美食重新在廚師的巧手下展現全新風貌

來看看令人驚豔的開胃前菜吧

米豆蒜子刺瓜

米豆蒜子刺瓜

這道採用在地食材，小黃瓜上面撒上了宜蘭著名的紅麴米醬與壯圍生產的台農九號花生融合而成的醬料。

紅麴是源自宜蘭縣酒「紅露酒」的原料就是紅麴!! 如果到宜蘭酒廠參觀，整個廠區都可聞到發酵的紅麴香味

兩者搭配，口味非常清脆爽口又有滿滿的宜蘭味

古早味九孔鮑

古早味九孔鮑

九孔鮑是由鮑魚與九孔配種誕生出的新品種

產自東北角的九孔鮑，運用一般民間常用的「鹹蜆仔」的傳統涼拌醃漬菜色的手法

將九孔鮑燙熟後浸入特調的手工醬油，上桌時再搭配檸檬片，在傳統的鹹香之餘，又多了酸甜的鮮滋味

XO 醬炒羊羹

XO 醬炒羊羹

羊羹是蘇澳的特產，這道將羊羹拌入 XO 醬再快炒而成

口感真的很像炒「蘿蔔糕」呢，鹹甜交織的口味非常特別哦

竹炭鴨賞糕渣

竹炭鴨賞糕渣

糕渣是著名的宜蘭三寶之一。曾經是國宴餐桌的代表菜色之一，同時又能代表宜蘭人外冷內熱的個性。

長榮鳳凰酒店將傳統的糕渣重新注入新生命，內餡又加入了鴨賞，再沾竹炭粉油炸，變成黑嚕嚕的模樣

除了要小心內餡會燙口之外，內餡之中散發鴨賞微微鹹香，口味令人驚豔啊

情人果白玉瓜

情人果白玉瓜

情人果白玉瓜的發想是從蘭陽傳統戲曲發想出來的，選了苦味較低的白玉苦瓜加上酸甜的情人果

酸酸甜甜，清爽又開胃。

星蔥櫻蝦牛舌餅

星蔥櫻蝦牛舌餅

這道也是令大家讚賞不已啊，牛舌餅竟然也可以變成菜色之一

在牛舌餅上面灑三星蔥段與櫻花蝦，三種口味一次滿足，口感卡滋卡滋，鹹香之中帶點焦糖甜

真的超涮嘴的，應該會有業者來開發新的牛舌餅口味吧

不然變成長榮鳳凰酒店的獨家小點心也很棒啊

水晶琥珀鴨舌凍

水晶琥珀鴨舌凍

這道也很妙，設計靈感來自田間流淌的礁溪溫泉水，所以水晶透明的鴨舌凍，像是透明的溫泉水

古溜古溜的口感，一下子就滑入口中了，不過，紅色的部份則是辣紅油，小心會辣口

茭白筍龍鳳腿

茭白筍龍鳳腿

溫泉茭白筍是著名的礁溪特產，龍鳳腿也是來自羅東夜市的著名小吃

中間的棍棒模樣就是茭白筍了

兩者相互結合，就變成特色小點了

鳳凰軒新宜蘭菜 鳳凰櫻桃鴨六吃

來宜蘭吃櫻桃烤鴨，也成為宜蘭菜的新顯學了，長榮鳳凰酒店再推陳出新，來個鳯凰櫻桃鴨六吃

吃櫻桃鴨之餘，當然也要欣賞大廚片鴨秀囉！

片鴨的時候，看著廚師嫻熟的手藝，手起刀落，三兩下就片好了，欣賞手藝的同時，香味陳陳傳來，口水都快流來下了

第一吃：櫻桃鴨皮

第一吃：櫻桃鴨皮

這一吃和在北京吃烤鴨的方式一樣，先用鴨皮沾上白糖吃

脆口的鴨皮，上面的鴨油與糖粒在舌尖融化，齒頰留香。沒試過的朋友一定要試試這種老北京的吃法

第二吃：櫻桃鴨腿

第二吃：櫻桃鴨腿

這裏的櫻桃鴨腿肉搭配特製玫瑰甜麵醬，肉質鮮甜，肥而不膩

這裏還準備了「跳跳糖」，在舌尖上嗶嗶啵啵的，口感體驗新鮮有趣

這次準備了白糖、跳跳糖、玫瑰甜麵醬

片鴨完之後，另一位服務生正準備其他吃法

第三吃：金棗片皮鴨卷

第三吃：金棗片皮鴨卷

第四吃：腐乳烤鴨刈包

融入金棗的餅皮

第四吃：腐乳烤鴨刈包

第三吃：金棗片皮鴨卷

「片皮鴨卷」是吃烤鴨中最經典的吃法，最被期待的一款，坊間賣的北京烤鴨中最對味的就是它。

長榮鳳凰酒店特別將宜蘭的「金棗醬」揉入餅皮中

內餡除了鴨肉與甜麵醬之外，還加了小黃瓜、哈密瓜、以及蜜金棗，呈現出不同風味。

非常不錯哦

第四吃：腐乳烤鴨刈包

刈包，也是人盡皆知的台灣小吃。這裏將原本的滷肉改成了現切烤鴨，加上香菜、酸菜、花生粉與腐乳醬

非常有創意的神仙組合啊!!!

