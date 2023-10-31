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台北食記｜嵩sung台北大安 2023台北最新開幕餐酒館推薦！時尚洞穴風餐廳，台中人氣餐酒館插旗台北～ - 奇奇一起玩樂趣

2023-10-31 22:47:26 奇奇一起玩樂趣 人氣：105
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奇奇一起玩樂趣

發表篇數：1015篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：嵩SUNG 台北大安
phone02-8772-0358
place台北市大安區延吉街131巷35號
作者本次評價：
4.55
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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國父紀念館站餐酒館新開幕推薦｜嵩sung台北大安

台中人氣餐酒館「嵩sung」插旗台北，
餐點主打歐陸料理，隱密的時尚洞穴風空間，
好吃又好拍，剛開幕就引發熱潮，
是台北近期討論度最夯的網美餐酒館。

 

炙熱的顏色是橘，橘和紅的混合成了嵩，代表著太陽的炙熱與餐點的美好。

位於國父紀念館捷運一號出口的黃金地段，
台北大安店同樣使用代表嵩sung的品牌橘紅色系，
餐廳整體為弧形洞穴，結合了藝術品、時尚風格的設計，
色彩搭配極為搶眼，每個角落都超好拍。

 

嵩sung也算是難得的親子友善餐酒館，
不僅未限制小小孩一起前往用餐，
還提供兒童餐椅及餐具，
整體來說很適合上班族聚餐、朋友聚會聊天。

 

比利時橙醋絲綢乳酪蘆筍 $330

芝麻葉與蘆筍，搭佐橙醋醬特有的酸香，
酥酥脆脆、細碎的小核桃有著畫龍點睛的香氣，
喜歡那清爽的絲綢乳酪，整體吃起來無負擔。

 

主廚濃湯 $180

濃郁的南瓜湯，搭佐綿密的馬鈴薯泡泡泥，
看起來夢幻夢幻的卻意外的充滿香辣感。

 

南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅 $280

這道南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅，
是為了慶祝嵩sung台北新店開幕，主廚特別研發新創作的海鮮輕食。

多種層次醬料堆疊，吃起來鹹香微辣，脆餅的口感非常棒，
加上鮮蝦Q彈肉質與炭烤香氣，整體搭配相當獨特！

 

法國Pastis橄欖紙包現流鮮魚 $500

我覺得嵩sung的餐點都有點融入泰式料理的感覺，
那醬汁是一個酸香爽口，尤其極為鮮嫩的魚肉更是令人驚豔，
搭配小番茄與蘑菇一起入口，非常開胃！

 

法式黑松露油封鴨腿燉飯 $690

嵩sung台中美村店人氣必點的法式油封鴨腿，
改良自法國南部經典料理，選用宜蘭唯一生產履歷豪野鴨，
這道菜費工耗時，需經4小時的舒肥，將水嫩肉質鎖住，
再慢火煎至鴨皮焦脆，整個是外酥內軟，
最後再撒上印度瑪薩拉香料增添異國風味，
燉飯保有口感咬勁，松露的香氣迷人。

 

皮埃蒙特Fumet柚子蟹肉義大利麵 $480

義大利麵麵體的嚼勁正合我意，
本以為柚子香氣會是重點，
結果那辣油更為出色，那香辣讓人上癮，
真材實料的蟹肉也讓這道更加美味。

 

深藏在內心裡的紅色火焰 $210／朝九晚九的揉皺月光 $300

深藏在內心裡的紅色火焰是無酒精飲品，但喝起來有點像調酒，
以水果為基底的夢幻火焰，加了自製的紅心芭樂柚子果凍。

嵩sung更與drizzle by fourplay的主理人「Allen鄭亦倫」合作，
設計出酸、甜、鹹、茶風味延伸的「嵩sung」限定調酒。

看到朝九晚九突然抖了一下，上班族的悲哀，
本來不想喝酒的，突然就想藉酒澆愁了XDDD.

將伯爵茶、伏特加、新鮮百香果汁混合，最後撒上抹茶粉，
賦予調酒如香水的層次，細細品味，享受回甘的滋味。

－喝酒不開車，未成年請勿飲酒－

 

－喝酒不開車，未成年請勿飲酒－

 

甜點

餐後招待的小甜點為荔枝優格佐柚子果凍，非常的清爽，相當討喜！

 

來到嵩sung台北大安，宛如在藝廊用餐，充滿藝術氣息，
從前菜、湯品、主餐到甜點，道道美味用心，調酒更是優秀，
而且還是我很需要的親子友善餐廳，
跟朋友聚餐就算帶孩子一同前往也沒問題，
是印象深刻會想再訪的好餐廳呢：）

 

嵩 sung（台北大安店）

粉絲團：https://www.facebook.com/sungxtaiwan
地址：台北市大安區延吉街131巷35號
電話：02-8772-035
營業時間：週一至日12：00～22：30

 

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