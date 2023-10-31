每年中秋少不了與親朋好友互相送禮的禮節，但市面上禮盒這麼多要怎麼挑選呢？今天來開箱中秋時品嚐到很不錯的禮盒，家御滬曉的大團員禮盒推薦給大家！
家御滬曉是一家以中式料理為主的老字號食品廠，過去曾有二十幾年的餐飲經驗，在二代接手後，鑽研各式上海料理並且開始經營網路通路，讓顧客在家就能享用各類上海點心！
大團圓禮盒
外盒帶點日系風格，簡約大方的色調與設計，非常適合送禮！
內容物有烏豆沙蛋黃酥3入+豆蓉蛋黃酥3入+金沙月圓酥3入+低糖土鳳梨酥6入
除了大團圓禮盒外，還有小團圓禮盒、小月圓禮盒、大月圓禮盒等，依自己的喜好挑選~
除了鳳梨酥外，其實另外三款也能從外觀判別出口味~
▼烏豆沙蛋黃酥
雖說是常見的紅豆餡蛋黃酥，但其實一點都不馬虎，層層酥鬆的外皮搭配減糖的紅豆沙，裡頭一整顆飽滿圓潤的屏東紅土鹹蛋黃，吃起來不會過於油膩！整顆鹹甜忍不住一顆接一顆！
▼豆蓉蛋黃酥
內餡使用綠豆沙與白豆沙2:1的完美比例，搭配一整顆飽滿鹹蛋黃，吃起來鹹香甜又不會過於甜膩！而且外皮有別於坊間製作手法，家御滬曉的餅皮都是偏薄的，讓人不會有過多的澱粉負擔感~吃起來更酥鬆入口即化！
▼金沙月圓酥
這與前兩者的口感較不同，吃起來較為鬆軟，但香氣不減~鹹香涮嘴！
▼低糖土鳳梨酥
選用日本高級麵粉與紐西蘭天然奶油製成，餅皮有奶油香氣，內餡完全不加冬瓜餡，而是用金鑽7號鳳梨製成的內餡，鳳梨香甜濃郁，有夠愛~~~
撥開還可看到鳳梨纖維，每一口都能吃到一絲絲的口感，酸甜不甜膩！超好吃~~~
整體來說，是個大人小孩都會愛的禮盒，一次滿足喜歡鹹蛋黃與鳳梨酥大小朋友！各個吃起來酥鬆綿密~重點每樣糕點都有做減糖處理~吃了不怕很有負擔！推薦給大家！
【 家御滬曉 】
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