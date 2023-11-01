這一家店
每次經過，還沒有開門
門口就超級長的人龍
讓我忍不住多瞧幾眼
後來網路上一查發現
是我之前訂過外送很好吃的店家
因此，布咕先生今天要來跟大家介紹一家
網路評價高達4.6顆星
評價高到爆炸
中和ＣＰ值最高的美食小吃店
阿興魯肉飯｜中和ＣＰ值最高的小吃店！評價高達４.６顆星
他就位於中和南山路上
幾乎是往烘爐地必經路之一
阿興魯肉飯店內環境
店家的室內空間比較老舊一點
但有冷氣也有電視
以小吃店來說算是不錯的
阿興魯肉飯菜單
店內以魯肉飯、便當類為主
還有小菜和湯類
價格都非常的便宜
魯肉飯小碗３０元大碗只要４０元，現在很少見了
魯肉飯 ４０元
送來有嚇一跳
因為他的大碗是真的超大碗
比外面一般常見的魯肉飯
還要大碗
而且上面還有滿滿的魯肉、肉燥
看起來超迷人的
除此之外
在醬料區內
還有三種不同的醃菜
讓你無限量夾、無限量吃到飽
這樣子的ＣＰ值真的是爆裂了～
魯肉飯的飯
口感粒粒分明
他的飯表現非常的出色
味道帶有鹹甜的滋味
表現算是不錯的～
貢丸湯 ３０元
貢丸湯也很大碗
裡面有三顆貢丸
貢丸表現不錯
但重點在於湯
他的湯是熬煮非常久的那種味道
非常的濃郁又香濃
好喝的沒話說
小吃店可以喝到這等級的湯
真的太佛了～
另外推薦大家
可以點一份腿庫來吃
因為他們的腿庫份量給的很多
只是當天去吃
可能是新滷的，沒有這麼軟
之前叫外送便當時
印象很好，很軟很好入口
想吃有配菜的話
可以叫便當
也是不錯的選擇
如果想吃便宜又大份量又美味的小吃店
這家真的很適合，首選～
阿興魯肉飯影片介紹
店名：阿興魯肉飯
營業時間：11~20 週一、二公休
地址： 新北市中和區南山路238-1號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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