第五吃：摩卡咖啡蜜鴨骨

第五吃：摩卡咖啡蜜鴨骨

這道菜一端上來就是聞到香醇的咖啡香，原來是採用摩卡咖啡醬入菜

一般的烤鴨中會有炒鴨骨這道美味

這裏用了糖醋排骨的手法，用新穎的摩卡醬取代傳統的糖醋醬，摩卡咖啡蜜鴨骨趁熱吃，真的是吮指回味樂無窮啊

第六吃：噶瑪蘭鴨湯

第六吃：噶瑪蘭鴨湯

鳳凰櫻桃鴨第六吃：噶瑪蘭鴨湯

這道「鴨架湯」融入了山珍海味，除了鴨骨、還有條狀的鴨肉、飛虎魚丸、蛋酥、花菜乾、魷魚乾，

再加上米粉吸收湯汁的精華，真的超精采的。滿滿的一鍋，吃不完一定要外帶打包回家吃

蘋果蜂蜜醋飲

喝個蘋果蜂蜜醋飲，清清口，準備迎接下一道美味

鳳凰軒新宜蘭菜 其他菜色

時令海鮮精選－清蒸紅蟳

時令海鮮精選－清蒸紅蟳

來宜蘭一定要吃海鮮，這次剛好碰上螃蟹盛產的時節，所以今天的菜色是清蒸紅蟳

這裏也沒在客氣的，是一人一隻哦

捕撈自東北角海域的紅蟳，秋天蟹黃特別濃厚，用清蒸的手法最可以保留紅蟳最自然的鮮味

上桌後沾點特調紅醋，真的大大的滿足啊

長榮六藝海上鮮

長榮六藝海上鮮

「六藝」指的是六種料理手法加上六種料理醬汁所產生的交叉變化

料理手法有「干煎、炆煮、爆炒、油炸、滑溜、清蒸」

料理醬汁：「客家酸菜干煸汁、樹子蔭冬瓜、酒釀干燒、避風塘香蒜、蒜子胡椒、黑蒜松露醬」

光是這種就有數十種不同的口味變化了

這次選用了石斑魚，運用「清蒸＋干煸醬汁」的手法完成

石斑魚肉質細緻，大人小孩都很可愛，清蒸＋干煸醬汁的搭配，則帶有「傳承古早味、開創宜蘭菜新風貌」的精神

鳳凰蘭陽私房菜（溫泉蕃茄淡菜）

鳳凰蘭陽私房菜（溫泉蕃茄淡菜）

主廚以著名的礁溪溫泉番茄與馬祖淡菜拌炒，外觀上帶有西班牙海鮮飯的視覺感受

鮮美的淡菜中融入清甜的番茄醬汁，同時也帶出不同的淡菜風味

哈哈，如果一個人只吃一盤，那我一定掃光光

櫻花蝦鴨油鮮蔬

櫻花蝦鴨油鮮蔬

這次運用清炒的豆苗葉，配上用紅蔥頭與蝦皮煉出來的鴨油，簡簡單單就非常好吃

如果單純的加入白飯，應該也可以輕易的來上一大碗吧

主廚手工美味點

主廚手工美味點

哈哈，甜點怎麼變成了英式下午茶三層盤架，不過，這裏面可是大有玄機啊

由上到下是「雙味嘟好燒」、「溫泉蕃茄菜脯米」、「桂花杏仁凍」。

主廚手工美味點－雙味嘟好燒

「嘟好燒」，應該是宜蘭人才知道的小吃，全宜蘭縣也只有二攤在賣。

這個小點裏面包裹紅豆和芋頭2種內餡，入口甜香、外酥內軟，一口一個「嘟嘟好」。

溫泉蕃茄又再度出場啦，將傳統紅龜粿包入菜脯米，做成溫泉蕃茄的模樣，可愛又討喜哦

雪白的杏仁凍上，淋上日本黃金桂花蜜，冰冰涼涼的清爽香甜好好吃

很有特色的三種點心

桂圓黑糖綠豆蒜

綠豆蒜是早年台灣傳統婚宴的經典甜湯之一，裏面加上桂圓肉一起熬煮，上桌前淋上甜蜜蜜的精釀黑糖露

溫熱的口感，做個美好的ending

長榮鳳凰酒店鳳凰軒新宜蘭菜 心得評價

這次吃的好過癮又很飽足!!! 重點是這些傳統菜色都令人有耳目一新的感受

稱為新宜蘭菜，真的太貼切了，一點都不為過啊，從前菜到海鮮到甜點，幾乎每道都融入在地食材做出新的變化

相信來吃的朋友，一定可以感受長榮鳳凰酒店的用心，無論外地或是本地的朋友，一定都要來嚐嚐舌尖上的美味

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