貞心早餐鋪｜蘆洲隱藏版巨無霸雞排漢堡，真材實料吃完直接飽一整天!

吃過用料最沒在客氣的早餐就是這家，藏身於蘆洲中正路的【貞心早餐鋪】，以巨無霸雞排漢堡造成超高討論度，真材實料的霸氣份量吃完會飽一整天，除了浮誇的外型食材更是不馬虎，高成本選用究好豬和舒康雞自己醃製，還有瑞穗鮮奶及蔗糖調配飲品，每一口都能吃到老闆娘的真心，已列入我的回訪名單當中!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【貞心早餐鋪】位於新北市蘆洲區中正路上，靠近湧蓮寺，從捷運三民高中1號出口步行7分鐘即可抵達，純白色系加上手寫字的招牌，給人一種小清新的文青感。

▼【貞心早餐鋪】的餐點都是現點現做，透明的櫥窗能看到製作過程，僅提供外帶和外送服務，建議可以先用LINE訂購(@240jeqsm)，或是透過肚肚系統來點餐。

菜單

【貞心早餐鋪】以現點現做的吐司和漢堡為主打，從雞排、豬排、花枝蝦排、蟹肉鮪魚等通通有，還有各式各樣的炸物點心及飲品，以及超值的套餐組合可以點選。

餐點介紹

雙層雞排蛋漢堡💰145元

▼厚到一手無法掌握的雙層雞排蛋漢堡，將高品質的舒康雞新鮮抹粉現炸，呈現金黃酥脆的誘人模樣，疊上厚厚的兩層雞排再抹上醬料，趁熱咬下會有香甜的肉汁，搭配柔軟微酥的漢堡皮、雞蛋及生菜，超霸氣份量吃完會飽到天靈蓋~

花枝蝦排蛋牛奶吐司💰115元

▼料很實在的花枝蝦排蛋牛奶吐司，花枝蝦排跟外面吃到的很不一樣，花枝的風味十分濃郁，還能吃到彈脆的蝦肉及花枝本人，推薦可以再加上店家特製的小辣椒辣醬，帶點微微辣度更加開胃過癮~

椒鹽塔香雞肉蛋牛奶吐司💰90元

▼口味特別的椒鹽塔香雞肉蛋牛奶吐司，在柔軟綿密的牛奶吐司當中，夾入選高成本的獨家秘製舒康雞，吃起來肉感厚實鮮嫩，可以感受到雞肉本身的甜味，伴隨淡淡的塔香很是涮嘴。

小肉豆💰35元 包餡地瓜球💰45 元玉米布丁酥💰45元

▼另外還有許多炸物小點的選擇，Q彈飽滿的小肉豆口感紮實，包餡地瓜球裏頭的餡料甜香綿密，還有最讓我驚喜的玉米布丁酥，趁熱咬下居然會爆漿好好吃!

鮮乳奶茶(S)💰55元 (L)💰65元

▼飲品的部分也毫不馬虎，鮮乳奶茶的牛奶使用瑞穗鮮奶，搭配蔗糖和嚴選茶葉調製，喝起來有著伯爵的香氣，甘甜順口不苦澀，尾韻還會有迷人的茶香，表現比很多手搖店都還厲害~

用餐心得

各位早餐控們要收藏這家，這家【貞心早餐鋪】真的有讓我驚艷，每一個配料都能感受到用心，超大份量的漢堡不只有噱頭而已，實際吃起來口感也相當不錯，調味上更是充滿個人特色，最厲害的是外帶回去依然超級美味!

店家資訊

貞心早餐鋪

粉絲團：貞心早餐鋪 FB

地址：新北市蘆洲區中正路25號

電話：0975-821-765

營業時間：7:00-13:30(週二休/依照店家Line訂餐系統公告)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/