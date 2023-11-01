今年9月嵩SUNG就插旗台北大安，讓北部的粉絲們不必再南下跑到台中，就能體會在洞穴中用餐的隱密感

今年9月嵩SUNG就插旗台北大安，讓北部的粉絲們不必再南下跑到台中，就能體會在洞穴中用餐的隱密感

進駐台北大安區的新餐酒館–嵩SUNG是尊鴻餐飲集團旗下誠意之作，其實在去年才在台中設立首店，主打致敬米其林的創意歐陸餐酒料理。

進駐台北大安區的新餐酒館–嵩SUNG是尊鴻餐飲集團旗下誠意之作，其實在去年才在台中設立首店，主打致敬米其林的創意歐陸餐酒料理。

在台中擁有超高知名度的嵩，餐點堪稱無敵。尤其是宛如美術館的簡約裝潢，沉穩、隱密的用餐氛圍，更是嵩迅速成為網路名店的關鍵之一。今天不用詢問Google小姐姐，畢竟我對嵩慕名已久，早早的就安排好了一切，準備和老婆一睹嵩的風采。

嵩SUNG台北大安店鄰近捷運國父紀念館站1號出口，開車來的捧油們可以考慮停在:

• 嘟嘟房168停車場華視加盟場 (位於華視大樓地下室，步行約1分鐘)

收費方式: 每半小時40元，平日最高300元，假日最高350元。

地址: 台北市大安區光復南路116巷7號



檢視較大的地圖 •168Parking文教一嘟嘟房加盟停車場(往光復南路96巷方向前進右轉，目的地在左手邊，步行約3分鐘) 收費方式: 依時段收費，平日最高一天300元，假日最高一天600元。 地址: 台北市大安區光復南路96巷20號

檢視較大的地圖 •俥亭停車-大安光復停車場(往光復南路96巷方向前進，右轉72巷，目的地在右手邊，步行約3分鐘) 收費方式: 每半小時計費，平日20元，假日30元。最高價格每12小時計算一次，平日200元，假日250元。 地址: 台北市大安區光復南路72巷

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停好車後，才剛和老婆步行至嵩，就被門外的排隊人潮驚得瞠目結舌。現在是平日中午耶，熙熙攘攘的人群可見嵩不凡的人氣! 還好我有線上訂位，不然現在要等到天荒地老了~

嵩SUNG整體色調採珊瑚橘搭配米白，跳色的組合加上不規則線條的點綴，和多處圓弧形圓角的設計，營造出簡約沉穩的用餐氛圍，打造出唯美、隱密的洞穴。藝術感強烈的空間規劃，讓嵩極具特色，縈繞著濃厚的文藝氣息。

嵩SUNG用餐時間2小時，每人低消500元，另收一成服務費(餐後結帳)。禁帶外食(例外: 生日蛋糕)，酒類需另收開瓶費，開瓶費500元/瓶，烈酒開瓶費1000元/瓶。嵩採用線上點餐系統，服務生帶位後會在桌邊介紹特色餐點，客倌們決定好餐點後再自行操作手機點餐，不會讓人感到壓迫。餐點口味鹹淡可以在手機點餐時備註，相當貼心。

嵩此次特別與世界調酒冠軍-Allen鄭亦倫合作，呈上以酸、甜、鹹、茶風味為延伸的限定調酒。調酒menu上標註1-2個圈圈的屬於酒感低的調酒，3-4個圈圈則是酒感重的酒類。

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🍽️比利時橙醋絲綢乳酪蘆筍

比利時橙醋絲綢乳酪蘆筍使用泰國綠蘆筍、水耕生菜、橙醋醬、乳酪醬，服務生交代要將全部食材拌勻，口感會更佳。泰國綠蘆筍保有脆感，又多汁，非常加分。橙醋醬酸甜的滋味、乳酪醬鹹酸滑順，像優格般的濃稠感，讓整道料理口感偏微酸。因為拌勻的關係，加上蔬菜甜味，比利時橙醋絲綢乳酪蘆筍吃起來酸酸甜甜，非常清爽開胃。尤其是橙醋醬和乳酪醬的搭配，讓蔬菜提升了一個檔次，調和完美，令人餘韻無窮。

