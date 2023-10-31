趁著休假衝一波台南
台南真的是個非常適合居住的城市
不論人文還是美食都讓人意猶未盡
這次挑選的民宿是荷米民宿
不得不說
這間民宿舒適程度
是讓人會想一直續住下去的那種
我們當天入住，隔天退房時發現
除了我們，大家都續住了
嗚嗚嗚，不想上班啦，我要繼續在荷米
荷米民宿簡介
荷米民宿三館：
台南市中西區建業街39-2號
入住時間：3:30
退房時間：11:00
寄放行李：當天中午12點後
以及退房後下午2點半之前
停車：民宿附近有停車場，步行20秒鐘
環保旅店不提供牙刷、牙膏、浴帽
其他：荷米民宿的LINE官方超方便
退房當天我忘記帶走戒指
還好民宿人員趕緊用LINE通知我
荷米旅館一樓公共區域
以大面毛玻璃取代外牆
雨天的光影透露進來好愜意
光是待在旅館就有放鬆的感覺
都想直接叫外送
然後直接在荷米賴一整天了
荷米民宿一樓門後
放置貼心雨傘提供住宿旅客借用
另外還有放置滅火器
安全加分~
除此之外荷米小廚房還有放置電蚊拍
以及熱水壺、茶杯
最讓我覺得貼心之處在於
洗手槽旁竟然貼有
緊急事故聯絡表
從警察局、全球行動救援專線、台南市民專線
計程車到周遭醫院電話都有
真的是誇張貼心
我住過那麼多民宿
第一次看到這麼貼心的服務
荷米民宿一樓還有提供醫藥箱
文具箱、耳塞、飲水機
我們這次入住的房間
是位於一樓的草草
這間房間真的超可愛的
要特別注意的是
要記得更脫鞋子喔～～～
接下來介紹這次入住的房間
我們這次入住一樓的草草
一入門就看到一大片落地窗
窗外綠植深得我心～
綠意盎然，又不會雜草叢生
非常滿意這房間啊啊啊
另外何米他們的室內鞋我也超愛
非常有質感，都想問老闆去哪買的了
雖說荷米市民宿
但飯店有的設備也都具全
杯子、水壺、冰箱、浴巾、吹風機
茶包、咖啡粉、垃圾桶、衛生紙、衣架
最重要的是冷氣夠量
洗澡水也充足
溫度也不會忽冷忽熱
最特別的是洗澡完皮膚會很光滑
我在想是不是水質的關係
之前我住過高級飯店
他的洗澡水洗完也會這樣～
據說是使用特殊的過濾讓水質更好
荷米整體環境很乾淨
就連浴室都是讓我能赤腳踏入的
乾溼分離的設計
洗完澡進廁所也很清爽
不會覺得濕氣很重
一間民宿是否讓人懷念
我覺得乾淨太重要了
除了乾淨再來是整理氛圍
清爽帶點可愛的設計
會讓人不知不覺地忘卻煩惱
草草房間內有個很可愛的拱門鏡子
還有可愛的藤編椅與龜背芋地墊
牆上也掛上了畫與裝飾語
整體細節處理很好
空間書乾淨
且不會華麗到讓人有壓迫感
絕對是放假放鬆身心的首選民宿
最後我想說
荷米的床墊真的太好躺了
身為資深失眠者
必須給這床墊來些鼓掌才行啊！！
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