提到台北吃到飽名單推薦一定有【涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽】，最有名的就是自助吧和咖哩飯吃到飽，菜單價格428元起，多種消費選擇，網稱咖哩飯才是主體的就是涮乃葉，在蘆洲徐匯廣場開幕就受到在地人關注。

台北吃到飽 涮乃葉火鍋｜蘆洲徐匯廣場店

距離三重、蘆洲最近的涮乃葉就是徐匯廣場店，就在廣場的四樓，搭捷運坐到徐匯中學站非常方便，騎車要找一下停車位。

涮乃葉 徐匯廣場店

電話：02-2288-6773

地址：新北市新北市蘆洲區中山一路8號4樓

營業時間：週二至週六11:00–22:00、週日週一11:00–21:30

用餐時間：吃到飽90分鐘

食記推薦：台北涮乃葉火鍋吃到飽蘆洲店推薦

官網：涮乃葉

涮乃葉以「健康新鮮」為概念，在店內設置「新鮮野菜農園」吧，每日供應高營養價值、適合火鍋料理的新鮮蔬菜，獨家設計的水霧保鮮，維持蔬菜的新鮮品質，如同現摘。多種時令蔬菜一字排開，鮮嫩翠綠的模樣讓人食指大動！

台北吃到飽 涮乃葉北部分店資訊

徐匯廣場店

電話 02-2288-6773

店家地址 新北市新北市蘆洲區中山一路8號4樓

板橋中山遠百店(遠百10樓)

電話 02-8952-3011

店家地址 新北市板橋區中山路1段152號10樓

欣欣百貨店(欣欣百貨2樓)

電話 02-2541-6320

店家地址 台北市中山區林森北路247號2樓

統一時代市府店(時代百貨3樓)

電話 02-2723-0646

店家地址 台北市信義區忠孝東路5段8號3樓

寶慶遠百店

電話 02-23611258

店家地址 台北市中正區寶慶路32號6樓

其他更多涮乃葉分店請看官網查詢

台北吃到飽 涮乃葉火鍋｜菜單價格

【涮乃葉吃到飽】湯底有八種可選，最棒的就是鴛鴦鍋吃法，可選兩種湯底，當月和當日壽星優惠也可在訂位先詢問。

【涮乃葉吃到飽】價格最便宜428元起～有豬肉、雞肉吃到飽，也有紐澳牛肉、海鮮吃到飽，菜單圖片清楚方便參考。

更多菜單請點這

涮乃葉火鍋 蘆洲徐匯廣場店｜內用環境

來到徐匯廣場，搭乘電梯抵達四樓，和接待人員告知訂位大名，平日下午離峰時間也蠻多人來吃到飽的呢！

內用座位蠻多的，沙發座椅及間隔距離舒適，要注意的是～吃到飽時間90分鐘準時提醒喔XD

涮乃葉火鍋 蘆洲徐匯廣場店｜自助吧吃到飽

【涮乃葉】的沾醬吧有金桔醬、日式胡麻醬、辣油、蒜泥、洋蔥泥。

【涮乃葉吃到飽】的特色就是多種蔬菜無限自助吃到飽，菜價很貴的時候來這吃準沒錯！

當季新鮮蔬菜，大番茄、玉米、菠菜、油菜、蚵仔白菜、山東白菜和地瓜等等，素食者來這吃到飽也會很開心。

雖然吃到飽一直吃主食很不划算，但涮乃葉的咖哩醬一定要吃啊！不管是咖哩飯還是咖哩烏龍麵搭配福神漬都超好吃！

很喜歡涮乃葉的QQ烏龍麵，但是好幾次來夾都空的，不然就是非常少，後來問店員的說法好像是為了新鮮度保存。

這鍋就是涮乃葉超有名的咖哩醬，宜蘭人每次來都要吃好幾碗才滿足，福神漬一定要加～

飲料吧有汽水、冰沙和咖啡及茶包。

霜淇淋有兩種口味，旁邊還有配料可以組合，必吃的甜點還有日式蕨餅搭配黑糖黃豆粉。

台北吃到飽 涮乃葉火鍋｜多種肉品吃到飽

北海道昆布高湯和蕃茄湯底

可以吃到兩種不同湯底，換換口味真不錯。

拿了一堆平常就愛吃的蔬菜，也有冬瓜呢！

宜蘭人很愛涮乃葉的咖哩飯，一定要加很多福神漬，再配半顆金桔解膩。

我就比較喜歡涮乃葉的烏龍麵，淋上和風醬就很美味，這我吃了四碗，一直去提醒店員要補囉～XD

中午沒有習慣吃太多海鮮，我們選了紐澳牛肉、豬肉和雞肉吃到飽的消費，肉肉先全上一盤，吃完再續點。

肉片都不厚，但還好口感都不錯，像我中午不是肉肉控的，吃完一輪就開始進攻蔬菜自助區和主食區。

抹茶霜淇淋味道蠻濃的，宜蘭人可以吃兩次超滿足，日式蕨餅搭配黑糖黃豆粉一定要試試看，很特別的甜點。

還記得第一次吃涮乃葉是因為同學會聚餐，當時約在林森北路的欣欣百貨分店，同學就吃了好幾碗咖哩飯，我對烏龍麵情有獨鍾，我們還笑說：涮乃葉怎麼不開一間咖哩店啊！不過吃到飽當成聚餐很吃虧，因為同學一直聊天XD用餐限時一下就到啦！

最近自己一個人吃涮乃葉火鍋也很讚，一個人吃兩種鍋底，鍋子也很大。

三重也有一間厲害又平價的火鍋吃到飽推薦



三重火鍋：倉津鍋物三重店，自助吧無限吃到飽，平價火鍋吃到飽推薦

涮乃葉 徐匯廣場店

電話：02-2288-6773

地址：新北市新北市蘆洲區中山一路8號4樓

營業時間：週二至週六11:00–22:00、週日週一11:00–21:30

用餐時間：吃到飽90分鐘

食記推薦：台北涮乃葉火鍋吃到飽蘆洲店推薦

官網：涮乃葉

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文章作者：陳小可

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本篇【台北吃到飽】涮乃葉火鍋吃到飽，價錢398元起，咖哩飯推薦必吃食記自費

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