趁著休假衝一波台南

台南真的是個非常適合居住的城市

不論人文還是美食都讓人意猶未盡

這次挑選的民宿是荷米民宿

不得不說

這間民宿舒適程度

是讓人會想一直續住下去的那種

我們當天入住，隔天退房時發現

除了我們，大家都續住了

嗚嗚嗚，不想上班啦，我要繼續在荷米

荷米民宿簡介

荷米民宿三館：

台南市中西區建業街39-2號

入住時間：3:30

退房時間：11:00

寄放行李：當天中午12點後

以及退房後下午2點半之前

停車：民宿附近有停車場，步行20秒鐘

環保旅店不提供牙刷、牙膏、浴帽

其他：荷米民宿的LINE官方超方便

退房當天我忘記帶走戒指

還好民宿人員趕緊用LINE通知我

荷米旅館一樓公共區域

以大面毛玻璃取代外牆

雨天的光影透露進來好愜意

光是待在旅館就有放鬆的感覺

都想直接叫外送

然後直接在荷米賴一整天了

荷米民宿一樓門後

放置貼心雨傘提供住宿旅客借用

另外還有放置滅火器

安全加分~

除此之外荷米小廚房還有放置電蚊拍

以及熱水壺、茶杯

最讓我覺得貼心之處在於

洗手槽旁竟然貼有

緊急事故聯絡表

從警察局、全球行動救援專線、台南市民專線

計程車到周遭醫院電話都有

真的是誇張貼心

我住過那麼多民宿

第一次看到這麼貼心的服務

荷米民宿一樓還有提供醫藥箱

文具箱、耳塞、飲水機

我們這次入住的房間

是位於一樓的草草

這間房間真的超可愛的

要特別注意的是

要記得更脫鞋子喔～～～

接下來介紹這次入住的房間

我們這次入住一樓的草草

一入門就看到一大片落地窗

窗外綠植深得我心～

綠意盎然，又不會雜草叢生

非常滿意這房間啊啊啊

另外何米他們的室內鞋我也超愛

非常有質感，都想問老闆去哪買的了

雖說荷米市民宿

但飯店有的設備也都具全

杯子、水壺、冰箱、浴巾、吹風機

茶包、咖啡粉、垃圾桶、衛生紙、衣架

最重要的是冷氣夠量

洗澡水也充足

溫度也不會忽冷忽熱

最特別的是洗澡完皮膚會很光滑

我在想是不是水質的關係

之前我住過高級飯店

他的洗澡水洗完也會這樣～

據說是使用特殊的過濾讓水質更好

荷米整體環境很乾淨

就連浴室都是讓我能赤腳踏入的

乾溼分離的設計

洗完澡進廁所也很清爽

不會覺得濕氣很重

一間民宿是否讓人懷念

我覺得乾淨太重要了

除了乾淨再來是整理氛圍

清爽帶點可愛的設計

會讓人不知不覺地忘卻煩惱

草草房間內有個很可愛的拱門鏡子

還有可愛的藤編椅與龜背芋地墊

牆上也掛上了畫與裝飾語

整體細節處理很好

空間書乾淨

且不會華麗到讓人有壓迫感

絕對是放假放鬆身心的首選民宿

最後我想說

荷米的床墊真的太好躺了

身為資深失眠者

必須給這床墊來些鼓掌才行啊！！

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