桃園，真的算是個挺神奇的地方；

特別是一些社區型的咖啡館、甜點店，

有時，真的很家庭；

【台灣，桃園市，楊梅區】「找一個地方」咖啡館，一個有點奇妙的咖啡館。（楊梅咖啡館）

但有時，不起眼的外觀，裡頭卻是意外的讓人驚喜，

這次造訪的「我享I Enjoy」就是這樣一個地方；

嗯，千萬不能以貌取店哦！

看著這樣的外觀，也許我不會主動進入，

但入內之後才發現，內有驚喜，

有森林系的植物牆與花園，空間也意外的大跟舒服，

價格也相當佛心哦！

我享I Enjoy

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063982244712

ig：https://www.instagram.com/ienjoy_coffee/

地址：326桃園市楊梅區萬福街137號

電話：0963697929

營業時間：11:00–20:00

店休日：星期三

因已經是那日下午的第二家店小，

我們一路上都亂亂吃，胃都還挺飽的，

所以我們就簡單點點想吃的千層蛋糕，

這裡並沒有要求要點飲料，

感覺真是佛心呦

會想來到「我享I Enjoy」是看到臉書上有朋友打卡，

那千層蛋糕相當誘人，

但沒想到竟會如此美味，且價格又是這麼的可愛；

嗯，下回應該還會再找個時間，再來吃吃其他口味的千層蛋糕哦

今天點的是伯爵千層跟芝麻千層，

據說店內的千層蛋糕口味不一定，

如有需要特別口味，造訪前可以先打電話詢問與預訂哦！

「我享I Enjoy」也有提供鹹食，有機會的話，下次再來試試

採取自助的方式，

在櫃檯點餐、結帳，餐具跟茶水都是自取；

沒有規定點飲料，

剛好那日已經喝了太多咖啡與飲料，

所以就點蛋糕搭配店內提供的水嚕

裡頭空間比預期得大，且還舒服，

每桌的間距還挺大的，

我想，這應該是要在較不熱鬧，或是租金較低的地方才可能有如此浪費，

店內的書架上也擺放著不少書，感覺適合在這裡耗上一個下午哦（笑）

本來以為只有室內空間，

後來無意間發現，竟然還有一個庭院，

哇！！也有室外的位置，

好天氣，涼爽時坐在外頭應該也挺舒服的；

還瞧見了一顆柚子樹，還有大顆的柚子還掛在枝頭上，

感覺挺特別的

室內一些角落也擺放有植物，

連接室內外門通道旁牆上的植物也全都是真的呦

嗯，算是有點森林系風格的店

裡頭有不少角落還有一些佈置，感覺也是很適合拍照的呦

店內的客人似乎都是熟客，

大家專注在與朋友家人聊天，

感覺應該是附近的居民，

「我享I Enjoy」就像是一個很棒的聚會客廳似的，

似乎只有我拿著手機在拍照（笑）

很快的所點的千層蛋糕上桌

這蛋糕看起來很一般

但入口時，卻意外的美味

伯爵千層，茶味聞得到，也吃得到，

算是清爽美味，不會太過甜膩，

千層間的奶油也不會讓人太膩，

配上黑咖啡或是茶，應該都是相當不錯的組合；

今天，配上白開水的我們，

入口更能清楚吃到千層蛋糕的原味。

芝麻千層，也是挺香的，

感覺上較為粘膩一些，

喜歡芝麻的朋友們，相信喜歡吃芝麻的朋友，應該也會喜歡

其實，千層蛋糕流行了好一陣子

我必須得說，喜歡的人很喜歡，

有些人其實不喜歡這樣的口感與組合；

我記得第一次吃千層蛋糕是在台南的「深藍」

從小小的店，到現在有千層蛋糕LV的稱號，

當然價格也是不菲嚕（笑）

從小店到現在清水模旗艦店，真是太....厲害的

後來，已不知是何時在北部又再吃到千層蛋糕的，

口味上必須得說「深藍」還是有自己一套，

讓我還是挺懷念的

後來有吃過一些千層，

雖然誠意十足，但也過於甜膩，

甚至常常一片我都吃不完

不過，今日在「我享I Enjoy」的千層我覺得挺不錯的

口味上剛剛好，

說不上過於強烈的氣味，

但這樣的組合就是讓我覺得舒服的剛剛好

搭配上讓人放鬆的空間

週末午後，來塊千層，日常生活的小確幸，

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...............................吃喝玩樂，沒有終點

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