台中．蟬說：夕陽漫漫

游小熊家的第二露，獻給來自於蟬說系列的夕陽漫漫

蟬說：夕陽漫漫是位在高美溼地遊客中心旁的親子豪華露營

不用攜帶大包小包和裝備，只要一咖行李就能入住

入住即提供一泊二食及迎賓小點，還可加購生態導覽活動

住客專屬限定的潮嶼餐廳，就位在遊客中心二樓的觀景平台旁

提供自助式的中西式早餐和美味的迎賓小點

還有結合在地食材的台灣濕地文化創意晚餐

不管是充滿海味及創意的晚餐或中西式早餐和午茶小點，都讓孩子們吃的很滿足

另有期間限定販售日式刨冰的「微醺小夕陽」，好看又好吃的冰品也值得一試

高美溼地一向是國內外旅客都喜歡的著名觀光景點

這次入住在蟬說：夕陽漫漫，不用到現場與其它遊客人擠人

就近就能在觀景平台欣賞夕陽餘暉的美麗景致

也因有特殊的自然溼地環境及豐富的生態體驗

來蟬說：夕陽漫漫住上一晚，可以遠離塵囂且近距離接近大自然

輕鬆且愜意地享受兩天一夜的行程真的很棒呢

若也想來感受蟬說：夕陽漫漫魅力的人，也別錯過讀者專屬的優惠喔

蟬說：夕陽漫漫_讀者專屬優惠

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台中市清水區美堤街8號

04-3702-2557

入園時間：14:30、入住時間：16:00、退房時間：11:00、離園時間：12:00

蟬說：夕陽漫漫_交通資訊

要前往夕陽漫漫也可搭乘大眾交通運輸工具抵達（火車、公車、計程車）

因為我們帶著孩子同行，所以是以自駕的方式前往

自駕可直接用Google Map輸入「夕陽漫漫」，依著導航來到高美溼地後

若看到公68停車場不要停進去，再順著美堤街(堤防邊)開即 會看到夕陽漫漫的招牌

此時再繼續直走到底即會看到B區停車場的標示，看到向右轉即可抵達專屬停車場

停車後依現場標示前往入住櫃檯辦理報到手續

因為我們沒有大型行李，可直接由後方黃色鐵梯走上去

若是有大型行李、行動不便者或帶推車的人

則可再由另一側的無障礙通道前往

停好車若有任何問題，也可致電0912-511-060 ，將會有專人協助

沿途再依著指示就可以找到入住櫃檯的位置了

通往入住櫃檯有兩個門，有側門和正門，上圖為正門

蟬說：夕陽漫漫_入住櫃檯及公用區

進到大廳後，映入眼簾的是木質風的櫃檯

櫃檯前方也有同系列的桌椅供住宿旅客休息

辦理報到手續時，服務人員會說明園區的門禁管制方式

因入住在蟬說：夕陽漫漫，不管是進出帳篷區、浴廁都要有門禁卡才可通行

而門禁卡會依入住人數給予不同張數，但若有小朋友怕會弄丟的話

也可以選擇不要拿這麼多張（昕妹妹就屬天兵的一員，所以我們還是少拿一張好，哈~）

櫃檯側邊還有個自助區，上面放有茶水和餐具

另外也有提供幾款桌遊（借用方式請洽詢櫃檯）

另一側的牆邊，也放有一些運動器材可以玩

公共區域提供奶瓶消毒鍋、冰箱和飲水機

因為冰箱是共用的，冰箱前都放有筆和便條紙

若有需放置在冰箱裡的物品，得記得寫一下帳篷號碼和姓名

這樣比較好識別且不容易拿錯喔~

蟬說:夕陽漫漫_園區活動時間表

Day1:

・14:30 入園

・14:30-16:00 迎賓小點

・16:00 入住

・18:00-19:30 濕地主題餐點

・20:00-21:00 生態導覽(遇雨改室內解說)

Day2:

・08:00-09:30 早餐(最晚入場 9:00)

