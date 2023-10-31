走完阿朗壹古道後

到阿嘉耕逃 小翠越南美食吃飯

之前聽說他們家份量都超大

闆娘又是越南人,餐點絕對道地

餐廳門口

用餐環境

整體裝潢比一般越南小吃店精緻許多

餐具自助區

店員有推薦他們家佐料+金桔好吃

(不過飲料杯放在這旁有點怪怪的)

菜單

餐桌擺設

月亮蝦餅 ~470元

乍看下會以為是歐式麵包

外皮酥脆,滿滿的蝦肉,

份量大到有點誇張,是吃過的月亮蝦餅中最浮誇

果然是必點的餐點

建議沾醬料更美味

青木瓜涼拌 ~460元

光這價錢份量一定也是走浮誇

6隻大蝦的點綴,讓這盤青木瓜更炫麗奪目

蝦子新鮮,蝦卵也滿滿

青木瓜絲比一般粗一些,豬肉片份量也多

建議先拌均勻入味後再食用

炎熱夏天享用爽口又開胃

整體不輸 NARA 泰式料理

奶奶煎餅 ~460元

也稱為越南煎餅

越南煎餅不含雞蛋,黃色來源為薑黃粉

菜盤內有花枝.蝦子.豬肉.生菜.青木瓜絲

包上生菜,沾蘸汁一起食用

燒肉法國麵包 ~120元

糖醋排骨 ~150元

排骨軟嫩,口味整體上有水準

台式料理也不錯

炒山蘇 ~200元

肋排骨飯 ~130元

搭配越式春捲

香腸炒飯 ~120元

牛肉河粉 ~170元

湯頭與一般越南小吃不同,清甜濃郁又不油膩

牛肉粉色嫩度上,目前小昭認為 沐越 還是最優

河粉Q度算ok

發現每碗河粉都有一塊紅蘿蔔

營養均衡的概念😁

豬肉河粉 ~170元

照片有點糊掉了,至少看的出來

海鮮河粉 ~170元

檸檬紅茶 ~60元

越南冰咖啡 ~60元

很可惜用外帶杯裝,原本期待是越式滴漏壺

越南海燕窩 ~60元

大份量是這家店的特色,適合6人以上用餐

若只有2人用餐就無法吃到多樣餐點

餐點口味上都不錯,

大家到恆春玩可以去品嘗一下

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

小翠越南美食 阿嘉耕逃

FB

0988 027 997

11:00~19:00

周一公休

屏東縣恆春鎮省北路77號



檢視較大的地圖

延伸閱讀:

台中-NARA Thai Cuisine泰式料理《米其林推薦泰國餐廳 》~台中中友店

台中-越好吃越南料理

高雄-天廚河粉 越式料理~民族店

屏東-欣泉河粉 越式平價料理~屏東店

文章標籤