為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 還沒有開店門口就已經出現大批的排隊人潮啦！評價高達４.６顆星，高到天花板的爆高ＣＰ值高評價小吃店，價

還沒有開店門口就已經出現大批的排隊人潮啦！評價高達４.６顆星，高到天花板的爆高ＣＰ值高評價小吃店，價

2023-11-01 11:25:07 布咕布咕 人氣：104
share
窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2033篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：阿興魯肉飯 中和
place新北市中和區南山238-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

這一家店

每次經過，還沒有開門

門口就超級長的人龍

讓我忍不住多瞧幾眼

後來網路上一查發現

是我之前訂過外送很好吃的店家

因此，布咕先生今天要來跟大家介紹一家

網路評價高達4.6顆星

評價高到爆炸

中和ＣＰ值最高的美食小吃店

阿興魯肉飯｜中和ＣＰ值最高的小吃店！評價高達４.６顆星

他就位於中和南山路上

幾乎是往烘爐地必經路之一

阿興魯肉飯店內環境

店家的室內空間比較老舊一點

但有冷氣也有電視

以小吃店來說算是不錯的

阿興魯肉飯菜單

店內以魯肉飯、便當類為主

還有小菜和湯類

價格都非常的便宜

魯肉飯小碗３０元大碗只要４０元，現在很少見了

魯肉飯　４０元

送來有嚇一跳

因為他的大碗是真的超大碗

比外面一般常見的魯肉飯

還要大碗

而且上面還有滿滿的魯肉、肉燥

看起來超迷人的

除此之外

在醬料區內

還有三種不同的醃菜

讓你無限量夾、無限量吃到飽

這樣子的ＣＰ值真的是爆裂了～

魯肉飯的飯

口感粒粒分明

他的飯表現非常的出色

味道帶有鹹甜的滋味

表現算是不錯的～

貢丸湯　３０元

貢丸湯也很大碗

裡面有三顆貢丸

貢丸表現不錯

但重點在於湯

他的湯是熬煮非常久的那種味道

非常的濃郁又香濃

好喝的沒話說

小吃店可以喝到這等級的湯

真的太佛了～

另外推薦大家

可以點一份腿庫來吃

因為他們的腿庫份量給的很多

只是當天去吃

可能是新滷的，沒有這麼軟

之前叫外送便當時

印象很好，很軟很好入口

想吃有配菜的話

可以叫便當

也是不錯的選擇

如果想吃便宜又大份量又美味的小吃店

這家真的很適合，首選～

 

阿興魯肉飯影片介紹

 

2023中和美食懶人包

中和必吃的美食、小吃、餐廳，就連在地人也推薦

 

店名：阿興魯肉飯

營業時間：11~20 週一、二公休

地址： 新北市中和區南山路238-1號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 阿珠の店 黑白切｜乾意麵絕對是必吃，便宜又大碗好吃的小吃店

 藍天印度烤餅｜中和緬甸街必吃美食，印度咖哩雞肉烤餅竟然只要６０元

中和、永和美食

 (直接點擊)

  

  板橋、中和、永和美食

 (直接點擊連結)

 

  台北美食、旅遊一次搞定
(直接點擊連結)

 

  台北旅遊一次搞定
(直接點擊連結)

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    鐵板大叔｜板橋市政府附近爆好吃的便當店！必點

    石頭肉圓｜隱藏在巷弄裡便宜又美味好吃的肉圓店

    chevron_right
    延伸閱讀

    阿珠の店 黑白切｜乾意麵絕對是必吃，便宜又大碗好吃的小吃店

     布咕布咕

    食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿

     湯小君

    【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

     我是艾兒比！！

    台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

     算命的說我很愛吃
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    布咕布咕

    發表篇數：2033篇

    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
    作者的其它文章
    同類據點
    旺角蝦球 照片

    旺角蝦球

    4.35 (1人評鑑)

    區域：新北市瑞芳區
    新莊無名阿北豬血糕 照片

    新莊無名阿北豬血糕

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市新莊區
    馬祖蔥油餅 板橋 照片

    馬祖蔥油餅 板橋

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    區運臭豆腐 照片

    區運臭豆腐

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    狀元香鹹酥雞 照片

    狀元香鹹酥雞

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市三重區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up