・11:00 退房

・12:00 離園

以上活動時間表，會視現場情況調整，故請依當日實際調配時間為主喔

蟬說:夕陽漫漫_微醺小夕陽

在一樓的大廳空間裡，除了有入住櫃檯之外

一旁還有期間限定的快閃店．「微醺小夕陽」

微醺小夕陽的營業時間只有每週四~週日的11:00~19:00

（最後點餐為18:30，每月20號粉專公布營業時間或臨時店休日）

微醺小夕陽很有在海邊的渡假感，整體佈置也很夏天

來這裡吃碗涼涼的刨冰很剛好

室內的座位大約有20個左右

坐在落地窗前可直接看到帳篷區，望過去的視野和VIEW都很不錯

微醺小夕陽是由高雄知名的日式刨冰店「小島製冰」擔任客座指導

現場供應三款有著不同視覺及味覺饗宴的日式刨冰和一款三文治冰淇淋



雖然我們才剛享用迎賓小點，但仍趁著進帳篷的等待空檔時間

來到了微醺小夕陽呷冰，來嚐鮮看看這好看又好吃的日式刨冰

我們點了夕陽漫漫、滾滾沙球和鮮芒果三文治冰淇淋三款冰品

兩款刨冰的份量都不少，有酸甜滋味的也有茶香混合奶香的

還有一款有著清新果香+奶香的三文治，三款冰品都好吃吔

更多介紹請點以下連結觀看:

【台中】「微醺小夕陽．攜手小島製冰 &山田村一，高美溼地期間限定快閃店，視覺味覺雙享受的夕陽漫漫與滾滾沙球日式刨冰，還有清新果香芒果三文治冰淇淋」

蟬說:夕陽漫漫_迎賓小點

在入住櫃檯先報到後，因為還不能進帳篷

所以進帳篷前可以先到遊客服務中心二樓享用迎賓小點

要到二樓的餐廳，可由一旁這寫有環形劇場的入口進去

一樓還設有餐飲區和文創商品區可以逛逛

而高美溼地遊客服務中心也有提供多項服務

像是生態體驗、生態探索、DIY手作…等

有興趣的人也可上高美溼地遊客服務中心的官網查詢相關活動

搭乘電梯來到了位在二樓的「潮嶼餐廳」

蟬說:夕陽漫漫_潮嶼餐廳（迎賓小點）



一踏入潮嶼餐廳，看到眼前寬敞明亮的空間，以及可看到VIEW的落地窗

都不禁讓人忍不住發出「哇~」的讚嘆聲

潮嶼餐廳的空間不小，左邊是座位區、右邊有櫃檯、取餐台和廚房工作區

除了迎賓小點，一泊二食的晚餐和早餐都是在這裡享用的

餐廳裡的座位數不少，以2~4人的座位為主

進來後可自由選定座位坐下用餐

餐廳外就是觀景平台，坐在落地窗前的位置也能看到外面整排的風力發電機

而用餐後也有不少人會到外面去走走和拍拍照

取餐區最前方放有多款飲品和小烤箱

有著不同顏色的飲料，由左至右分別是：芭樂汁、綠茶和迎賓酒

一旁還有熱咖啡和牛奶，想喝拿鐵的人可自行調製一杯來喝

取餐台打上燈光後是不是一整個超有質感的

瞧~這樣望過去，是不是感覺東西看來都好好吃

這天提供的點心有蒜味乳酪麵包、布朗尼、一口酥和三款小餅乾

我們也各自夾取了一些來吃

其中那蒜味乳酪麵包烤過後超好吃的啦

也讓我們不自覺地吃了好幾個

桌面上的餐點快被拿光時，服務人員也會隨即補上

其中蒜味乳酪麵包也有換成另一款芋頭鹹蛋黃的

不得不說，這款甜鹹兼具的芋頭鹹蛋黃口味的也很好吃吔

平常就很愛麵包的游小熊，也忍不住多吃一兩個

簡單吃一輪後，也來餐廳外的景觀平台逛逛

以往都是遠望著彼端的風力發電機

這還真是第一次看到風力發電機離自己這麼近呢

從二樓觀景平台往下拍，也可以拍到蟬說：夕陽漫漫的整個營區

看看時間也差不多，也該準備進帳篷囉

蟬說:夕陽漫漫_園區地圖

蟬說：夕陽漫漫的帳篷，主要分成ABC三區，分別為：

螃蟹A區:

有著招潮蟹和貝殼造型的裝置藝術結合雲林菀草，創造出潮間帶造景。

共有15帳，鄰近餐廳、遊客服務中心及衛浴設備。

海螺B區:

鄰近潮汐交替所構成的海岸濕地，不多也不少的7頂帳篷，適合親朋好友一同包區。

白鷺C區 :

精緻的5頂帳篷，鄰近停車場及木棧道入口，非常適合親子、長輩家庭一同包區遊玩。

蟬說:夕陽漫漫_帳篷區（螃蟹A區）

我們這次入住在離餐廳、遊客服務中心及浴廁都很近的螃蟹A區

先到入住櫃檯拿到門禁卡後，也準備進到帳篷裡休息一下

螃蟹A區有好幾個出入口，出入的話都需要靠門禁卡感應才可以喔

螃蟹A區一共有15個帳篷，採用的都是5米的水滴帳篷

之前爬文有看過中間本來有個可供休憩的天幕

但因季節關係，已沒有搭建天幕，而改以半圓形的藝術造景來替

每個帳篷前都有個寫有編號的小立牌

很快地我們也找到了我們的帳篷所在地

在房卡夾裡寫有每個帳篷專屬的密碼

找到這可愛小牛密碼鎖，依照上面的專屬密碼解鎖後即可進入帳篷內

孩子們也迫不及待地想進帳篷裡了

一打開兩層門簾後，除了感嘆裡面空間很大

同時也覺得很涼快且很舒服（冷氣已先預冷，好貼心）

除了兩張雙人床之外，帳篷內的備品也不少

有沙發、落地燈、電風扇、四張折疊椅和一張折疊桌

當然，還有一台夏天冬天都適用的冷暖氣機

兩張床的中間則放有兩張小圓桌

其它備品還有桌燈、掛衣架、雨傘、液體電蚊香、耳塞、面紙、鏡子和延長線

若要去沐浴，帳篷內也有提供四條大浴巾和兩個手提袋

註：因應支持綠色旅遊，故不提供一次性備品(如牙刷、牙膏)

