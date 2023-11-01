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[旅遊]金山萬里 沐川海底溫泉 100%天然 海底硫磺鹽溫泉 冬季泡湯讓身體放鬆一下

2023-11-01 10:35:04 寶貝小飄 人氣：192
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：444篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 萬里區

天氣逐漸轉涼，似乎真的有冬天的感覺了~
冬天到了，同時也到了泡湯的季節!!!
工作壓力大，一年四季還是要讓身體放鬆一下~
金山萬里 沐川海底溫泉 提供優質的海底溫泉
多種湯屋 任君挑選 乾淨舒適空間大 通風設備佳
讓您悠閒放鬆泡個好湯，舒緩身心疲勞喔~~

泡湯只有秋冬的專利嗎??
你如果真的這樣認為，那可大錯特錯喔!!!
泡湯是一年四季都可以泡的~
忙碌的工作，泡個湯讓身心靈放鬆一下，也是挺不錯的~
台灣各地溫泉的泉質不盡相同，但在金山萬里卻擁有
中性碳酸泉酸性硫磺泉鹼性硫磺泉白磺四種泉質
滿足大家不同的喜好~

金山萬里 沐川海底溫泉
湯屋總類相當多，從平價的雙人湯屋至高級一點的豪華包廂湯屋
想要選哪一個，自己選~超容易!!

這裡的購票方式採自助販賣機購票 (現金收費)
購買好後將票交給櫃檯人員換湯屋鑰匙即可~
選一般湯屋的朋友，要自備浴巾，或是也可於販賣機購買~
如果是選擇豪華包廂湯屋的朋友，裡面就有附浴巾喔!!

票別 平日 假日 售價
雙人湯屋(2人) 60分鐘 50分鐘
  • $250
按摩湯屋(2人) 60分鐘 50分鐘
  • $350
家庭湯屋 單池 60分鐘 50分鐘
  • $450
家庭雙池湯屋 60分鐘 50分鐘
  • $500
豪華包廂湯屋(3人) 120分鐘 90分鐘
  • $800
       

戶外的開放休息空間相當寬敞
提供泡湯結束的旅客，一個休憩好去處
還有提供付費按摩椅吹風機等設備!!
(這邊也跟大家說一下，豪華包廂湯屋裡面也有提供吹風機，可直接使用)

剛剛一直提到豪華包廂湯屋，是不是感覺好像真的挺不錯
裡面還有電視，泡湯完小情侶悠閒看電視!!
設備超齊全，選這個真的挺划算的~

既然是出來放鬆，花錢就是要來享受一下
今天就來幫開箱豪華包廂湯屋吧!!
豪華包廂湯屋 平日可使用120分鐘 假日則為90分鐘
費用為新台幣 800元 (最多可提供使用人數為三人)
超時(加時)另外付費

豪華包廂湯屋 裏頭空間相當乾淨明亮
提供電視機、桌椅、床及泡湯區
另有提供礦泉水免費飲用
小沙拉椅，泡湯後坐著休息也是很適合。
吹風機也是有提供的喔!!

溫泉水開關就在牆壁上，標示相當明確
你是不是也迫不及待想趕快放水泡泡湯拉!!!

溫泉屬於 100%天然 海底硫磺鹽溫泉，沒有太多硫磺味
暖呼呼的溫泉，緊繃的身體放鬆不少~
泡湯後身體滑溜溜 暖呼呼 挺舒服的~!!
記得泡湯後要幫身體補充水分喔~!!!

湯屋內並沒有提供廁所
如需廁所需在入口處往右邊就有乾淨的廁所提供~

沐川海底溫泉 豪華包廂湯屋 整體上相當不錯
乾淨又舒適，提供備品也相當完善
不用擔心出門泡湯沒帶毛巾、浴巾或是吹風機
人來就可以直接泡湯，真的是相當方便一件事情。
湯屋內提供通風扇，泡湯不會悶悶的，泡起湯更舒適~

冬季營業至深夜五點，今天下班晚了點~還是可以過來泡泡湯~
忙碌的工作之餘，也記得對自己身體好一點
泡個湯，放鬆身心吧!!!

沐川海底溫泉
新北市萬里區加投路250-5號
上午09:00-00:00(冬天會延長營業至深夜05:00)

(現場提供免費停車場，數量有限)

 

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