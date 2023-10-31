美食環遊世界🌍🌎🌏 Egypt篇

『SUMAC حلال正宗埃及阿拉伯美食』從原本存中街只是攤子時就有去買,

那時是台中唯一的一家埃及料理,但現在變成店面似乎又是台中唯一的埃及料理了~

『SUMAC حلال正宗埃及阿拉伯美食』位於忠明南路,靠近五權七街的地方..離國美館還不算遠

在店家要關門休息前拍的~ 其實在用餐時間..連外面滿滿都是用餐的客人!!

店內看起來位子不多,但居然也讓我們8~10人能聚餐,也算是多位子的店家了

Menu

餐點不多但很夠點來吃了~ 有捲餅類、拼盤類和特色的炒飯

鷹嘴豆泥+口袋餅 $90

中東菜和地中海料理都幾乎有鷹嘴豆泥,當沾醬都是磨到精緻綿密的泥狀口感,

吃起來會帶些豆子的味道,但還算可口

牛肉沙威瑪 $200

有牛肉和其他配料配菜,還有附一份口袋餅~

綜合燒烤類 $280

綜合有2種雞肉和一種牛肉,其他的一樣也有醬菜與配料、優格醬...但就沒有附口袋餅

可以單吃也可以點份口袋餅or炒飯一起搭配著吃~

查了一下牛肉"科夫塔"是什麼意思,意為碎肉球

綜合燒烤裡做成三份條狀的牛肉科夫塔,都紮實又帶些焦香,好吃~

把肉和沙拉、醬料放進口袋餅一起吃..也是吃完超飽的~

雞肉綜合燒烤、科薛里炒飯

雞肉綜合燒烤 $250

雞肉綜合燒烤只有雞肉沙威瑪和雞肉烤肉串2種

雞肉份量多還可以吃到2種不同燒烤方式的雞肉

科薛里炒飯 $60

其實本來沒有想點炒飯的,但因朋友怕吃不飽,所以點了一份

60元很大一盤~ 單吃跟和綜合燒烤一起吃or裝進口袋餅裡一起吃..也是美味又有獨特香氣的異國風味炒飯

米布丁 $50

飯後甜點,朋友有分一口吃看看,記得是奶味蠻濃的米布丁,沒吃過米布丁的人可以來『SUMAC』吃看看~

『SUMAC』的餐點份量多、價格平實~ 這次來聚餐大家都吃的超飽的~







SUMAC حلال正宗埃及阿拉伯美食

【 店址】台中市西區忠明南路505號

【營業時間】週二~日：17:30~21:00 (週一休)

無服務費／現金、LinePay／ubereat