今天跟大家介紹一間高雄超美旅館
正旅館位於高雄市前金區
地理位置還算方便
附近也有蠻多好吃的小吃
最重要的是裝潢實在太美了
很推薦帶女朋友一起浪漫旅行
正旅館高雄店簡介
地址：
高雄市前金區七賢二路220-8號
入住時間：15:00
退房時間：11:00
旅館無提供停車服務
旅館前有機車停車格
擁有24小時櫃台
正旅館於六合夜市附近
是一間新開的旅館
設備都非常新穎
房價不貴，飯店配有電梯
一樓櫃台提供免費的咖啡、茶包取用
非常喜歡正旅館的裝潢
超級有質感
一進入大廳就有濃濃放鬆的感覺
裝潢配色與材質都十分具有巧思
很用心的一間旅店
正旅館細節處很多
就連電梯都美美的～
還提供一張小椅子
走廊也都有日式庭院般的裝飾
甚至還擺放了空氣清淨機
無形的、有形的，品質都顧慮到了
我很喜歡正旅館門牌的投光設計
非常特別～
同時很有藝術氣息
彷彿來到美術館一般
除了美美的之外
我也很喜歡房門上的貓眼設計
莫名的讓人有安全感 ＸＤ
房間光影非常好
明亮中帶有清透感
但也不用擔心不好入睡～
因為正旅館的床實在很好躺
再加上拉下竹簾時
陽光並不會很刺眼
床的位置也恰恰好的避開了直射
總之這設計師很讚～
我非常喜歡正旅館的木質裝飾
包含竹編、原木
以及利用不規則圓弧型
營造出舒適、圓潤、俏皮的氛圍
就連開關都以特殊造型設計
更是讓我愛不釋手
真心覺得這間房間
每個角落都應該頒一次設計獎
實在太喜歡了！！！
最重要的是這間房間有浴缸～
我最愛浴缸了
旅行玩樂一天的疲勞
泡泡澡就能緩解許多
不過必須說
這間房間適合情侶或是夫妻
再不然就是熟悉的閨蜜一同入住
不然廁所門是籐編製作
沐浴泡澡區也沒有門
多少會讓人又些害羞了
我個人是不至於覺得溼氣重
畢竟開了冷氣之後
浴室很快就乾爽了
且正旅館除了沐浴乳、洗髮精
還有額外準備了潤髮乳
真的很貼心～～～
但...沒有蓮蓬頭實在有點困擾....
但吹風機不是壁掛的
多少還是讓我很欣慰XD
這樣就能坐著床邊吹頭髮了
以上就是這次入住的
正旅館高雄店
ＥＮＤ
產品皆為個人心得分享，
每個人的狀況皆不同，喜好也不同。
此文僅為個人經驗分享
非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹
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