台北最佳的賞芒步道非冷水坑莫屬，這裡附有停車場，冷水坑遊客中心內有今年新開的嶼食咖啡，旁邊還有被落羽松包圍的冷擎步道可以到擎天崗，途經菁山吊橋、牛奶湖，生態池等，到處都是網美打卡景點，回程時還可到停車場旁的冷水坑享受天然免費溫泉，陽明山除冷水坑步道，還有擎天崗、小油坑等都是賞芒花好去處，青山綠水空氣好，找時間來趟陽明山賞芒健行泡湯一日遊。

11月最佳賞花期－滿山遍野芒花盛開可同時欣賞壯濶山景，超壯觀的！

冷水坑步道居高臨下，好像身處在阿爾卑斯山，可以瞭望壯濶山景，隨手一拍都像明信片一樣美麗

走在其中，很容易被芒草給淹沒，一山跨過一山，綿綿不絕～

滿山滿谷的芒花，好似白雪覆蓋在山頭上，真是夢幻至極～

冷水坑遊客中心旁還有輕鬆好走冷擎步道，享受被落羽松包圍的感覺～

來冷水坑可以同時欣賞芒花和落羽松，CP值超高。

冷水坑網美打卡景點：菁山吊橋。

數大就是美，現在正是芒花盛開最美時刻，可同時欣賞像阿爾卑斯山壯濶山景

沿綿不絕芒花步道，一路往上，不由得讓人想挑戰登山步道，感覺愈往高處愈美～

冷水坑步道登山口往七星山步道上，中間有觀景台和涼亭可以休憩，行走約10分鐘即可到達最佳美拍視角，欣賞芒花最美的路段。

下山的視角更好，腳下就是冷水坑遊客中心和停車場，天氣好時還可以看到牛奶湖和菁山吊橋

這裡是最佳的拍攝景點，也是最多人停留的地方，步道兩旁都是芒花，居高臨下，拍出一張張動人的相片～影片分享

山上容易起霧，建議上山前可以先看一下天氣狀況再上山，走原路下山，來回加休憩拍照約半小時內即可完成。

順遊景點：被落羽松包圍的冷擎步道

離遊客中心約100公尺，簡易輕鬆到達，旁邊還有涼亭可以休憩。

走到底就是菁山吊橋，約300公尺，步道平緩好走，適合全家人一同健行。

橫跨冷水坑溪的菁山吊橋長約50公尺，為陽明山國家公園園區內唯一的吊橋。

站在橋的兩端拍菁山吊橋，為最佳美拍視角。

冷水坑遊客中心內的嶼食咖啡提供舒適明亮的用餐空間，是陽明山最佳中繼休憩站。

除了提供各種飲品、咖啡還有簡餐牛肉麵、素食、蛋糕等搭配飲品折15元。

下山後可至停車場旁的冷水坑享受天然免費溫泉，水質為中性碳酸氫鹽泉，泡完有滑順的感覺，可以放鬆舒壓一下～

建議行程：陽明山冷水坑芒花步道-冷水坑遊客中心-嶼食咖啡-冷擎落羽松步道-菁山吊橋-牛奶湖-冷水坑溫泉

冷水坑遊客服務中心：台北市士林區菁山路101巷170號；營業時間：09:00-16:00

嶼食咖啡：台北市士林區菁山路101巷170號；營業時間：09:00-17:00

冷水坑溫泉：台北市士林區菁山路101巷175號

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