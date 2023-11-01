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鐵板大叔｜板橋市政府附近爆好吃的便當店！必點雞腿便當

2023-11-01 11:10:06 布咕布咕 人氣：102
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2033篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：鐵板大叔
place新北市板橋區中山路一段158巷1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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對於許多人來說

便當店是一個不錯的美食選擇

因為裡面有飯有菜有主菜

非常的方便

而在板橋火車站附近

有什麼好吃又便宜的便當店呢？

有的~就位於板橋市政府附近巷弄裡

這一家一天開不到2小時的便當店

鐵板大叔｜板橋市政府附近爆好吃的便當店！必點雞腿便當

鐵板大叔菜單

店內的餐點

90元起跳

有些餐點高達100元、110元

算是比較中規中矩價格的便當店

買好之後

因為店內沒有開放內用

只能選擇外帶的方式

雞腿便當 110元

原本要點鐵板料理為主食

但後來看到老闆正在包裝炸雞腿

讓我口水直流，忍不住改變主意

便當裡面

會有附一整顆蛋

還有三樣配菜

以及底部有飯

 

配菜的味道表現都不錯

都非常的可口

可以吃的出是當天現炒的

比較可惜是白飯的口感

比較黏又軟

只能到非常非常勉強可以接受

但底部的口感就不太行了

雞腿

帶回家之後

有點小油

但他裡面的調味非常的好

非常的下飯

會讓人吃一口雞腿

配二口白飯~

味道表現出色

唯一比較可惜的點在於

他的飯的口感

比較不是我喜愛的

但他的配料和主菜

表現都非常的出色

是一間不錯吃的便當店

非常值得推薦

 

鐵板大叔影片介紹

 

2023板橋美食懶人包

 

店名：鐵板大叔

營業時間：早上11:00~12:30 六、日公休

地址： 新北市板橋區中山路一段158巷1號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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