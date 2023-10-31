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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東恆春-小翠越南美食 阿嘉耕逃

屏東恆春-小翠越南美食 阿嘉耕逃

2023-10-31 23:00:37 chaoerh小昭 人氣：105
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿嘉耕逃小翠越南美食
phone0988-027-997
place屏東縣恆春鎮省北路77號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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封面.jpg

 

走完阿朗壹古道

到阿嘉耕逃 小翠越南美食吃飯

之前聽說他們家份量都超大

闆娘又是越南人,餐點絕對道地

 

餐廳門口

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用餐環境

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整體裝潢比一般越南小吃店精緻許多

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餐具自助區

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店員有推薦他們家佐料+金桔好吃

(不過飲料杯放在這旁有點怪怪的)

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菜單

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餐桌擺設

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 月亮蝦餅 ~470元

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乍看下會以為是歐式麵包

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外皮酥脆,滿滿的蝦肉,

份量大到有點誇張,是吃過的月亮蝦餅中最浮誇

果然是必點的餐點

建議沾醬料更美味

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 青木瓜涼拌 ~460元

光這價錢份量一定也是走浮誇

6隻大蝦的點綴,讓這盤青木瓜更炫麗奪目

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蝦子新鮮,蝦卵也滿滿

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青木瓜絲比一般粗一些,豬肉片份量也多

建議先拌均勻入味後再食用

炎熱夏天享用爽口又開胃

整體NARA 泰式料理

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 奶奶煎餅 ~460元

也稱為越南煎餅

越南煎餅不含雞蛋,黃色來源為薑黃粉

IMG_2112.JPG

菜盤內有花枝.蝦子.豬肉.生菜.青木瓜絲

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包上生菜,沾蘸汁一起食用

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 燒肉法國麵包 ~120元

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 糖醋排骨 ~150元

排骨軟嫩,口味整體上有水準

台式料理也不錯

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 炒山蘇 ~200元

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 肋排骨飯 ~130元

搭配越式春捲

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 香腸炒飯 ~120元

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 牛肉河粉 ~170元

湯頭與一般越南小吃不同,清甜濃郁又不油膩

牛肉粉色嫩度上,目前小昭認為沐越還是最優

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河粉Q度算ok

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發現每碗河粉都有一塊紅蘿蔔

營養均衡的概念😁

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 豬肉河粉 ~170元

照片有點糊掉了,至少看的出來

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 海鮮河粉 ~170元

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 檸檬紅茶 ~60元

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 越南冰咖啡 ~60元

很可惜用外帶杯裝,原本期待是越式滴漏壺

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 越南海燕窩 ~60元

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大份量是這家店的特色,適合6人以上用餐

若只有2人用餐就無法吃到多樣餐點

餐點口味上都不錯,

大家到恆春玩可以去品嘗一下

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 小翠越南美食 阿嘉耕逃
  • FB
  • 0988 027 997
  • 11:00~19:00    
  • 周一公休
  • 屏東縣恆春鎮省北路77號


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀:

台中-NARA Thai Cuisine泰式料理《米其林推薦泰國餐廳 》~台中中友店

台中-越好吃越南料理

高雄-天廚河粉 越式料理~民族店

屏東-欣泉河粉 越式平價料理~屏東店

 

 

文章標籤

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