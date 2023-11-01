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2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園｜紫瀑花海再現蹤～

2023-11-01 07:21:52 揚子陵 人氣：107
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：451篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 泰山區

2023新北泰山蒜香藤花季開始囉～

今天前往花況大爆發～預計在115號之前，花況應該會達到最大值～（以上純屬個人不負責任之推估！）

蒜香藤花的花期短暫，如果有興趣的朋友，要把握時間喔～

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

2023新北泰山蒜香藤花季

GPS可以設定：泰山楓樹河濱公園

地址： 243新北市泰山區明志路一段195

營業時間：

24 小時營業

花季期間限制汽車進入，無停車場，須找附近停車位，機車比較方便停放。

無停車位🚗｜有廁所 🚾

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

位置就在新北泰山｜楓樹河濱公園，一入眼簾便是一場紫色的花海盛宴。

這裡算是北部種植最大的蒜香藤花園，花季期間數萬朵蒜香藤花盛開，像似一道道紫色的瀑布狂瀉，超美~

蒜香藤又叫紫玲藤，一年花期有2次，分別是45月｜1011月。

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

每個角落都是紫瀑花海～

蒜香藤沿著鐵架攀爬無限延伸，像似粉紫帷幕蔓延，每朵花兒都粉紅到 bling bling，超美～

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

蒜香藤花要靠近聞才會有味道，眼裡看到都是紫色的浪漫景致，來到這邊遊客的相機｜手機，狂拍不停～

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

紫色隧道是這邊的另一個亮點,雖然短短不長,不過在蒜香藤花兩側包圍中,形成一個自然花框架，拍起來也是漂亮!

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

而在隧道另一邊，人潮就比較好一點，可以盡情在這自拍～在神秘浪漫的粉紫世界，享受著被粉紫色的祝福。

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

而左邊堤防步道可以上去（無柵欄，請注意自身安全！），視野會更好，今天來早～

所以陽光尚未照射，粉紫色色澤會比較明顯～

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

 

長長的蒜香藤花架，就這樣子來回～漫步走走拍拍～

感謝這裡志工奉獻心力維護環境，才能夠讓來訪遊客欣賞到美景～感恩～

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

2023新北泰山蒜香藤花季，11/01即時花況｜楓樹河濱公園

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