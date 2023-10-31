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桃園中壢｜咱們小聚食堂．威尼斯影城周邊，聚會首選！享受道道下飯美食的中式餐酒館！

2023-10-31 23:39:08 Panda's Paradise 人氣：110
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窩客好文

Panda's Paradise

發表篇數：441篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：咱們‘小聚食堂
phone03-4265-778
place桃園市中壢區九和一街6號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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咱們小聚食堂位於威尼斯影城一樓，是一間融合台式料理與西式調酒的絕佳去處。提供精緻的熱炒料理，還打造了時尚且熱鬧的用餐氛圍，非常適合聚會和享受美酒佳餚。咱們小聚食堂的菜單多樣豐富，不論想要品嚐豐盛的晚餐、享受夜宵，還是輕鬆品味美酒聊天，咱們小聚食堂都能滿足你的需求。此外，咱們小聚食堂還提供當週壽星的特別優惠，當週壽星評五星免費招待「美味鮮蝦桶蛋糕」，四人以上歡聚直接升級成「壽星鮮蝦盤」滿幾歲就送幾隻蝦！

咱們小聚食堂怎麼去？

咱們小聚食堂位在威尼斯影城的一樓，汽車、機車可以停在對面的銀河廣場地下停車場再步行前往。

咱們小聚食堂用餐環境

咱們小聚食堂以時尚風格打造用餐環境，重新定義了傳統熱炒店的概念，讓美味的熱炒也能與時尚結合。此外，餐廳還設有一個精緻的吧台，為整個氛圍增添了更多魅力。在咱們小聚食堂，也可以感受到復古風情，70-80年代的音樂瀰漫在耳邊，為用餐體驗帶來更多樂趣！

咱們小聚食堂提供2-8人的座位區，環境寬敞，滿足多人聚餐需求。

咱們小聚食堂還提供霓虹燈光打卡小物，可以和朋友留下美好的回憶照片。

咱們小聚食堂菜單

咱們小聚食堂提供豐富多樣的菜單，包括小點、炸雞、熱炒、懷舊甜點、飲料和調酒等選擇。此外，咱們小聚食堂還有不少白飯小偷，這樣和多位朋友一同來用餐時可以點選多道菜品，保證讓大家滿足而不空腹離去。

咱們小聚食堂優惠資訊

※每週二及週四晚上，免費請在場每位女性顧客喝一杯醉愛的酒

※午間食光：平日週一~週五「白飯的好朋友」、「想均衡一下的蔬菜」午餐享65折

※壽星活動：當週壽星評五星免費招待「美味鮮蝦桶蛋糕」，四人以上歡聚直接升級成「壽星鮮蝦盤」滿幾歲就送幾隻蝦！
(活動需出示實體證件，當週壽星以生日前後三天計算，每桌招待一份，取高歲數者贈送。)

【活動詳情請見咱們小聚食堂粉絲團公告為主】

餐點

當多人一起吃飯的時候，最好的部分就是可以點好多種菜，然後大家一起分享，一起品嘗各種美味！我們直接在咱們小聚食堂點了滿滿一桌的好吃的！

熱麥茶

入座後，服務人員會為我們端上熱麥茶，這是免費提供給客人的。天氣冷的時候，來杯熱麥茶可以暖胃，用餐時喝也有助於幫助消化！

吃不到鱈魚

另外每桌還會招待一份吃不到鱈魚，主要是當下酒菜的，可是嚐了一口後，超好吃！炸鱈魚香絲起鍋之後再拌入蒜頭、青蔥及辣椒拌炒．有點微辣，完全配得上下酒的好夥伴。

金沙蝦球

金沙蝦球就是在新鮮的蝦球外面裹上一層沙沙的蛋黃，那金黃閃亮的外觀看起來真是討喜。吃進嘴裡，一股鹹香味瞬間襲來，口感十分滿足。

香辣皮皮挫

香辣皮皮挫是個超下飯的料理！裡面有皮蛋、肉末，還有香辣的辣椒，一拌炒，口感真的太香辣了，非常過癮！

香爆干鍋嫩雞

這道干鍋雞看起來色香味俱佳！雞肉嫩滑多汁，充分沾滿了香辣的醬汁，一口咬下去，真的很過癮！

塔香蛤蠣

塔香蛤蠣真的是我大愛的一道熱炒！裡面有九層塔的香氣，而且蛤蠣又大又多汁，每一粒都特別肥美。最棒的是，底部的湯汁加在飯上也很鹹鮮美味！

剝皮辣椒金沙蝦烏龍麵

鹹蛋黃醬汁濃郁鹹香，緊緊包裹著烏龍麵，一咬下去簡直會讓你上癮。再來一點剝皮辣椒，不會太辣但很順口，加上那Q彈的蝦子，我也很喜歡這道。

蔥爆Prime雪花牛肉

蔥爆牛肉可說是每家熱炒店必點的招牌菜，因為它簡直絕妙。那爆香的青蔥搭配Prime級雪花牛肉，牛肉肉質很鮮嫩。

招牌大腸包小腸

大腸和香腸都被切成小小片，大腸吃起來很紮實，而香腸則是又香又Q，肥瘦適中。加上一點蒜頭，味道真的超讚！

煉乳銀絲卷

炸銀絲卷搭配香甜的煉乳，簡直是大人小孩都超愛的組合！吃起來外皮酥脆，內裡又軟綿綿，淋上那層甜甜的煉乳，真的太好吃了！

綠色蚱蜢

每週二和週四晚上，都會為在場的女性顧客提供一杯免費的醉愛的酒。我自己選了一杯翠綠色的蚱蜢酒，顏色真的很吸睛，喝起來有一股清新的薄荷香氣，但對我來說，酒感稍微重一些。

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

百威啤酒暢飲桶/6瓶

多人聚會用餐時暢飲桶是個絕佳的選擇。

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

 

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