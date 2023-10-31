宜蘭蒜味肉羹光在宜蘭縣內就有四家，阿娘給的蒜味肉羹 、北門蒜味肉羹(宣.卡桑) 、宜蘭蒜味肉羹(五女兒的店) 、北門蒜味肉羹(大女兒的店. 羅東)，雖然系出同門，都是來自於媽媽的好手藝，但大家在經營上的想法還是有些不同，口味上也有些差異，宜蘭蒜味肉羹可說是指標性的宜蘭著名的在地美食之一，說起北門蒜味肉羹那可是無人不知，無人不曉啊。從一開始的北門蒜味肉羹，後來因家族內部問題，大家開枝散葉，分別在宜蘭及羅東，甚至台北也有各自的店面。不知大家心中是否喜歡哪一家 ??一起來看看它的不同吧!

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阿娘給的蒜味肉羹

阿娘給的蒜味肉羹可說是北門口蒜味肉羹也是宜蘭蒜味肉羹的始祖店。店名取的很可愛吧

民國55年媽媽擺攤賣肉羹，經高人指點加入大量蒜末，生意大好，傳承至今，造就現在的蒜味肉羹傳奇!!

後來開枝散葉，兄弟姐妹各開了很多北門口蒜味肉羹

而家中的獨子也於多年前從搬遷至泰山路，以全新的面貌帶來更好的餐飲體驗!!

當然現在也是觀光客最愛的蒜味肉羹名店，更厲害的是吸引了好幾家店圍繞著他們家開店，變成泰山路美食大聯盟了

用餐空間比起老店真的好的太多了

阿娘給的蒜味肉羹，蒜味濃郁新鮮，香氣十足，一入口就很容易感受這股蒜味

肉塊本身算是特殊處理過的裹上薄薄的魚漿的肉塊，口感偏軟很好入口，品質也很新鮮

詳細圖文：阿娘給的蒜味肉羹

北門蒜味肉羹(宣.卡桑)

這裏臨近北門口綠豆沙牛奶和北門市場， 不過，已經是第三代在經營了

店名多了 宣.卡桑 等字樣，也算是多了點不同之處

除了賣肉羹湯、肉羹麵、肉羹飯、滷肉飯等小吃，店內還賣冰哦，聽說這是阿嬤創業時販賣的冰

這碗同樣是肉質滑嫩的肉羹與蒜味十足的湯頭。另外，這家特別加上加上油炸過後的蒜酥，多了番不同的風味。

詳細圖文：北門蒜味肉羹(宣.卡桑)

電話：9329587

09:00-1800

地址：宜蘭縣宜蘭市舊城北路127號之1號 ( 北門市場旁)

宜蘭蒜味肉羹(五女兒的店)

宜蘭蒜味肉焿一樣是宜蘭蒜味肉羹始祖的北門蒜味肉羹的五女兒開的店，地點在宜蘭縣文化中心附近

宜蘭蒜味肉焿魯肉雞絲飯專賣店!! 好長的名字!!

菜單以鎮店之寶的蒜味肉羹為中心，再搭配其他菜色，有飯有麵也有小菜!!

宜蘭蒜味肉焿魯肉雞絲飯專賣店!! 好長的名字!!

菜單以鎮店之寶的蒜味肉羹為中心，再搭配其他菜色，有飯有麵也有小菜!!

蒜味肉焿來囉!!!

這家的肉焿一樣是糸出同門的，所以大致上差不多。但如果把他們家兄弟姐妹的肉羹全部擺在同一桌

那就可以很明顯的感受蒜味，肉品品質，勾芡濃郁程度及口味上的差異了

但一樣是水準之上的肉焿

詳細圖文：宜蘭蒜味肉焿(五女兒的店)

電話：03 932 4625

地址：宜蘭縣宜蘭市民族路391號

營業時間 : 10:00-19:30 周二公休

北門蒜味肉羹(大女兒的店. 羅東)

這家北門蒜味肉羹位於羅東中正路上，靠近聖母醫院開元市場這裏，對面是羅東的媽祖廟!!

北門蒜味肉羹是宜蘭著名的小吃，相信很多人都知道!!

後代開枝散葉，他們的第二代除了兒子在宜蘭市泰山路開了很大很夯的店外，其實第二代大女兒也在羅東開了一家店呢!!

這家店雖然沒有兒子那家店來的熱門，但美味依舊在。

只要嘴饞的時候，來這裏不用人擠人，一樣享受的到傳承的美味

令很多魂牽夢縈的美味肉羹啊，帶有獨特的蒜味，讓它成為美味小吃的霸主之一!!

不過，除了蒜味外，不管是肉還是羹湯的調味，都是一級棒的!! 這也是它能屹立不搖的原因吧

宜蘭也有不少店家推出蒜味肉羹，味道也都不錯!!

詳細圖文：羅東北門蒜味肉羹

地址：宜蘭縣羅東鎮中正路32號

營業時間：08: 30~17:30 (每月第二，四週星期日公休、遇連續假日順延一週)

電話：03-9558393

蒜味肉羹美味大公開

好吃的宜蘭蒜味肉羹除了傳承媽媽的好手藝，肉羹主要選用了略帶油筋的豬胛心肉部位，切成片塊狀，再以獨家秘方醃漬入味，依比例裹上太白粉與新鮮魚漿，放入滾水川燙至熟撈起”

而美味的湯頭則是利用川燙肉羹的高湯水，放入新鮮蒜泥、筍絲與蔬菜燉煮而成。上桌前盛入碗中再添加黑烏醋與蒜酥

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