今天帶大家參觀

最近IG超火超紅超夯的小網神社

小網神社之所以如此厲害

其原因為它是目前日本唯一一間洗錢神社

不論是日幣、台幣、紙鈔、零錢

通通可以洗！！

洗淨風乾的錢可當作錢母使用

環保又方便

小網神社除了洗錢著名之外

其實他的擋災避險及開運也很強

據傳小網神社建造於1466年

起初是為了疫病祈福所建

後於西元1945年二次大戰

美軍對東京空襲

在強勢武力下東京支離破碎

建築幾乎破敗不堪

甚至可以用面目全非來形容當時的東京

但小網神社卻奇蹟倖存了

甚至還有傳說

但凡於小網神社參拜過的士兵

最後都平安歸來

真的是一間傳奇神社

小網神社介紹

地址：東京都中央區日本橋小網町16-23

電話：03-3668-1080

販售部營業時間：9:00-17:00

官網：https://www.koamijinja.or.jp/index.html

交通路線一：

從東京Metro日比谷線人形町站A2出口步行5分鐘

交通路線二：

從都營淺草線人形町站A5出口步行7分鐘

雖說大部分的人都是衝著＂洗錢＂來參拜

但琁琁在此真的要大力推薦

小網神社的除霉運、除災厄

當你運勢很低迷

做什麼都不順的時候

一定要來小網神社走走

日本神社的參拜方式很簡單

首先一定要先到洗手亭洗手

這個動作是稱之為「禊」儀式

一般來說如果有勺子的洗手亭

會有一個順序

首先以右手持勺清洗左手

再以左手持勺清洗右手

接著以右手持勺倒水至左手掌心

以掌心之水漱口即可

接著清洗左手後將勺子立直清洗勺子

最後將勺子放回原處即可

但這的洗手亭有簡化動作

直接於流水底部清洗雙手即可

參拜的方式很簡單

以兩拜兩拍手後一拜

即可完成儀式

通常會於兩拜兩拍手後

向神明訴說心願

語畢一拜答謝即可

另外有來小網神社

不要忽略福祿壽！！！

參拜方式很簡單

在賽錢箱投入零錢

接著誠心起願後摸摸福祿壽的頭

為自己增添好運

別小看小小福祿壽

他可是日本有名的七福神之一

接著介紹一下洗錢方式～

其實很簡單

將零錢投入賽錢箱後

一邊將紙鈔及硬幣放置流水下洗滌

稍微過到水即可～

一邊洗一邊向神明祈求財運大開

有來小網神社一定要抽籤～

日本神社抽籤都不貴

基本上如果抽到不理想的籤

也不要灰心

只要將籤詩綁在化解的區域即可～

神明一定能幫你渡過低潮的

這次抽了兩種籤詩

一個是金運籤

有送一個超可愛的開運斧頭

可以放在手機殼後

也可以放錢包、存錢筒、收銀機

庇佑招來好運、財運大開

另一個抽了貓頭鷹籤

這個籤是最新的

紅色為大吉

紫色籤則為避邪

其實不論抽到什麼籤

拿到什麼小禮物

都是神明的恩惠及幫助

要記住

只要你努力想做好一件事

整個宇宙一定都會幫你

小網神社除了有可愛贈品的籤

也有比較普通的籤詩

這類的籤詩少了花俏的裝飾

非常樸素，相對的也比較便宜

很適合務實的人來抽

我個人堅持要抽有小贈品的ＸＤ

真的抽到不喜歡的籤詩

綁上去就好了～

神明會幫忙化解

但其實也有一個說法是

可以將籤詩帶回家

時時刻刻警惕自己

這樣也能避開禍端～

接著介紹紀念品了～

許多人到神社都會選擇買御守當伴手禮

但我個人比較喜歡可愛小飾品

感覺比起御守

飾品更加可愛ＸＤ

日本神社的周邊

老實說真的都滿多的

而且也都很可愛

重點是不貴～

非常推薦大家來日本時

選幾間有緣的神社參拜吧～

以上就是本次的

小網神社介紹～

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