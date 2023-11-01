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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 花蓮美食 猿羽川鰻魚專賣｜職人直火碳烤「花蓮第一鰻魚飯」最強美味　精緻日料「新鮮刺身」吃得到當季的新

花蓮美食 猿羽川鰻魚專賣｜職人直火碳烤「花蓮第一鰻魚飯」最強美味　精緻日料「新鮮刺身」吃得到當季的新

2023-11-01 17:10:05 算命的說我很愛吃 人氣：101
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：799篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

造訪商家：猿羽川料理專賣
phone03-8232-988 
place花蓮縣花蓮市永興路3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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花蓮的超強日本料理店「猿羽川」，先收藏再看！職人精神製作的「鰻魚飯」，使用專門的直火碳烤，刷上濃郁對味的醬汁，每一個小細節都不放過，才能成就這一口口味蕾的驚艷滋味！除了必吃的鰻魚飯，還有新鮮現做的「刺身料理」，絕對夠新鮮才敢這麼大聲推，日料控肯定是要找時間去朝聖一波的。

花蓮美食 猿羽川鰻魚專賣的位置，離市區稍稍有一點距離，建議是開車或騎車過來比較方便。如果是預計有酒席的朋朋們，直接叫計程車會比較省事，也才能大快朵頤吃得盡興一點！

店內有吧台的座位以及包廂座位，如果想要包廂座位，建議可以先電話預訂。店內的環境還擺上一些日本酒瓶當作裝飾，簡簡單單就營造出日料職人的氛圍感～

每日的生魚片刺身料理會直接寫在牆面上，還有重頭戲「鰻魚飯」千萬不能錯過。鰻魚飯有分成大 / 小份，鰻魚控們還可以直接加價，做成鰻魚三吃享用。

等待鰻魚飯上桌的同時，白子先上桌了！調理得非常乾淨無腥味的白子，加上辣蘿蔔泥與蔥花，均勻拌在一起後吃下，入口即化的口感很讓人著迷啊！

 

生魚片的表現也很優秀，讓我們點了好幾輪啊～當天有吃到鰤魚、正鰹、紅魽等刺身，魚肉的口感紮實軟綿，吃得相當滿足。

齁～～～等待了許久，今天的主角終於香噴噴登場哩！焦香濃郁滋味的鰻魚飯，一上桌就香氣四溢，讓人口水已經流到地上去了。

直火將鰻魚炭烤到外皮微酥、肉質Q彈，正好是恰到美味的熟度，加上甜鹹度拿捏到剛剛好的醬汁，以及粒粒分明米飯的加乘，簌簌簌大口大口的吃下，味蕾的療癒感是一百分等級。

之後還點了鱈魚肝、雞蛋捲、海瓜子等副餐，每道都有收服我們的味蕾，師傅的功力不可小看。難怪被美稱為「花蓮最厲害的日本料理」，日料控可以衝一波惹。

【猿羽川鰻魚專賣】
地址：花蓮縣花蓮市永興路3號
營業時間：11:30-14:00;17:30-20:30
電話：03-823-2988
粉絲專頁：https://reurl.cc/1GOda8

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