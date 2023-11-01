嘉義游芭絲鄒宴餐廳︱嘉義阿里山夢幻景觀餐廳，原住民民特色料理相思木烤肉第一名！

嘉義游芭絲鄒宴餐廳在阿里山美食中很有知名度，這日到嘉義阿里山阿將的家23咖啡館悠遊後，午餐就先預訂在游芭絲鄒宴餐廳，特色料理人氣超滿，一停好車後就能聞到相思木柴燻山豬肉、香腸，google網路評價4.4顆星，大受好評，我們喜歡烤肉的部分，配菜覺得就普通，我們點雙人套餐，鄒族原木烤肉、山地大香腸、炒本地蔬菜、木香竹雞、季節湯品、白飯、野生愛玉、鯝魚料理，不過也因為很有特色的烤肉會想讓人來個啤酒快樂的喝一下，嘉義美食推薦游芭絲鄒宴餐廳。

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游芭絲鄒宴餐廳在哪？

游芭絲鄒宴餐廳在嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號, Alishan, Taiwan，導航請點我。

游芭絲鄒宴餐廳隱藏阿里山鄉山間美食

開車到嘉義阿里山絕對要來個特色料理，游芭絲鄒宴餐廳，建議來用餐要事先訂位，當天用餐沒有預定只能現場候位。

嘉義美食游芭絲鄒宴餐廳以自然原始的材料與原料來做美食，餐點上很特有自家特色在。

相思木烤肉自家特色料理搭餐絕配

相思木烤肉真的好香，最讓我喜愛的莫過於此啦！山豬肉、香腸、竹雞都在這上面烤著，好吃。

游芭絲鄒宴餐廳的餐廳裝潢很具有原住民的氣息在，自然而然地融入其中。

每個區塊的座位都很別緻，雙人也可以坐在吧台用餐～

餐具自行取用，打包也是呦！

游芭絲鄒宴餐廳菜單MENU

2人~10人的菜色都在單子上，我們點雙人餐，鄒族原木烤肉、山地大香腸、炒本地蔬菜、木香竹雞、季節湯品、白飯、野生愛玉、鯝魚料理。

鄒族原木烤肉、山地大香腸、炒本地蔬菜、木香竹雞，白飯，很迅速就直接送上桌。

鄒族原木烤肉

我最喜歡的就是鄒族原木烤肉，很值得來吃！

肥瘦參半，大香腸再搭配蒜頭太烤起來都很厲害，一下子就被掃光了。

山地大香腸

大香腸再來個蒜頭好讚呀，這時候是不是該放縱自己來點啤酒或飲品～

木香竹雞

木香竹雞本身小小吃，烤得很香，撒點胡椒就讓我們吃到那邊去了呢！

炒時蔬高麗菜

炒時蔬高麗菜算爽口，不過會有個煨煮的味道，應該是高麗菜大鍋煮後有悶到～我們依舊吃光！

鯝魚料理

鯝魚用酥炸後還是會吃得到刺，不過香香的挺好吃又美味的。

排骨湯

煮到軟嫩的排骨湯，湯頭很甘甜也很清澈，不小好也喝了好幾碗去。

檸檬野生愛玉

檸檬野生愛玉淡淡的清爽微甜，很古溜，挺喜歡這香氣與味道。

嘉義游芭絲鄒宴餐廳在阿里山美食中很有知名度，特色料理人氣超滿，我很喜歡雙人套餐中的鄒族原木烤肉、山地大香腸，很下飯，其他炒本地蔬菜、木香竹雞、季節湯品、鯝魚料理，餐點上也都很用心，來這裡就是很心曠神怡，因為山景可以免費的觀賞，雲海、霧氣，完全美美的！用餐完後也很推薦可以去阿里山、奮起湖或是嘉義阿里山阿將的家23咖啡館。

游芭絲鄒宴餐廳

住址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號, Alishan, Taiwan

營業時間：11:00 – 16:00, 16:30 – 19:30