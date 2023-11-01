對於許多人來說

便當店是一個不錯的美食選擇

因為裡面有飯有菜有主菜

非常的方便

而在板橋火車站附近

有什麼好吃又便宜的便當店呢？

有的~就位於板橋市政府附近巷弄裡

這一家一天開不到2小時的便當店

鐵板大叔｜板橋市政府附近爆好吃的便當店！必點雞腿便當

鐵板大叔菜單

店內的餐點

90元起跳

有些餐點高達100元、110元

算是比較中規中矩價格的便當店

買好之後

因為店內沒有開放內用

只能選擇外帶的方式

雞腿便當 110元

原本要點鐵板料理為主食

但後來看到老闆正在包裝炸雞腿

讓我口水直流，忍不住改變主意

便當裡面

會有附一整顆蛋

還有三樣配菜

以及底部有飯

配菜的味道表現都不錯

都非常的可口

可以吃的出是當天現炒的

比較可惜是白飯的口感

比較黏又軟

只能到非常非常勉強可以接受

但底部的口感就不太行了

雞腿

帶回家之後

有點小油

但他裡面的調味非常的好

非常的下飯

會讓人吃一口雞腿

配二口白飯~

味道表現出色

唯一比較可惜的點在於

他的飯的口感

比較不是我喜愛的

但他的配料和主菜

表現都非常的出色

是一間不錯吃的便當店

非常值得推薦

鐵板大叔影片介紹

2023板橋美食懶人包

店名：鐵板大叔

營業時間：早上11:00~12:30 六、日公休

地址： 新北市板橋區中山路一段158巷1號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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