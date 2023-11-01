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Dino Brunch迪諾早午餐-中山區熱門早午餐|下午茶餐盒|外帶早午餐|必吃早午餐|外送早餐|推薦早午餐

2023-11-01 15:55:00 Lulu~愛分享 人氣：107
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：241篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：Dino Brunch迪諾早午餐
place台北市中山區德惠街95號95號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台北中山區網路評價很高的早午餐“Dino Brunch迪諾早午餐”，是由一對年輕夫妻所共同經營，親切可愛的服務，讓來店顧客深感難忘，主要提供各式創意中西式早午餐點，均自於自家用心研發，且由老闆掌廚，一身的好手藝，更讓吃過的朋友，一訪再訪，回客率相當高～！！！

中山區熱門早午餐 | Dino Brunch迪諾早午餐 交通資訊 地理位置
Dino Brunch迪諾早午餐 座落於台北市中山區的德惠街上，搭乘交通運輸工具的話，從捷運中山國小站步行過來約10分鐘腳程左右，附近也有公車站牌設立，還算方便好找。


 
 

台北中山區外帶早午餐 | Dino Brunch迪諾早午餐 環境介紹
沒有過多華麗的裝置藝術，小小的空間，充分利用，座位設置不算少，可以同時容納的來客數最少20位以上，提供內用、外帶，還有外送服務。


台北中山區必吃早午餐 | Dino Brunch迪諾早午餐 人氣菜單推薦
Dino Brunch迪諾早午餐 所提供的早午餐點，精緻細膩，而且價位親民，平均一人消費約NT$150上下不等，營業時間從早上06:30到下午14:00，早餐、早午餐，甚至連下午茶都可以到Dino Brunch迪諾早午餐。

德式香腸鮮蔬沙拉（蜂蜜芥末醬）
由新鮮蘋果切片以及生菜所組合而成的鮮蔬沙拉，融入德式香腸增添口感，份量還蠻多的，吃起來清爽飽足。


福源花生醬法式吐司
新升級的厚片吐司，吸飽滿的蛋液香煎之後，灑上糖粉，佐以台灣知名福源花生醬，顆粒感的花生醬，香濃順口，而且不添加防腐劑，連小朋友都合適吃的一道餐點。
 
 

香煎西西里雞腿蛋貝果
雞腿排鮮嫩多汁，搭配生菜、番茄切片還有香噴噴的散蛋，吃起來不會覺得有油膩感。


秘製溫體豬排蛋厚吐司
Dino Brunch迪諾早午餐的人氣招牌餐點，精心嚴選的吐司，口感柔軟細緻，自家秘製的香醃豬排，絕無僅有，在別家吃不到的口味，生菜給量一點也不小氣，讓人滿足的大份量。




日式蛋沙拉布里歐
一樣是自家研發的蛋沙拉，成分單純，沒有過多的添加物，每日精心手作，賣完就沒了，吃起來的口感相當清爽，沒有過多的油膩感，即使吃多也不覺得膩口，布里歐麵包的口感界於柔軟與紮實之間，淡淡的香氣，與蛋沙拉結合，味道非常match～！！！


 
 

維力炒泡麵（加半熟蛋）
將古早味的維力炸醬麵融入台式炒泡麵中，一顆半熟太陽蛋，感覺更有活力。




招牌蘿蔔糕
他們家的蘿蔔糕蘿蔔香氣有出來，表面香煎微焦，加點醬油膏就很好吃囉～！！！


主恩鮮奶茶＆蜂蜜奶茶
Dino Brunch迪諾早午餐的飲品新鮮香濃，甜度還可以調整喔～！！！很少早餐店的飲品可以依個人喜好調整甜度。




店家資訊

Dino Brunch迪諾早午餐
地址：
台北市中山區德惠街95號
電話：
02 2599 5125
營業時間：
06:30~14:00

粉絲團：
https://www.facebook.com/dinobrunch95






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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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