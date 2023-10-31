逐鹿部落- 梅花鹿園區

電話｜05-2590089

地址｜嘉義縣番路鄉梅花1路1-1號

逐鹿部落FB粉絲團



營業時間｜09:00~17:00

FB｜跟著愛莉玩樂趣

IG｜追蹤愛莉

太樸仕女讀書會計畫多時的團體一日旅遊

當日愛莉擔任領隊早晨從高雄出發

前往嘉義阿里山腳下的逐鹿部落

鄒族逐鹿部落文創園區

位於進入阿里山必經之路觸口遊客中心旁

停車｜觸口遊客中心停車場

門票｜含表演、體驗擇一、商品抵用券

全票｜(12~65歲) 350元

優待票｜(5~12歲/65歲以上)300元

身心障礙｜250元

表演時間｜上午10:30、下午 15:00

梅花鹿時間｜10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00

當日行程

高雄>鄒族逐鹿文創園區>體驗近距離餵食梅花鹿

>看鄒族歌舞表演>午餐>園區自由活動>老麵包>觀光工廠>回到高雄

周邊景點｜ 旺萊山愛情大草原、天長地久橋、

當天提早到達，鄒族導覽員先安排我們到梅花鹿園區

大家在梅花鹿園區入口聽著鄒族部落導覽員

介紹逐鹿部落、鄒族的故事，以及第9個部落-逐鹿部落的過程

受到八八風災襲擊破壞，導致鄒族8個部落部分村莊損毀

遷移到這裡，這區前是梅花鹿的聚集地，是鄒族族人獵場之一

來自阿里山8個部落的族人將這裡打造成鄒族第九個部落

將這個地方取名為逐鹿部落，園區傳統家屋都是族人自己建蓋起來

逐鹿部落結合八個部落的文化，在這裡可以看到不同的特色

梅花鹿園區讓遊客可以近距離接近梅花鹿，餵食互動

解說後我們沿著路往裡面走

入口旁是射箭體驗區

逐鹿部落有多種的體驗

射箭、搗麻糬、洗愛玉等體驗，老少咸宜

團體可事先預約

鄒族的盪式烤肉

梅花鹿園區入口

每人一份梅花鹿可以吃的樹葉

原民風格的洗手台

餵食梅花鹿注意事項說明

大家手舉高高開始餵食梅花鹿

園區很寬廣，大家開心的與梅花鹿互動

不怕生有禮貌的梅花鹿，鞠躬示意，它也會回禮喔

梅花鹿園區裡有一隻山豬，不要看他胖胖壯壯的，其實它只有一歲

公主屋販售伴手禮、在地農特產、部落族人手作物品

當日風和日麗適合出遊的日子

接著我們進入園區，準備觀賞鄒族歌舞表

優格哇舒劇場，優格哇舒意思為祝福身體健康之意

劇場門口一隻6米高的大黑熊，吸引眾人目光

黑熊在鄒族是天神的使者，守護族人

鄒族耆老會提醒狩獵者有蹄類的才能狩獵

30~40分鐘的歌舞表演，從鄒族的服裝、故事、傳統的祭典

用歌舞來演出非常精彩

鄒族族人用竹子、木、茅草主要建材自己蓋的家屋

將這裡呈現傳統鄒族的生活，有販售各種手作品、部落美食、伴手禮

廁所外觀

餐廳入口

園區後方有一家老麵包，我們步行過去看看

店家會請大家試吃品嚐，沾上店家特製咖哩沾醬，味道真的很不錯

買回家細細品嚐，回程到品皇咖啡走走

特地預定嘉義好吃的肉包，分享團員在回程當點心

愉快輕鬆的嘉義逐鹿部落一日遊

逐鹿部落- 梅花鹿園區

電話｜05-2590089

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