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【西區】SUMAC حلال正宗埃及阿拉伯料理 份量多、價格平實的國美館周邊異國美食

2023-10-31 22:55:13 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：113
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：322篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：SUMACحلال正宗埃及阿拉伯料理
place台中市西區忠明南路505號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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20664.jpg  

 

美食環遊世界🌍🌎🌏 Egypt篇
 『SUMAC حلال正宗埃及阿拉伯美食』從原本存中街只是攤子時就有去買,

那時是台中唯一的一家埃及料理,但現在變成店面似乎又是台中唯一的埃及料理了~

 

 

20641.jpg

『SUMAC حلال正宗埃及阿拉伯美食』位於忠明南路,靠近五權七街的地方..離國美館還不算遠 

 

20663.jpg

在店家要關門休息前拍的~ 其實在用餐時間..連外面滿滿都是用餐的客人!! 

 

20660.jpg

店內看起來位子不多,但居然也讓我們8~10人能聚餐,也算是多位子的店家了

 

20642.jpg  

 

20644.jpg

20645.jpg

Menu

餐點不多但很夠點來吃了~ 有捲餅類、拼盤類和特色的炒飯   

 

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鷹嘴豆泥+口袋餅 $90  

 

20648.jpg

中東菜和地中海料理都幾乎有鷹嘴豆泥,當沾醬都是磨到精緻綿密的泥狀口感,

吃起來會帶些豆子的味道,但還算可口 

 

20647.jpg

牛肉沙威瑪 $200  

有牛肉和其他配料配菜,還有附一份口袋餅~ 

 

20651.jpg

綜合燒烤類 $280

綜合有2種雞肉和一種牛肉,其他的一樣也有醬菜與配料、優格醬...但就沒有附口袋餅

可以單吃也可以點份口袋餅or炒飯一起搭配著吃~

 

20657.jpg

查了一下牛肉"科夫塔"是什麼意思,意為碎肉球

綜合燒烤裡做成三份條狀的牛肉科夫塔,都紮實又帶些焦香,好吃~ 

 

20658.jpg

把肉和沙拉、醬料放進口袋餅一起吃..也是吃完超飽的~  

 

20655.jpg

雞肉綜合燒烤、科薛里炒飯

 

20652.jpg

雞肉綜合燒烤 $250

雞肉綜合燒烤只有雞肉沙威瑪和雞肉烤肉串2種

 

20656.jpg

雞肉份量多還可以吃到2種不同燒烤方式的雞肉

 

20654.jpg

科薛里炒飯 $60  

其實本來沒有想點炒飯的,但因朋友怕吃不飽,所以點了一份

60元很大一盤~ 單吃跟和綜合燒烤一起吃or裝進口袋餅裡一起吃..也是美味又有獨特香氣的異國風味炒飯 

 

20659.jpg

米布丁 $50  

飯後甜點,朋友有分一口吃看看,記得是奶味蠻濃的米布丁,沒吃過米布丁的人可以來『SUMAC』吃看看~

 

20661.jpg  

『SUMAC』的餐點份量多、價格平實~ 這次來聚餐大家都吃的超飽的~

 



SUMAC حلال正宗埃及阿拉伯美食

【 店台中市西區忠明南路505號

營業時間週二~日：17:30~21:00 (週一休)

無服務費／現金、LinePay／ubereat

 

 

文章標籤

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