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【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩 / 酸辣海鮮河粉 / 金錢蝦餅 / 月亮蝦餅 / 蝦醬空心菜 / 泰國料理）

2023-10-31 23:42:48 簡婕恩 人氣：109
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窩客好文

簡婕恩

發表篇數：134篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：ONE MORE 泰
place台中市西區梅川西路一段95號95號
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

推薦一間台中平價泰式餐廳

價格不貴，味道還不錯

室內環境也很舒適

約好朋友來這一邊聊天一邊吃飯

度過悠哉地下午很愜意

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

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地址：台中市西區梅川西路一段95號

電話：04 2301 3858

營業時間：

11:30–14:30

17:00–21:00

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

當天用餐消費798元

點了酸辣海鮮河粉

還有一份綠咖哩

一份蝦餅

一杯泰奶、一杯羅望子汁

還有一盤蝦醬空心菜

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

我個人滿喜歡羅望子汁

酸酸甜甜，滿好喝的

重點是台灣大多泰式料理餐廳沒有

但羅望子是泰國知名的水果

吃起來很像蜜餞～

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

蝦餅我覺得滿好吃的

調味料酸酸甜甜

蝦餅感覺也很扎實～

不是那種吃完會覺得空虛的蝦餅

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

我當天點了海鮮酸辣河粉

味道是真的有酸辣到

份量也頗多

淡菜、蝦子、高麗菜

料給的不少，對得起這價位

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

蝦醬空心菜的部分

我覺得偏鹹

配飯來說很適合

但配我的麵就有點重口味了

哈哈哈哈

空心菜的菜梗不會過老或柴柴的

脆感十足，烹調火候掌控得宜

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

綠咖哩飯是我朋友點的

我有吃幾口

味道中規中矩

附贈的吐司倒是烤得不錯

只是以價格來說

我覺得海鮮河粉貌似比較划算

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩

以上就是本次用餐心得

ＥＮＤ

 

                                      

產品皆為個人心得分享，

每個人的狀況皆不同，喜好也不同。

此文僅為個人經驗分享

非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹

 

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