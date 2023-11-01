很多人喜歡吃飯糰

尤其是裡面包著豐富配料

又大顆有飽足感的飯糰

最深受大家喜歡

而台北哪裡有好吃的飯糰呢？~

有的~今天布咕先生要跟大家介紹一家

目前布咕先生覺得台北最好吃的飯糰店

而他就位於萬華萬大路上的

本丸 特製飯糰｜好吃到爆炸，台北絕對必吃的飯糰

這家飯糰店

原本是在轉角處的路邊攤

現在換到店面來了~

本丸 特製飯糰菜單

這裡的飯糰有分紫米和白米

也可以混合

有分一般飯糰、肉鬆飯糰、素食飯團、甜味飯糰

如果沒有跟老闆說口味的話就是做一般口味

此外，可以選擇要不要加煎蛋

另外飲料的話只有豆漿

人非常的多

但老闆的速度非常的快

所以通常不用等十五分鐘左右

就可以拿到了

店家沒有內用

只能選擇外帶的方式

買回家吃

飯糰 45元

不論是白米還是紫米

都是45元

而且超大一顆

這樣子45元真的很便宜

一口咬下

飯的口感粒粒分明

不會讓你吃起來糊糊的感覺

口感非常好

最厲害的是裡面內餡

吃起來溫和順口

不乾不燥熱

油條更是酥脆

增加豐富的口感

味道真的是好的沒有話說

味道超讚的~

絕對稱的上台北最好吃的飯糰

讓我愛不釋手~

如果有人問我

台北最好吃的飯糰是哪一家

絕對是今天介紹

位於台北萬華本丸特製飯糰了~

沒有其它家比他更厲害了

不吃絕對會後悔的地步

絕對要來~必來

再訪率100%

本丸 特製飯糰影片介紹

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店名：本丸 特製飯糰

訂購電話：0925 422 551

營業時間：05~12:15 週一公休

地址： 台北市萬華區萬大路487號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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