🍽️主廚濃湯

今天的主廚濃湯是法式南瓜濃湯，使用辛香料熬煮的南瓜濃湯口感綿密、鹹淡適中，上層一圈白色的是打得很細的馬鈴薯泥(還是慕斯？)。南瓜濃湯絲滑入喉、香濃順口，細緻的滋味中帶有飽足感，香甜美味。

🍽️白蘭地奶油Chorizo淡菜佐蛤蜊🌶️

白蘭地奶油Chorizo淡菜佐蛤蜊由於白蘭地的調和，上桌時酒香四溢，湯汁上層還有一層偏橘色的奶油，鮮香味撲鼻而來。淡菜學名爲「綠殼菜蛤」，又稱為貽貝，是貝類海鮮的一種。白蘭地奶油Chorizo淡菜佐蛤蜊無論是淡菜或蛤蜊，個頭都是很大的，烹調上我們夫妻倆一致認為剛剛好。蛤蜊沒有煮到縮水，顆顆飽滿圓潤，且保有鹹香的海味，讓人一口接一口停不下來(真的很難得)。

淡菜有著同樣的水準，但淡菜的鹹味並不是像蛤蜊般吸附著鹹味，淡菜的鹹香感是來自於底下湯汁的調味。品嚐了一口湯汁，鮮味滿點伴隨著酒香，口味上偏鹹是為了能夠和淡菜相呼應。看似簡單的一道料理卻隱藏著諸多細節，每一口的不平凡都能讓我們感受到廚師的用心，非常厲害!

🍽️嘉利西亞干貝馬鈴薯佐迷迭香醬🌶️

馬鈴薯外層煎香，裡面保有軟糯的口感。干貝對剖後同樣煎香，再搭配芝麻葉，蘸上迷迭香醬。這迷迭香醬香料味滿點，口味微酸，這種酸感很像巴撒米克醋那種溫順的酸。海鮮(鮮干貝)、馬鈴薯這類搭配著口味較重的沾醬，將食材香氣提升了不少。尤其是這樣的醬料一般真的很少吃到，相當有特色。推薦大家來嵩用餐，這道必點!

🍽️西班牙經典CHICHARRON佐燻鮭魚酸豆醬

板上一塊一塊黃色像洋芋片般的炸物是炸豬皮，在炸豬皮上撒了海苔粉、肯瓊粉，入口清新的海苔香，帶有微微辣感。燻鮭魚酸豆醬是輔佐炸豬皮的靈魂角色，醬中有煙燻鮭魚碎、酸豆，還有類似於千島醬的沙拉。這幾樣食材混和在醬中，酸豆微酸的口感能夠清除鮭魚過多的油脂，帶出鮮甜的滋味。燻鮭魚酸豆醬口味有酸、有甜，後韻浮現煙燻味，搭配上炸豬皮的酥脆感，讓味蕾感受到多重層次衝擊，相當清爽。

🍽️南洋參巴醬炭烤鮮蝦脆餅🌶️

將法國麵包烤至餅乾口感，放上整尾鮮蝦、花及三種特製醬汁。酥脆的麵包底直接攻佔了我的心(沒辦法，啊我就麵包控齁)，清脆的聲響讓我的耳朵懷孕了(影片為證)。鮮甜脆口的蝦仁和其他配料平衡了酥脆麵包會帶來的乾澀口感，醬汁發揮了百分之百的作用，讓整道料理依然呈現出濕潤的狀態。盤中的脆餅不僅美味，擺盤視覺效果也是國色天香，真可謂是色香味俱全的一道料理。

🍽️脆皮炸雞佐法式芭樂檸醬🌶️

一說到芭樂，臺灣名聲最響亮、品質最受肯定的產地，非高雄市燕巢區莫屬。全臺每6顆芭樂中，就有1顆來自燕巢(高雄燕巢芭樂)。法式芭樂檸醬選用高雄燕巢芭樂製成，搭配脆皮炸雞的脆皮、肉質軟嫩，口味極佳。法式芭樂檸醬帶有辣感，我是吃小辣的人，入口的一瞬間真的有種被辣到的感覺，但這辣度不會維持很久，也許是因為芭樂的甜味中和了辣味吧! 辣感消失後，立馬可以再吃下一塊炸雞，並且炸雞沒有骨頭，可以大口吃肉。漸漸的我對這熱辣的滋味越來越迷戀，掉進了名為「嵩」的洞穴中~

