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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 本丸 特製飯糰｜好吃到爆炸，台北絕對必吃的飯糰

本丸 特製飯糰｜好吃到爆炸，台北絕對必吃的飯糰

2023-11-01 10:15:07 布咕布咕 人氣：101
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2033篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：本丸特製飯糰
place台北市萬華區萬大路493巷巷
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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很多人喜歡吃飯糰

尤其是裡面包著豐富配料

又大顆有飽足感的飯糰

最深受大家喜歡

而台北哪裡有好吃的飯糰呢？~

有的~今天布咕先生要跟大家介紹一家

目前布咕先生覺得台北最好吃的飯糰店

而他就位於萬華萬大路上的

本丸 特製飯糰｜好吃到爆炸，台北絕對必吃的飯糰

這家飯糰店

原本是在轉角處的路邊攤

現在換到店面來了~

本丸 特製飯糰菜單

這裡的飯糰有分紫米和白米

也可以混合

有分一般飯糰、肉鬆飯糰、素食飯團、甜味飯糰

如果沒有跟老闆說口味的話就是做一般口味

此外，可以選擇要不要加煎蛋

另外飲料的話只有豆漿

人非常的多

但老闆的速度非常的快

所以通常不用等十五分鐘左右

就可以拿到了

店家沒有內用

只能選擇外帶的方式

買回家吃

飯糰 45元

不論是白米還是紫米

都是45元

而且超大一顆

這樣子45元真的很便宜

一口咬下

飯的口感粒粒分明

不會讓你吃起來糊糊的感覺

口感非常好

最厲害的是裡面內餡

吃起來溫和順口

不乾不燥熱

油條更是酥脆

增加豐富的口感

味道真的是好的沒有話說

味道超讚的~

絕對稱的上台北最好吃的飯糰

讓我愛不釋手~

如果有人問我

台北最好吃的飯糰是哪一家

絕對是今天介紹

位於台北萬華本丸特製飯糰了~

沒有其它家比他更厲害了

不吃絕對會後悔的地步

絕對要來~必來

再訪率100%

 

本丸 特製飯糰影片介紹

 

2023萬華美食懶人包

(直接點擊)

 

店名：本丸 特製飯糰

訂購電話：0925 422 551

營業時間：05~12:15 週一公休

地址： 台北市萬華區萬大路487號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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 李家現烤黑豬肉香腸｜萬華最厲害評價最高的香腸店

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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