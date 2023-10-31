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【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

2023-10-31 23:33:16 簡婕恩 人氣：110
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窩客好文

簡婕恩

發表篇數：134篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：正旅館
place高雄市前金區七賢二路220-8號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

今天跟大家介紹一間高雄超美旅館

正旅館位於高雄市前金區

地理位置還算方便

附近也有蠻多好吃的小吃

最重要的是裝潢實在太美了

很推薦帶女朋友一起浪漫旅行

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IR🩵Hsing Yi (@ir47363)

 

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地址：

高雄市前金區七賢二路220-8號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

旅館無提供停車服務

旅館前有機車停車格

擁有24小時櫃台

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

正旅館於六合夜市附近

是一間新開的旅館

設備都非常新穎

房價不貴，飯店配有電梯

一樓櫃台提供免費的咖啡、茶包取用

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

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【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

非常喜歡正旅館的裝潢

超級有質感

一進入大廳就有濃濃放鬆的感覺

裝潢配色與材質都十分具有巧思

很用心的一間旅店

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

正旅館細節處很多

就連電梯都美美的～

還提供一張小椅子

走廊也都有日式庭院般的裝飾

甚至還擺放了空氣清淨機

無形的、有形的，品質都顧慮到了

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

我很喜歡正旅館門牌的投光設計

非常特別～

同時很有藝術氣息

彷彿來到美術館一般

除了美美的之外

我也很喜歡房門上的貓眼設計

莫名的讓人有安全感　ＸＤ

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

房間光影非常好

明亮中帶有清透感

但也不用擔心不好入睡～

因為正旅館的床實在很好躺

再加上拉下竹簾時

陽光並不會很刺眼

床的位置也恰恰好的避開了直射

總之這設計師很讚～

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

我非常喜歡正旅館的木質裝飾

包含竹編、原木

以及利用不規則圓弧型

營造出舒適、圓潤、俏皮的氛圍

就連開關都以特殊造型設計

更是讓我愛不釋手

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

 

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

真心覺得這間房間

每個角落都應該頒一次設計獎

實在太喜歡了！！！

最重要的是這間房間有浴缸～

我最愛浴缸了

旅行玩樂一天的疲勞

泡泡澡就能緩解許多

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

不過必須說

這間房間適合情侶或是夫妻

再不然就是熟悉的閨蜜一同入住

不然廁所門是籐編製作

沐浴泡澡區也沒有門

多少會讓人又些害羞了

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

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我個人是不至於覺得溼氣重

畢竟開了冷氣之後

浴室很快就乾爽了

且正旅館除了沐浴乳、洗髮精

還有額外準備了潤髮乳

真的很貼心～～～

但...沒有蓮蓬頭實在有點困擾....

但吹風機不是壁掛的

多少還是讓我很欣慰XD

這樣就能坐著床邊吹頭髮了

【住宿】高雄住宿推薦－正旅館（情侶旅遊／網美旅館／日系簡約）

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以上就是這次入住的

正旅館高雄店

 

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產品皆為個人心得分享，

每個人的狀況皆不同，喜好也不同。

此文僅為個人經驗分享

非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹

 

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