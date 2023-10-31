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宅配美食｜中秋月餅禮盒開箱｜酥鬆月餅一顆顆擄獲你的心｜家御滬曉

2023-10-31 23:18:20 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：104
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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：家御滬曉
place新北市樹林區大安路145巷16號2樓16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宅配美食｜中秋月餅禮盒開箱｜酥鬆月餅一顆顆擄獲你的心｜家御滬

 

每年中秋少不了與親朋好友互相送禮的禮節，但市面上禮盒這麼多要怎麼挑選呢？今天來開箱中秋時品嚐到很不錯的禮盒，家御滬曉的大團員禮盒推薦給大家！

家御滬曉是一家以中式料理為主的老字號食品廠，過去曾有二十幾年的餐飲經驗，在二代接手後，鑽研各式上海料理並且開始經營網路通路，讓顧客在家就能享用各類上海點心！

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大團圓禮盒

外盒帶點日系風格，簡約大方的色調與設計，非常適合送禮！

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內容物有烏豆沙蛋黃酥3+豆蓉蛋黃酥3+金沙月圓酥3+低糖土鳳梨酥6

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除了大團圓禮盒外，還有小團圓禮盒、小月圓禮盒、大月圓禮盒等，依自己的喜好挑選~

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除了鳳梨酥外，其實另外三款也能從外觀判別出口味~

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烏豆沙蛋黃酥

雖說是常見的紅豆餡蛋黃酥，但其實一點都不馬虎，層層酥鬆的外皮搭配減糖的紅豆沙，裡頭一整顆飽滿圓潤的屏東紅土鹹蛋黃，吃起來不會過於油膩！整顆鹹甜忍不住一顆接一顆！

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豆蓉蛋黃酥

內餡使用綠豆沙與白豆沙2:1的完美比例，搭配一整顆飽滿鹹蛋黃，吃起來鹹香甜又不會過於甜膩！而且外皮有別於坊間製作手法，家御滬曉的餅皮都是偏薄的，讓人不會有過多的澱粉負擔感~吃起來更酥鬆入口即化！

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金沙月圓酥

這與前兩者的口感較不同，吃起來較為鬆軟，但香氣不減~鹹香涮嘴！

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低糖土鳳梨酥

選用日本高級麵粉與紐西蘭天然奶油製成，餅皮有奶油香氣，內餡完全不加冬瓜餡，而是用金鑽7號鳳梨製成的內餡，鳳梨香甜濃郁，有夠愛~~~

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撥開還可看到鳳梨纖維，每一口都能吃到一絲絲的口感，酸甜不甜膩！超好吃~~~

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整體來說，是個大人小孩都會愛的禮盒，一次滿足喜歡鹹蛋黃與鳳梨酥大小朋友！各個吃起來酥鬆綿密~重點每樣糕點都有做減糖處理~吃了不怕很有負擔！推薦給大家！

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家御滬曉 
▸ 官網 ｜ https://www.wkwfood.com/
▸ 店家FB https://www.facebook.com/wkwfood/
 

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 Yi Hsin Ou
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