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【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓式北歐風）

2023-10-31 23:25:50 簡婕恩 人氣：98
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窩客好文

簡婕恩

發表篇數：134篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：荷米民宿三館
place台南市中西區建業街39-2號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

趁著休假衝一波台南

台南真的是個非常適合居住的城市

不論人文還是美食都讓人意猶未盡

這次挑選的民宿是荷米民宿

不得不說

這間民宿舒適程度

是讓人會想一直續住下去的那種

我們當天入住，隔天退房時發現

除了我們，大家都續住了　

嗚嗚嗚，不想上班啦，我要繼續在荷米

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓荷米民宿簡介【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

荷米民宿三館：

台南市中西區建業街39-2號

入住時間：3:30

退房時間：11:00

寄放行李：當天中午12點後

以及退房後下午2點半之前

停車：民宿附近有停車場，步行20秒鐘

環保旅店不提供牙刷、牙膏、浴帽

其他：荷米民宿的LINE官方超方便

退房當天我忘記帶走戒指

還好民宿人員趕緊用LINE通知我

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

荷米旅館一樓公共區域

以大面毛玻璃取代外牆

雨天的光影透露進來好愜意

光是待在旅館就有放鬆的感覺

都想直接叫外送

然後直接在荷米賴一整天了

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

荷米民宿一樓門後

放置貼心雨傘提供住宿旅客借用

另外還有放置滅火器

安全加分~

除此之外荷米小廚房還有放置電蚊拍

以及熱水壺、茶杯

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

最讓我覺得貼心之處在於

洗手槽旁竟然貼有

緊急事故聯絡表

從警察局、全球行動救援專線、台南市民專線

計程車到周遭醫院電話都有

真的是誇張貼心

我住過那麼多民宿

第一次看到這麼貼心的服務

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

荷米民宿一樓還有提供醫藥箱

文具箱、耳塞、飲水機

我們這次入住的房間

是位於一樓的草草

這間房間真的超可愛的

要特別注意的是

要記得更脫鞋子喔～～～

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

接下來介紹這次入住的房間

我們這次入住一樓的草草

一入門就看到一大片落地窗

窗外綠植深得我心～

綠意盎然，又不會雜草叢生

非常滿意這房間啊啊啊

另外何米他們的室內鞋我也超愛

非常有質感，都想問老闆去哪買的了

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

         【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓     

雖說荷米市民宿

但飯店有的設備也都具全

杯子、水壺、冰箱、浴巾、吹風機

茶包、咖啡粉、垃圾桶、衛生紙、衣架

最重要的是冷氣夠量

洗澡水也充足

溫度也不會忽冷忽熱

最特別的是洗澡完皮膚會很光滑

我在想是不是水質的關係

之前我住過高級飯店

他的洗澡水洗完也會這樣～

據說是使用特殊的過濾讓水質更好

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

荷米整體環境很乾淨

就連浴室都是讓我能赤腳踏入的

乾溼分離的設計

洗完澡進廁所也很清爽

不會覺得濕氣很重

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

一間民宿是否讓人懷念

我覺得乾淨太重要了

除了乾淨再來是整理氛圍

清爽帶點可愛的設計

會讓人不知不覺地忘卻煩惱

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

草草房間內有個很可愛的拱門鏡子

還有可愛的藤編椅與龜背芋地墊

牆上也掛上了畫與裝飾語

整體細節處理很好

空間書乾淨

且不會華麗到讓人有壓迫感

絕對是放假放鬆身心的首選民宿

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

最後我想說

荷米的床墊真的太好躺了

身為資深失眠者

必須給這床墊來些鼓掌才行啊！！

 

ＥＮＤ

 

產品皆為個人心得分享，

每個人的狀況皆不同，喜好也不同。

此文僅為個人經驗分享

非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹

 

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