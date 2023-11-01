這一家店

每次經過，還沒有開門

門口就超級長的人龍

讓我忍不住多瞧幾眼

後來網路上一查發現

是我之前訂過外送很好吃的店家

因此，布咕先生今天要來跟大家介紹一家

網路評價高達4.6顆星

評價高到爆炸

中和ＣＰ值最高的美食小吃店

阿興魯肉飯｜中和ＣＰ值最高的小吃店！評價高達４.６顆星

他就位於中和南山路上

幾乎是往烘爐地必經路之一

阿興魯肉飯店內環境

店家的室內空間比較老舊一點

但有冷氣也有電視

以小吃店來說算是不錯的

阿興魯肉飯菜單

店內以魯肉飯、便當類為主

還有小菜和湯類

價格都非常的便宜

魯肉飯小碗３０元大碗只要４０元，現在很少見了

魯肉飯 ４０元

送來有嚇一跳

因為他的大碗是真的超大碗

比外面一般常見的魯肉飯

還要大碗

而且上面還有滿滿的魯肉、肉燥

看起來超迷人的

除此之外

在醬料區內

還有三種不同的醃菜

讓你無限量夾、無限量吃到飽

這樣子的ＣＰ值真的是爆裂了～

魯肉飯的飯

口感粒粒分明

他的飯表現非常的出色

味道帶有鹹甜的滋味

表現算是不錯的～

貢丸湯 ３０元

貢丸湯也很大碗

裡面有三顆貢丸

貢丸表現不錯

但重點在於湯

他的湯是熬煮非常久的那種味道

非常的濃郁又香濃

好喝的沒話說

小吃店可以喝到這等級的湯

真的太佛了～

另外推薦大家

可以點一份腿庫來吃

因為他們的腿庫份量給的很多

只是當天去吃

可能是新滷的，沒有這麼軟

之前叫外送便當時

印象很好，很軟很好入口

想吃有配菜的話

可以叫便當

也是不錯的選擇

如果想吃便宜又大份量又美味的小吃店

這家真的很適合，首選～

阿興魯肉飯影片介紹

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店名：阿興魯肉飯

營業時間：11~20 週一、二公休

地址： 新北市中和區南山路238-1號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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