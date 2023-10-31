推薦一間台中平價泰式餐廳

價格不貴，味道還不錯

室內環境也很舒適

約好朋友來這一邊聊天一邊吃飯

度過悠哉地下午很愜意

One More 泰介紹

地址：台中市西區梅川西路一段95號

電話：04 2301 3858

營業時間：

11:30–14:30

17:00–21:00

當天用餐消費798元

點了酸辣海鮮河粉

還有一份綠咖哩

一份蝦餅

一杯泰奶、一杯羅望子汁

還有一盤蝦醬空心菜

我個人滿喜歡羅望子汁

酸酸甜甜，滿好喝的

重點是台灣大多泰式料理餐廳沒有

但羅望子是泰國知名的水果

吃起來很像蜜餞～

蝦餅我覺得滿好吃的

調味料酸酸甜甜

蝦餅感覺也很扎實～

不是那種吃完會覺得空虛的蝦餅

我當天點了海鮮酸辣河粉

味道是真的有酸辣到

份量也頗多

淡菜、蝦子、高麗菜

料給的不少，對得起這價位

蝦醬空心菜的部分

我覺得偏鹹

配飯來說很適合

但配我的麵就有點重口味了

哈哈哈哈

空心菜的菜梗不會過老或柴柴的

脆感十足，烹調火候掌控得宜

綠咖哩飯是我朋友點的

我有吃幾口

味道中規中矩

附贈的吐司倒是烤得不錯

只是以價格來說

我覺得海鮮河粉貌似比較划算

以上就是本次用餐心得

ＥＮＤ

產品皆為個人心得分享，

每個人的狀況皆不同，喜好也不同。

此文僅為個人經驗分享

非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹

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