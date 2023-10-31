逐鹿部落- 梅花鹿園區
電話｜05-2590089
地址｜嘉義縣番路鄉梅花1路1-1號
營業時間｜09:00~17:00
太樸仕女讀書會計畫多時的團體一日旅遊
當日愛莉擔任領隊早晨從高雄出發
前往嘉義阿里山腳下的逐鹿部落
鄒族逐鹿部落文創園區
位於進入阿里山必經之路觸口遊客中心旁
停車｜觸口遊客中心停車場
門票｜含表演、體驗擇一、商品抵用券
全票｜(12~65歲) 350元
優待票｜(5~12歲/65歲以上)300元
身心障礙｜250元
表演時間｜上午10:30、下午 15:00
梅花鹿時間｜10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00
當日行程
高雄>鄒族逐鹿文創園區>體驗近距離餵食梅花鹿
>看鄒族歌舞表演>午餐>園區自由活動>老麵包>觀光工廠>回到高雄
周邊景點｜ 旺萊山愛情大草原、天長地久橋、
當天提早到達，鄒族導覽員先安排我們到梅花鹿園區
大家在梅花鹿園區入口聽著鄒族部落導覽員
介紹逐鹿部落、鄒族的故事，以及第9個部落-逐鹿部落的過程
受到八八風災襲擊破壞，導致鄒族8個部落部分村莊損毀
遷移到這裡，這區前是梅花鹿的聚集地，是鄒族族人獵場之一
來自阿里山8個部落的族人將這裡打造成鄒族第九個部落
將這個地方取名為逐鹿部落，園區傳統家屋都是族人自己建蓋起來
逐鹿部落結合八個部落的文化，在這裡可以看到不同的特色
梅花鹿園區讓遊客可以近距離接近梅花鹿，餵食互動
解說後我們沿著路往裡面走
入口旁是射箭體驗區
逐鹿部落有多種的體驗
射箭、搗麻糬、洗愛玉等體驗，老少咸宜
團體可事先預約
鄒族的盪式烤肉
梅花鹿園區入口
每人一份梅花鹿可以吃的樹葉
原民風格的洗手台
餵食梅花鹿注意事項說明
大家手舉高高開始餵食梅花鹿
園區很寬廣，大家開心的與梅花鹿互動
不怕生有禮貌的梅花鹿，鞠躬示意，它也會回禮喔
梅花鹿園區裡有一隻山豬，不要看他胖胖壯壯的，其實它只有一歲
公主屋販售伴手禮、在地農特產、部落族人手作物品
當日風和日麗適合出遊的日子
接著我們進入園區，準備觀賞鄒族歌舞表
優格哇舒劇場，優格哇舒意思為祝福身體健康之意
劇場門口一隻6米高的大黑熊，吸引眾人目光
黑熊在鄒族是天神的使者，守護族人
鄒族耆老會提醒狩獵者有蹄類的才能狩獵
30~40分鐘的歌舞表演，從鄒族的服裝、故事、傳統的祭典
用歌舞來演出非常精彩
鄒族族人用竹子、木、茅草主要建材自己蓋的家屋
將這裡呈現傳統鄒族的生活，有販售各種手作品、部落美食、伴手禮
廁所外觀
餐廳入口
園區後方有一家老麵包，我們步行過去看看
店家會請大家試吃品嚐，沾上店家特製咖哩沾醬，味道真的很不錯
買回家細細品嚐，回程到品皇咖啡走走
特地預定嘉義好吃的肉包，分享團員在回程當點心
愉快輕鬆的嘉義逐鹿部落一日遊
逐鹿部落- 梅花鹿園區
電話｜05-2590089
地址｜嘉義縣番路鄉梅花1路1-1號
營業時間｜09:00~17:00
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