用心款待老朋友的創意新台菜 春韭 熬煮到膠質滿溢的黃金雞湯 無菜單料理 私廚　2023當代臺菜餐廳　

慕名許久的春韭無菜單料理，終於來到台中展店了

春韭創意台菜料理，在台北有二家分店，之前看過朋友造訪

每一道餐點都讓人食指大動，想要品嚐看看

春韭精誠店位於南屯區精誠路與大墩二街口，

外觀完全看不出是餐廳呢

進到裡面之後，一整個被震攝住，這是收藏藝術館嗎?

跟著我的鏡頭來看看吧！

春韭精誠店走的風格相當雅緻

環顧餐廳四周的櫥櫃，每個物件、杯盤、奇木都是店家精心挑選而來

一樓的座位也就只有二張長桌，每個座位都精心安排與佈置

古老的電話、檯燈、打字機和大型花藝都讓人忍不住一直按下快門

光是一樓就有相當多的擺設和藝術品可以玩賞和拍照。

復古又華麗的沙發也是超好拍的拍攝點

注意到嗎?壁紙不只是一般壁紙呢！

店家選用是大正、昭和時期，用宣紙寫的百年的日本手寫帳冊

一頁一頁，裝飾在牆面上，每一個角落都是獨一無二的存在。

牆上這幅字是張大千大師手寫的家宴菜單

轉個場來到二樓

樓梯間不經意的也是藝術品

這復古的窗櫺讓人忍不住又多拍了好幾張照片

走廊盡頭是一間包廂，整面的落地窗可以看見麻園頭溪，悠靜的用餐空間

在這裡宴請親友、好友相聚看著窗外也不失愜意

但也都處處看到店家的用心，牆上有台灣水墨大師李奇茂的作品，是熱鬧的廟會耶

古色古色的擺設，餐具的搭配相當用心

這是我們今天用餐的空間

包廂中間一張大圓桌，實木桌椅相當紮實有份量

這個位置有點像酒吧吧檯

這個泡茶區相當完整，

不知道之後有沒有可能提供好茶來共享

竟然還有茶壺保溫的器皿和燃燒木炭的火爐

環境讓人拍的忘我，相信餐點也會有驚喜之處

先講一下，原來春韭一詞是取自杜甫：夜雨剪春韭，新炊間黃粱

春天是韭菜盛產的季節，用韭菜入菜來款待許久不見的好友，有心思真情的付出。

春韭的消費方式說明：

春韭是採預約制、餐點以無菜單的型態呈現

價格上大約是每人1,200、1,500、2,000、3,000元等不同價位，

店家不收服務費真的很大心。

無菜單料理會依照當日食材進行調整變化，每款方案都是以10道餐點起跳。

PS:1,200元的方案，僅限於平日中午供應。

目前平日中午提供小資套餐方案，2～3人組合，每套2097元；

4～5人組合，每套3,995元，適合新客嘗鮮或是中午輕鬆用餐。

我們今天享用的是一個人1500元的料理，

每一道餐點用料、作法和擺盤都相當用心且具創意。

鮮露豆腐絲

這是藝術品吧？！擺盤很講究也很美

一端上桌微微就能聞到紅油的香氣

這竟然是豆腐絲?

師傅把豆腐用雞湯煨煮2小時，再手工切成絲，這刀工真的很了得阿

每一口都相當細嫩夠味，紅油香辣不嗆辣~溫潤爽口，

不敢吃辣的朋友也可以放心嚐嚐喔

黃金雞湯

真的是為了這個黃金雞湯而來的(笑)