帳篷內未供應瓶裝水，可到入住櫃檯旁直接拿就好

床鋪睡起來軟硬適中，枕頭也是，睡起來很舒服

因為太陽還沒下山，我們先將椅子打開置放在床前

看看時間，也準備要步行到溼地木棧道附近去看夕陽啦

蟬說:夕陽漫漫_高美溼地看夕陽

離開帳篷區沿著標示往溼地木棧道方向走去

營區裡也貼心地設置了沖腳區，以方便旅客沖洗

途中也會經過白鷺C區，因為門禁關係進不去，所以外面拍一下就好

因為來的比較晚，沒能走到木棧道那裡

但沒關係，我們主要是要來看夕陽，有看到就好

（註:看著遠方密密麻麻的人潮，真心覺得還好我們不用去那裡人擠人

不想走太遠的，可直接在遊客服務中心的二樓觀景平台看夕陽

想散散步的，往溼地木棧道方向走去，每一個角度都看的到夕陽，很棒~）

沒一會兒工夫，太陽已落入海平面之下

我們也再原路慢慢散步回去等放飯，哈~

天色漸暗，天空出現不同的色澤所堆疊出的畫面也很美

走回去前，在堤防邊上以高處往園區拍的照片

點了燈後，有了燈光的加持，園區也變的好美



蟬說:夕陽漫漫_溼地文化創意晚餐

晚餐時段會依入住人數做調整，若人數多則會分成兩個梯次

一般第一梯次大多是有參加夜間導覽的人會先來用餐

因為游小熊手腳太慢沒有報到名，所以選擇第二梯次的時間來用餐

在看完夕陽後回帳篷休息一會兒後再來潮嶼餐廳用餐剛剛好

進來餐廳時需先告知服務人員房號並拿到對應的號碼牌

選定座位並將號碼牌放在桌上即可去取餐

晚餐飲料有三款，和下午迎賓小點所供應的差不多

只有最後一款的迎賓酒不大一樣

打燈後的取餐台一樣很美

一字排開的十多道溼地特色料理，有肉、有菜、有海鮮

其中還有不少充滿著濃濃海味的料理

有新鮮的蝦、鮮蚵、炒海瓜子、創意的白帶魚捲、蟹肉泥球可樂餅

還有龍蝦風味巧達湯和溼地海味烤飯….等

結合在地新鮮食材所烹調出的餐點，每道不僅好看又好吃

礙於版面，不會一一做介紹，還請自行瀏覽圖片喔

（註:餐點會依季節性做調整，餐點依現場實際供應為主

第一道是綜合生菜沙拉搭配柚子和風醬

飯後的甜點（檸檬糖霜蛋糕）和水果當然也不可少

因為每道餐點都很想吃，都夾了一些後也準備開動啦~

瞧~看尊和昕兄妹倆大快朵頣的模樣，就知道多好吃了…

蟬說:夕陽漫漫_浴廁空間



拿了浴巾和提袋，一家四口也分兩批輪流去梳洗 用餐後休息一會兒，想說趁生態導覽的人還沒回來之前趕快去洗澡拿了浴巾和提袋，一家四口也分兩批輪流去梳洗

蟬說：夕陽漫漫的浴廁同樣位在遊客服務中心的一樓

直走是廁所、右手邊則是住客專用的淋浴間

雖然會和一般遊客一同使用，但其實是有做管制的

在廁所入口處就有立牌寫著2-7號的廁所是蟬說:夕陽漫漫住客專用的



廁所還蠻多間的，且上面都有編號

且有特別標示的廁所都是需要刷門禁卡才能使用的 廁所還蠻多間的，且上面都有編號且有特別標示的廁所都是需要刷門禁卡才能使用的

所以不用擔心會和一般遊客共用





且進入淋浴間也是要刷門禁卡才進的去的喔

淋浴間門口也貼有住客專用、遊客止步的標示且進入淋浴間也是要刷門禁卡才進的去的喔

進來後，首先看到的是梳妝區

這裡有梳妝台、椅子、鏡子和吹風機





一旁還有垃圾桶和飲水機





淋浴間有好幾間，我們來的時候人不多，所以不用排隊輪流洗澡 另一邊則是洗手台（洗潄），這裡也同樣放有吹風機一旁還有垃圾桶和飲水機淋浴間有好幾間，我們來的時候人不多，所以不用排隊輪流洗澡

牆邊也貼心放有掛衣架、衣架和兒童沐浴澡盆可使用

淋浴間的門邊也有置物架可放提袋和衣物

熱水是24H供應的，水溫及水柱大小可自行調整

一旁則有上山採藥的沐浴乳和洗髮精

洗澡後準備走回帳篷，看到一旁的販賣機除了飲料外也有泡麵吔

不過，想當然爾~早就賣光光了，哈~



蟬說:夕陽漫漫_園區夜景

沐浴後，也在園區裡散散步才回帳篷休息

入夜後的園區，有著帳篷裡的光及周邊的燈光

還能看到後方的風力發電機，真的不管怎麼拍都很美啊啊啊





有不少住客都將桌椅搬到帳篷外，坐在外頭聊天吃東西

早已有準備的我們當然也要來吃點宵夜再睡覺

將預先準備好的零食餅乾和飲料擺好

下午就先拿去冰的氣泡酒也準備妥當了

秋天微涼的夜晚，吹著徐徐的微風

看著眼前轉動的風車和園區美麗的夜景

一家人邊吃邊聊邊….滑手機，也是很幸福的一件事，哈~





很快的，時間也晚了，也到了該就寢的時間啦

從入睡前一直到早上，園區裡沒有太多吵雜的聲音

也因此讓我們真的是一夜好眠到隔天





蟬說:夕陽漫漫_中西式自助早餐

同樣是和服務人員拿取號碼牌即可選位入座 早餐用餐時段為08:00-09:30(最後入場時間09:00,如有調整請依現場調配為主)同樣是和服務人員拿取號碼牌即可選位入座

