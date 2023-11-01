林記茶檔 一開始落地台中模範街是簡單港式林記茶攤，搬遷到公正街有店面了…賣的東西更多，現點現據說就老闆夫妻(香港人)兩人一個顧店一個負責料理，加上店內的座位不多需要現場候位，建議想吃就保持準備等待心情好好享用這裡的餐點料理!

林記茶檔在哪裡

勤美誠品走過來步行10分鐘左右就會抵達，公正路156巷就在寶雅/公益郵局中間的那條小巷子裡面沿途會經過 小麥菓子公正餅乾店 /小眷村牛肉麵 ，週六的午間時段客滿等候，大概等了半多小時才進入餐廳!

林記茶檔

林記茶檔空間環境

簡簡單單這一區都是老房子，用餐區就幾張桌子加上一條凳子在旁邊，需要等候闆娘都會說，可以問前面有幾組，至於等多久她會笑著說想等可以留電話，位子空出來會電話通知，目前當然是冷氣開放中！（這點很重要）

想吃干撈麵／炸雲吞／鹹寧七

一開始就想吃乾撈麵，也一度被其他選給勾引走，多點了一份炸餛飩，西多式則是看到點餐單照片覺得邪惡，嗯!外帶回去給大貓先生吃很可以啊!

油蔥雞扒撈麵 $115

光看這麼肥美的雞扒這個價味真的好超值，去雞腿排表面是煎到恰恰的焦黃色帶著一點焦香無調味，上面的鋪上少許的蔥花油，麵條則是這種泡麵的麵體，口味上也不會太重！對我來說如果能來點辣椒之類會更好！PA屬於無辣不歡的人…今天我忍住了

炸雲吞 $80

酥脆表面裡面則是這樣的絞肉，調味也很簡單我猜就一點胡椒一點簡單調味粉與絞肉攪拌均勻後包裹起來，我猜這雲吞應該是老闆家自己包的吧!

沾醬不辣，屬於酸甜酸甜的口味!

鹹寧七$45 (好像是這個價格)

之前就買過林記茶，當然一定要點一杯啊!當天飲料單上的檸檬茶劃掉了，當天還有鴛鴦可點，我點了鹹寧七，喝了一口身心獲得滿足，就是這種鹹味黃檸檬啊，後來這杯飲料我直接外帶回家，大貓看到就直接吸了一口大呼，好香港啊。

外帶/花生醬西多式 $60

幾乎桌桌都有一份西多式，炸的酥脆不吝嗇給足大量蜂蜜與butter(butter融化) 吐司中間夾著厚厚花生醬極為”瘋狂”且肥美口感，拎回家後，大貓先生大呼:下午茶來這個有點超過，這份熱量滿滿超標，吃完很開心就事了

林記餐點MENU

沒拍飲料價格，不過這裡飲料價格親切激推!

餐後心得：

下回想吃吃排骨飯跟鼓油黃肉絲炒麵啊…然後再來一杯鴛鴦啊，部過那個蝦多式好像也不錯捏!大概要常常到訪才能吃到想吃的吧！

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