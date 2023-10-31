住在寒沐酒店(行館)當然也是要吃好吃滿

一泊二食的專案中有包含MU table的早餐及晚餐

兩個餐期都各有特色就先來看看晚餐有什麼好吃的吧!

本篇依次分享晚餐餐檯，食用心得，早餐餐檯，住宿相關連結

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

mu table位於寒沐酒店這一邊

從一樓就有電扶梯可以直接往上

或是搭乘電梯也沒問題

如果單單來吃的話也有其他優惠

是宜蘭縣民還有特別優惠喔!

接下來就稍微看一下餐檯有哪些特別的吧!

首先就是海鮮類的東西還不少

應該也跟宜蘭本身有碼頭有關

各式各樣的海鮮以及當天現撈魚的燒烤

只要把桌上的木夾丟進罐子裡

燒烤好之後就會直接送到桌上

算是mu table的最大特色

散壽司飯或是握壽司當然也是把魚料用到極致

生魚片的種類較少

整體的新鮮度是OK的

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熱炒類中也有海鮮的存在

等於說最大的特色發揮很好

一般的炸蝦，烤物，港式點心也是不缺

不過這一些就跟一般自助餐一樣就不多說了

喜歡喝酒的人還有啤酒可以暢飲

(喝酒傷身)

但酒類可不只是這樣而已

如果對於調酒有興趣的人

還可以自行在這調配

最特別的當然還有宜蘭特色的金棗醬可以用

另外的飲料則有鋁箔包及果汁等

有部分感覺是濃縮果汁還原也有部份像現打(如西瓜汁)

如果真的很想要現打的尚青滋味

則可以利用這個全自動蔬果汁機

直接特製自己愛的蔬果汁也很簡單唷

另外還可以自製台南牛肉湯

喜歡怎樣的熟度都自己掌握

甜點這還有車輪餅

其他涼拌菜就比較一般了

甜點當然超多樣

等等食用心得再一起分享

冰淇淋當然也有哈根達斯

還有另外的特色冰淇淋

旁邊也都有配料可以使用

接下來就來分盤說說吃起來如何吧!

涼拌菜的味道不會太重

後面的火腿加起司味道也很不錯

醉雞有嫩不過如果要帶小孩要注意別讓小孩拿到

牛排就是該有的味道

港式點心則是能避就避吧!

炸物都還可以

最有特色的就是焗烤生蠔

但通常這樣做成重口味就是.....

現煮牛肉麵倒是蠻好吃的

湯頭夠味又不油膩

可以感覺到其中的醇厚

現烤魚的魚肉蠻嫩的

不過吃起來魚刺比較多

就自己多注意

其他散壽司以及壽司都是水準演出

寒舍集團最棒的就是甜點

所以當然也就充滿期待

整體來說都有80分以上的演出

不過可能因為冷藏的溫度較低

會覺得部份甜點會有點硬

其中最推這個覆盆莓蛋糕

從口感到味道都有層次和變化

最後當然來個特調作結

接下來就看看早餐吧!

早餐看到第一個餐檯就這樣

是要逼死大家嗎?

旁邊都有可以水煮的地方，可以直接吃到尚青的宜蘭

熟食等當然也不會少

甚至還有早餐的麵食

如果是喜歡早餐就直接來主食的人就直接來一碗吧

甚至要來點辣也有沙茶味可以選擇

早餐的麵包頗為多種

裡面還有歐式雜糧麵包可以使用

冷藏這邊當然就有起司以及火腿

一大早就有甜點吃的意思是?

哈哈不過也因為這樣跟一般的飯店早餐做出區隔

再來就看看早餐吃了些什麼吧!

玉米的甘甜是沒有在開玩笑地

歐姆蛋則是比較缺少厚度

起司南瓜的好滋味讓人忍不住多吃幾塊

麵包則都是非常好的水準

不會過乾也可以感覺到實在

缺點就是不能吃太多要不然太飽了

下方的舒肥雞肉也是蠻棒的

三星蔥蛋餅則是太薄了，這樣吃起來不滿足啦!

要下結論了喔!

MU Table的晚餐就飯店等級來說不過不失

獨特特色就是現榨蔬果汁以及自製調酒

其他的東西就是水準演出

想要吃到多樣化食物絕對沒有問題了喔!

店家官方網站連結

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