清水寺是京都最古老的寺院，（興建西元778年），清水寺的山號為音羽山，奉祀千手觀音，是北法相宗的大本山。

清水寺目前也是古都京都的文化財之一部分｜列名世界文化遺產。

前往清水寺途中，會經過清水坂的商店街在走向仁王門，一路上人潮絡繹不絕，超多人～

清水寺是一個粉夯的景點，在旅遊旺季人潮更是擁擠，建議提前查看清水寺的開放時間｜關門時間｜門票信息。

▼普門閣｜轟門。

購票之後，沿著指示牌走向正殿，一路上有各種古老而精美的建築物，像是三重塔｜鐘樓｜經堂｜田村堂等等，都是這裡重要文化財，行走之間彷彿來到平安時代～

▼門票很漂亮，聽說一年四季有4種版本，而且帶回家還可以當書籤～

▼超重的鐵木屐｜鐵禪杖，傳說是輔助古代僧人練功器具。

▼出世大黒天像，是專治疾病之醫神｜財富之神。

看見有人購買線香，點燃之後插入爐中，再用雙手把香氣過頂，粉特別的儀式～

需要拖鞋才能入內上正殿，這裡奉祀千手觀音像，人們排隊後虔誠膜拜，祈求保佑～人人都平安喜樂～

清水舞台粉難想像這是一個懸空的木製平台，是由139根高數十米的大圓木支撐，全程沒有使用到一根釘子。

真是讚嘆這個建築的巧妙奧秘，站在舞台往下看，前方成林樹蔭盎然，聽說在秋末時刻，這裡楓紅片片更美～

▼繪馬粉可愛（有料）。

地主神社｜じしゅじんじゃ，目前正在整修中，未開放！

主祭神是大國主命，是掌管結緣｜祈求戀愛運的神社。

▼百体地蔵堂。

清水寺每個角落都非常有禪風意境～

遠處觀望清水舞台真是漂亮，內心震撼不已～

正殿旁有樓梯可以走向音羽之瀧，看似一個小瀑布，卻是日本十大名泉之首。

音羽之瀧的泉水從右至左分別代表了長壽｜戀愛｜智慧。

排隊等待，再拿起一個長長的勺子，再將泉水接到嘴邊喝一口，每個人只能選擇一種，並且只能喝上一口。

聽說貪心喝上了一種以上，祈求願望則是無法實現。

鮮紅建築的三重塔是拍照熱點～

▼清水坂一景。

購買清水坂上的草莓大福，五款不同口味的大福，各有其特色。

結果事後在錦市場，看到更大顆鮮紅的草莓大福，價錢還是一樣，噗～

購買京都七味屋本舖的七味唐辛子，聽說是日本三大七味之一的七味唐辛子專賣店。

接續前往日本著名錦市場～

錦市場又被稱是京都的廚房，擁有豐富的美食、特產和文化，是許多觀光客喜愛前來的地方～

他是一條長長的室內市場，市場內最引人注目的是高挑天井，有屋頂覆蓋不怕下雨，可以輕鬆自在逛逛。

錦市場傳說已有4個世紀以上歷史的市場，真是不可思議！

市場最早的起源可以追溯到公元1311年，聽說當時只是一個賣魚的地方，隨著時間演變，市場漸漸擴大，如今錦市場是遊客和當地居民的採購天堂。

▼漬物店家招牌也太顯眼。

錦市場走到底就是錦天滿宮，奉祀學問之神菅原道真。

錦天滿宮看似小小一處神社，卻粉精緻，剛好拜訪的時刻接近晚上，整體點燈起來，真的超漂亮！

隨便拍拍，每個角落都很有日本風味～

（謎之音：噗～你真的在日本啊！！！

▼塩竈神社。

尤其巧小的紅色鳥居更加凸顯亮眼！

感覺外圍是人聲鼎沸的菜市場，但是～走進裡面卻是寧靜靜止的空間，在視覺上真的會有很大的落差感～

▼錦の水。

這邊的金牛聽說摸一摸會長智慧，所以牛頭上幾乎是閃亮亮～哞～

每個看起來都好好吃喔，做了一堆功課，卻不能大飽口福～噗！為什麼要靠近傍晚時刻過來啊！！！

紅通通的章魚鵪鶉蛋串，每隻章魚頭都塞了一顆鵪鶉蛋，口感不錯吃～

晚上前往吃日式相撲火鍋，有點類似台灣的小火鍋。

小盤子裡面海鮮蔬果種類頗多，其中豬肉｜雞肉無料供應。

小菜漬物好吃，泡菜可以無料再續…

飲料則是有清酒｜梅酒｜可樂｜烏龍茶，也是無料供應，一餐吃下來，真的超飽！

晚上入住日本京都百樂酒店｜Park Hotel Kyoto，算是在市區內。

飯店設計粉有日本現代與傳統工藝之美，房間寬敞舒適，附近也有超市｜7-11超商可以逛逛。

▲▼隔日早餐用餐區。

お休みなさい～日本！