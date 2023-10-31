台北燒烤吃到飽推薦【阿豬媽韓式烤肉吃到飽】，菜單提供多種豬肉、牛肉烤肉、海鮮煎餅、韓式小菜、韓式大醬海鮮湯和石鍋拌飯吃到飽，平日四點半以前$479+10%吃到飽還可以享受窗外碧潭美景，新北市美景餐廳＋烤肉吃到飽推薦，吃飽還能到附近的碧潭吊橋散步。

新店美食推薦 阿豬媽烤肉吃到飽｜店家資訊

【阿豬媽韓式烤肉吃到飽-新店】地址在新店碧潭廣場二樓，從捷運新店站出站就能看到，附近也有付費停車場，交通相當方便。

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-新店店

地址：新北市新店區北宜路一段16號2樓(新店捷運站2樓-碧潭有約廣場)

捷運：新店站

電話：(02)8914-6338

營業時間：週一至週日11:00～21:30 ( 無休息時段，收客至20:00 )

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

新店美食推薦 阿豬媽烤肉吃到飽｜菜單價格

阿豬媽烤肉吃到飽消費價格

🔺【平日16:30以前入場】

成人479元／兒童(110~140cm)199元

🔺【平日16:31以後入場】

🔺【假日全時段】

成人539元／兒童(110~140cm)259元

身高未滿110cm之幼童免費，141cm以上即算成人費用

平日：週一至週五

假日：週六、週日、國定假日及其連假

均需另加10%服務費

平日下午16:30前可單人用餐

用餐時間：100分鐘

(入場即開始計算,需全員到齊方可入場)

烤豬肉、烤牛肉、韓式大醬海鮮湯、包肉生菜、石鍋拌飯、蛤蜊、蝦子、自助吧韓式小菜、炸物和季節水果都是吃到飽。

新店美食推薦 阿豬媽烤肉吃到飽｜內用環境

阿豬媽新店店內用空間大，座位多，多人用餐慶祝活動都很推薦，平日還可以一個人來吃到飽，平日中午坐在最喜歡的窗邊座位，吃到飽加上美好風景真棒。

新店美食推薦 阿豬媽烤肉吃到飽｜餐點推薦

取餐時，自助區和櫃檯都有看到食材來源說明，雖然是吃到飽，但食材一點也不馬虎，更標註不使用重組肉，肉肉控一定會很愛這間吃到飽。

剛坐下，店員就拿來菜單，並和我們說明吃到飽消費方式，菜單如何勾選畫單介紹，桌上還有服務鈴，如果有需要換烤盤或加點都很方便。

自助吧無限吃到飽 韓式小菜、炸物、飲料通通自取

這天有五種韓式小菜、海鮮煎餅、韓式蜜醬雞塊、炸馬鈴薯、QQ球和韓式炒冬粉無限自取吃到飽，季節水果有芭樂和柳丁。

原裝進口的韓國泡菜醃製入味，鮮脆夠辣，海帶芽爽脆好吃，韓式醃蘿蔔鮮甜多汁，炸馬鈴薯剛出爐酥脆好吃，海鮮煎餅雖然薄薄一片，但味道還不錯，吃的到好幾隻蝦子。

飲料喝到飽有汽水、冰沙和咖啡，冰沙還不錯，我們喝了好幾杯，想喝啤酒也可以加價單點，烤肉配啤酒也很讚，但這天還要去烏來泡湯就先PASS。

阿豬媽的烤肉沾醬超強，有蒜片、糯米椒、辣味沾醬、韓式醬油、韓式黃豆沾醬和洋蔥，因為這幾樣沾醬搭配讓我多吃了好多烤肉，整個提味太強。



沾醬碟子四宮格很可愛，糯米椒很香一定要拿，有點辣辣的非常開胃，加上蒜片和生菜包肉整個超讚。

烤豬肉、烤牛肉 厚切招牌豬五花肉肉控無限吃到飽

招牌豬五花有無調味、辣味、蒜味和椒鹽四種，建議第一輪都各點一條來烤，厚切的豬五花相當推薦，我偏愛辣味和蒜味這兩種。

另外還有梅花豬、牛五花和牛板腱三種，牛肉還有BBQ和辣味兩種，肉類選擇雖然不多，但肉質真的優秀，第一輪六盤上桌就吃得非常滿足。

可以自己控制火侯的烤爐，飄出陣陣炭香，要注意一開始開的火力非常旺，牛肉和豬肉很快就熟，可以把火關小一點才不會烤焦。

每次吃韓式烤肉，生菜包肉通常都只吃一次嚐鮮，但阿豬媽的生菜包肉我可以吃掉一整盤生菜，除了烤肉本身醃製入味，肉質軟嫩好吃之外，糯米椒＋蒜片讓味道升級，超好吃，重口味很愛吃的吃法，生菜還能解膩。

來烤豬五花囉～厚切吃起來就是過癮！

自己烤也掌控的很好，外層烤到脆脆的，咬下去還是多汁Ｑ嫩的口感，搭配阿豬媽多種沾醬更棒，光是蒜片就很提味。

起司控的邪惡畫面，拉絲起司每桌免費提供兩份一次合併出上桌，沾肉很好吃。

海鮮吃到飽有蛤蜊和蝦子兩種，雖然不是特大隻、大顆等級，但有新鮮。

阿豬媽新店店有供應韓式大醬海鮮湯和石鍋拌飯

想喝暖呼呼的熱湯就點韓式大醬海鮮湯，不過這好大一碗，建議分食，另外還有石鍋拌飯吃到飽，上桌熱騰騰的超燙，攪拌一下，配烤肉很滿足，但這碗吃光會無敵飽，大胃王可以點來吃，這個去韓式料理店點一份就快200元，來這吃到飽點一碗就很超值。

平日四點半以前入場，一個人$479另加服務費，五百多就能吃得很滿足，飽到晚餐還很撐呢！吃飽還可以走到碧潭吊橋散步，半日遊也很愜意，或者和我一樣去烏來泡湯，剛好順路。

近期吃到飽餐廳，風景最美的應該就是阿豬媽新店店了！

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-新店店

地址：新北市新店區北宜路一段16號2樓(新店捷運站2樓-碧潭有約廣場)

捷運：新店站

電話：(02)8914-6338

營業時間：週一至週日11:00～21:30 ( 無休息時段，收客至20:00 )

阿豬媽韓式烤肉吃到飽其他分店

西門店(二代店)： https://www.facebook.com/AjummaXiMen/

桃園店(一代店)： https://www.facebook.com/AjummaTaoYuan/

台中店(一代店)： https://www.facebook.com/AjummaKBBQ/

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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