聽到師傅分享製作過程，真的是太厚工了！真的等不及想要嚐嚐。

黃金湯底是用5隻雞加金華火腿熬煮15小時而成的，

再加入干貝、豬腳、淮山、紅棗、香菇，以及一隻全雞燉煮。

雞湯滿滿的精華、滿滿的膠原蛋白

黃金湯底的口味，師傅拿捏的恰到好處

保有金華火腿的香氣但不會太過於死鹹

一整隻全雞燉煮的相當透徹，湯勺輕輕一滑就骨肉分離了！

不僅雞肉好吃，相當Q嫩的豬腳，連配料也相當講究，

紅棗和香菇吸附飽滿的濃郁雞湯也太美味了！仔細品嚐每一口都能嚐到干貝耶！

雪耳松露雞蓉

這道不僅盛裝的器皿厚實霸氣，料理也創意十足

外觀看起來只有雪耳，但這之中還有雞胸肉搭配核桃、葡萄乾等堅果

黑松露的香氣迷人，口感清爽脆口有層次感而且還是很滋潤養顏的料理喔

難怪姐姐妹妹們都對這道菜愛不釋手。

檬果黑金鑽

春韭的餐點真的不是驚艷還驚喜，這是…..也太像食物模型了阿！！

先來講講外觀，師傅大膽創意的用熱油淋上米粉，讓米粉定型之後變成一個特別的器皿

重點是前面黑魯魯的食物！竟然是魚片！

師傅選用石班魚肉切片，事先浸漬的魚片包裹上墨魚粉醬，外皮煎炸的香脆

再用芒果、檸檬醬汁和沙拉醬拌勻，再後再灑上金箔讓整份餐點增色不少，

大家看著黑抹抹的外觀難免遲疑~~

但一口咬下驚為天人！華麗的石班魚超好吃！

外皮相當薄脆，魚肉軟嫩多汁，外皮的調味真的將將好！

不會膩口也沒有油耗味！

元蹄聚寶盆

真不愧是新創意台菜，再傳統不過的豬腳料理也能這樣華麗變身

光是餐點名稱就覺得厲害而且恰如其分的呈現呢！

豬腳是先『滷製』，再『深煎』，最近再撒上北港花生粉料。

豬腳不油不膩微酥的外皮還有點花生的香氣！

生菜鋪盤、放上豬腳再放上配料，

不光是配色美~配料也都賦予豬腳不同的風味

喜歡剌激口感的可以搭配紫洋蔥或蒜片，我是喜歡小番茄的搭配多汁爽口

蜂蜜梅子醋

很貼心的，送上蜂蜜梅子醋~酸甜酸甜超解膩

也讓大家可以轉換一下口中味蕾

金絲鬆排骨酥

師傅自製的金絲鬆蒜酥，排骨酥外酥內嫩，直接吃或是搭配著白粥一起享用都很棒

熱呼呼的白粥舀一匙金絲鬆，一起入口，

好吃夠味，忍不住一口一口往嘴裡傾倒。

其實粥和蒜酥還有其他吃法喔

把蒜酥放底下再加上白粥或是一層蒜酥一層粥再加一匙粥

吃起來口感和風味也會不太一樣！

海皇粉絲煲

這也是一道大菜，以店家自行研製的XO醬為主要調味

上方海陸食材相當豐富，滿滿的整個把紅薯細粉給遮蓋住了

我喜歡好吃的大蝦和海蔘，

但最好吃的是吸附滿滿湯汁的細粉口感Q彈，美味極了！

和牛、奶酥銀絲卷

炸銀絲捲也能這樣華麗變身?

店家以台南小吃棺材板為發想，

選用銀絲捲來當基底是因為銀絲捲的外皮比較不吸油

M9 澳洲和牛和起司就很邪惡了，再加上洋蔥和黑胡椒來調味

銀絲捲吃起來真的不會油膩，和牛肉和起司的結合相得益彰超麻吉的口感

另外後面是特別限定的甜口奶酥口味，奶酥和蔓越莓梅果乾的搭配相當美味

這道餐點熱熱的好吃，冷掉享用也沒有變硬或太油膩！

甜點-相思雪藏

甜點和水果也都很有心思

今天的甜點是相思雪藏，綿密的山藥泥跟蜜紅豆製成

中間還夾著酸甜蔓越莓乾增添口感

切塊火龍果

以下是在其他價位套餐會出現的2023新菜色

黃椒磐龍魚

石斑魚切片、絲瓜切片，一片魚肉一片絲瓜排列，加上自製黃椒醬清蒸

保有魚肉和絲瓜的鮮甜但有了黃椒醬的加持，風味很特別。

老虎藕鮑

這菜名也相當有巧思，一整份餐點食材相當多樣化

虎皮、鮑魚是主角

搭配上紫蘇葉、藕片、火龍果，

三款醬料分別是泰式醬、XO醬和蛋沙拉

虎皮為底，放上層層食材，

紫蘇葉、紅肉火龍果、鮑魚再放上酥脆薄藕片，

至於~～三種醬料我都加了~哈哈~

一口咬下汁多味美，食材豐富，口感豐富層次當然不在話下，

這低溫烹調的桂香酒漬鮑魚超軟嫩極了

四季牛舌花

牛舌擺盤成一朵花真的很有心思

低溫烹調入味的牛舌軟嫩不帶腥味，

加上自製藤椒醬和四季豆、皮蛋泥，口感特別相當爽口。

荔枝蝦球

這道蝦球上桌引起大家的驚呼！真的是荔枝耶！

外觀是脆脆的紅麴米粒，一口咬下是真材實料的蝦蓉，

搭配清甜的馬蹄，脆口不膩帶清甜

春韭的餐點都相當有特色、美味而且份量十足。

一整套餐點吃下來完全無雷，份量多到需要打包！

剛剛享用完春韭美食就看到店家粉專貼出好消息

春韭獲選為「2023當代臺菜餐廳」！！

【春韭 台中精誠店】線上訂位

地址：台中市南屯區精誠路662號

電話：04-2473-0998

營業時間:12:00-14:00/18:00-21:00，每週一公休

春韭粉專：https://www.facebook.com/springleek.tw/