早餐提供的是中西式的自助早餐

早餐時段供應的飲品有葡萄汁、牛奶和熱咖啡

小朋友最愛的榖片也有三款可選擇

雖然餐點種類不及星級飯店這麼多

但十多道的中西式餐點也都很美味

麵包提供切片好的軟法麵包，另有三款不同的果醬

可以塗抹果醬直接吃或是用一旁小烤箱烤過後再吃





中式餐點有清粥+小菜、蔬菜、魚、杏鮑菇和蘿蔔糕

西式餐點則有沙拉、小香腸、培根、炒蛋和炸地瓜（這個好好吃）

也有白粥和海鮮粥可搭配以上餐點食用

其中的這海鮮粥也讓孩子們都豎起大姆指說好吃呢

雖然是早餐時段，但飯後水果也依然不可少



所以目前不採取各自依喜好取餐，而是統一取餐回來後分食

因為寧可吃不夠再去拿，也不要吃不完而浪費這樣

近來因為我們一家四口食量都變小且不想過度浪費所以目前不採取各自依喜好取餐，而是統一取餐回來後分食因為寧可吃不夠再去拿，也不要吃不完而浪費這樣

用餐後離退房還有一點時間

也把握時間來和這招潮蟹&貝殼造型的裝置藝術拍拍照

回到帳篷再稍做整理及休息後，等等也準備退房啦~

周邊順遊景點



梧棲文化出張所 梧棲文化出張所



來蟬說：夕陽漫漫的話，可順遊台中三井Outlet、梧棲漁港、梧棲老街、梧棲文化出張所 來蟬說：夕陽漫漫的話，可順遊台中三井Outlet、梧棲漁港、梧棲老街、梧棲文化出張所



我們在來蟬說:夕陽漫漫之前，就先去了梧棲文化出張所和老街走走逛逛



隔天退房後來到位於外埔的蜜境咖啡，坐在落地窗前欣賞一片綠油油的田野景致

可以用我們最愛的下午茶，做為兩天一夜的結尾真是再好也不過^^

（註:蜜境咖啡採預約制，欲前往建議先預約以免撲空） 或是清水區的清水眷村文化園區、海灣繪本館….我們在來蟬說:夕陽漫漫之前，就先去了梧棲文化出張所和老街走走逛逛隔天退房後來到位於外埔的蜜境咖啡，坐在落地窗前欣賞一片綠油油的田野景致可以用我們最愛的下午茶，做為兩天一夜的結尾真是再好也不過^^（註:蜜境咖啡採預約制，欲前往建議先預約以免撲空）

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【台中梧棲】「天使光環米糕(原王牌清水)-近三井Outlet，$35起的在地平價人氣小吃」

【台中大甲】「巷弄裡低調隱密的老宅咖啡．布魯本咖啡Brewband Coffee（自家烘焙/手作甜點/提拉米蘇/千層蛋糕/近鎮瀾宮）」

【台中后里】「星月大地景觀咖啡廳(賞夜景/露天風呂/泡湯泡腳/戲水池/大草坪/近麗寶樂園)」

【台中后里】「木匠兄妹木工房（親子無料景點/木作DIY/戶外遊戲空間/沙坑/小糜鹿食坊）

【台中神岡】「紙博館-紙的空間（免門票/親子無料/美麗紙材/手作素材/室內景點/雨天備案）」

【台中大雅】「彩家科技3D列印．Maker Club職人手作體驗，用3D列印筆創造屬於自己獨一無二的作品（室內景點/親子DIY/雨天備案）」

【台中大雅】「伊莎貝爾數位烘焙體驗館（室內景點/觀光工廠/親子DIY/多媒體互動走廊/伴手禮/會員禮)」

店家/景點資訊

店家名稱：蟬說:夕陽漫漫Slowly Sunset Glamping

所在地址：台中市清水區美堤街8號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-21:30

店家電話：04-3702-2557

評價：★★★★★

備註資訊：

入園時間：14:30

入住時間：16:00

退房時間：11:00

離園時間：12:00 Google即時導航



