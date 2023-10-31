推薦一間台中平價泰式餐廳
價格不貴，味道還不錯
室內環境也很舒適
約好朋友來這一邊聊天一邊吃飯
度過悠哉地下午很愜意
One More 泰介紹
地址：台中市西區梅川西路一段95號
電話：04 2301 3858
營業時間：
11:30–14:30
17:00–21:00
當天用餐消費798元
點了酸辣海鮮河粉
還有一份綠咖哩
一份蝦餅
一杯泰奶、一杯羅望子汁
還有一盤蝦醬空心菜
我個人滿喜歡羅望子汁
酸酸甜甜，滿好喝的
重點是台灣大多泰式料理餐廳沒有
但羅望子是泰國知名的水果
吃起來很像蜜餞～
蝦餅我覺得滿好吃的
調味料酸酸甜甜
蝦餅感覺也很扎實～
不是那種吃完會覺得空虛的蝦餅
我當天點了海鮮酸辣河粉
味道是真的有酸辣到
份量也頗多
淡菜、蝦子、高麗菜
料給的不少，對得起這價位
蝦醬空心菜的部分
我覺得偏鹹
配飯來說很適合
但配我的麵就有點重口味了
哈哈哈哈
空心菜的菜梗不會過老或柴柴的
脆感十足，烹調火候掌控得宜
綠咖哩飯是我朋友點的
我有吃幾口
味道中規中矩
附贈的吐司倒是烤得不錯
只是以價格來說
我覺得海鮮河粉貌似比較划算
以上就是本次用餐心得
ＥＮＤ
產品皆為個人心得分享，
每個人的狀況皆不同，喜好也不同。
此文僅為個人經驗分享
非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹
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