走完阿朗壹古道後
到阿嘉耕逃 小翠越南美食吃飯
之前聽說他們家份量都超大
闆娘又是越南人,餐點絕對道地
餐廳門口
用餐環境
整體裝潢比一般越南小吃店精緻許多
餐具自助區
店員有推薦他們家佐料+金桔好吃
(不過飲料杯放在這旁有點怪怪的)
菜單
餐桌擺設
月亮蝦餅 ~470元
乍看下會以為是歐式麵包
外皮酥脆,滿滿的蝦肉,
份量大到有點誇張,是吃過的月亮蝦餅中最浮誇
果然是必點的餐點
建議沾醬料更美味
青木瓜涼拌 ~460元
光這價錢份量一定也是走浮誇
6隻大蝦的點綴,讓這盤青木瓜更炫麗奪目
蝦子新鮮,蝦卵也滿滿
青木瓜絲比一般粗一些,豬肉片份量也多
建議先拌均勻入味後再食用
炎熱夏天享用爽口又開胃
整體不輸NARA 泰式料理
奶奶煎餅 ~460元
也稱為越南煎餅
越南煎餅不含雞蛋,黃色來源為薑黃粉
菜盤內有花枝.蝦子.豬肉.生菜.青木瓜絲
包上生菜,沾蘸汁一起食用
燒肉法國麵包 ~120元
糖醋排骨 ~150元
排骨軟嫩,口味整體上有水準
台式料理也不錯
炒山蘇 ~200元
肋排骨飯 ~130元
搭配越式春捲
香腸炒飯 ~120元
牛肉河粉 ~170元
湯頭與一般越南小吃不同,清甜濃郁又不油膩
牛肉粉色嫩度上,目前小昭認為沐越還是最優
河粉Q度算ok
發現每碗河粉都有一塊紅蘿蔔
營養均衡的概念😁
豬肉河粉 ~170元
照片有點糊掉了,至少看的出來
海鮮河粉 ~170元
檸檬紅茶 ~60元
越南冰咖啡 ~60元
很可惜用外帶杯裝,原本期待是越式滴漏壺
越南海燕窩 ~60元
大份量是這家店的特色,適合6人以上用餐
若只有2人用餐就無法吃到多樣餐點
餐點口味上都不錯,
大家到恆春玩可以去品嘗一下
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 小翠越南美食 阿嘉耕逃
- FB
- 0988 027 997
- 11:00~19:00
- 周一公休
- 屏東縣恆春鎮省北路77號
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