🍽️塞納法式蝦醬Baharatu伊比利豬義大利麵🌶️

將伊比利豬香煎切片至5-7分熟，入口可以充分的享受到伊比利豬的甜美肉汁，充盈的肉汁讓人欲罷不能。搭配以麻辣醬、鮮奶油為基底調和而成的塞納法式蝦醬，微辣的滋味，蝦味濃郁，香辣迷人。義大利麵吸附了滿滿的蝦醬，對味蕾的衝擊感到現在還是難以忘懷，是一道品嚐過後會令人想念的菜色。

🍽️法式黑松露油封鴨腿燉飯

法式黑松露油封鴨腿燉飯從台中火紅到台北，是嵩的超高人氣料理，也是絕對不能錯過的菜色之一。鴨腿選用宜蘭豪野鴨，油封8小時後，再把表皮煎至酥脆。鴨腿和骨頭一撕就分離了，輕易脫骨，絲毫不費力。鴨腿肉因為油封的關係，肉質超級軟嫩，鴨皮帶有一點酥脆感。搭配燉飯，黑松露將燉飯香氣襯托得更加鮮明。

一匙入口，黑松露的味道迸發，伴隨著奶味(白醬)，再加上酥香的鴨腿肉，簡直快飛天了，是高級享受啊! 燉飯會保留一點米心，喜歡軟一點或硬一點的捧油們，用手機點餐時可以備註。這道法式黑松露油封鴨腿燉飯超越了以往我對鴨腿的感受，給我帶來了新的體驗，非常值回票價!

🍽️荔枝冰沙搭配柚子凍

荔枝冰沙搭配柚子凍是嵩餐後招待的小甜品，口感類似於沙瓦，吃起來非常清爽，是一道解膩神品。

🍽️深藏在內心裡的紅色火焰(梅/玫瑰/桂花/紅心芭樂柚子凍)

紅心芭樂柚子凍在這杯飲品中的份量佔比極多，用吸管吸入，芭樂微甜的滋味不會過分的影響飲品甜度，調和的讓步和清爽的步調，讓喜歡各種不同甜度的饕客們都會愛上這杯深藏在內心裡的紅色火焰!

🍽️收藏回憶的那間果汁店(火龍果/芒果/牛奶優格)

收藏回憶的那間果汁店是一杯層次分明的果茶，在攪拌的過程中，觀賞著飲品顏色變換，心情也會隨之感到舒壓。果汁甜味感會重一些，穿插在一些重口的料理中可以達到解膩的效果，是一杯不錯的選擇!

🍽️法式橙香提拉米蘇(含酒精)

提拉米蘇採用法式的製作方法，將蛋糕體浸泡在咖啡酒、萊姆酒和橙酒中，口感會比一般提拉米蘇來得更加濕潤。法式橙香提拉米蘇入口淡淡的橙香味，蛋糕雖然含有酒精，但卻沒有酒味，怕酒的捧油們也可以大膽嘗試。滿嘴的馬斯卡彭起司(提拉米蘇大多都是用馬斯卡彭起司製作)和海綿蛋糕體在口中互相碰撞，鬆軟又滑順的口感，尾韻留存著橙皮碎淡淡的酸甜滋味。

嵩將清爽的元素加入到提拉米蘇中，讓人品嚐起來不會有負擔，反而意外的感到清爽、不膩口。法式橙香提拉米蘇相當獨特，這道同樣是必點之一，今天只有點一個提拉米蘇，失策了!

嵩是一個燈光美、氣氛佳、好拍照的洞穴，作為一間網路名店，也不單單僅是一間網美店。料理不但口味獨特、有創意，也令人意猶未盡，就連甜點、飲品也不馬虎應付，任意一道菜色都能將您征服，讓您甘願成為穴居人。服務生詳細介紹餐點，讓我們能很清楚了解每一道料理特色。下次我要來品嚐每日限量的法國Pastis橄欖紙包現流鮮魚，趕緊拿起手機安排日程，已經開始期待下一次的餐點了~「嵩SUNG-台北大安」推薦給大家!