三重新開幕的「酗拉麵」營業時間從晚上五點至凌晨三點，菜單口味創意特別，像是臭香酗拉麵、臭香牛拉麵、牛髓拉麵和鋅拉麵都是很少見的拉麵口味，其他還有人氣雞白拉麵、炸物、調酒、沙瓦、汽水等選擇。
三重宵夜 酗拉麵 在哪裡
「酗拉麵」地址位於三重三和路三段，這位置之前是居酒屋，現在變身成拉麵專賣店搭配小酌的三重餐廳。
酗拉麵
地址：新北市三重區三和路三段26號1樓
營業時間：17:00–03:00（湯頭賣完提早打烊，太晚去建議打個電話）
電話： 02 2970 3060
粉絲團：酗拉麵
食記：【三重美食】酗拉麵，三重凌晨宵夜推薦！
三重宵夜 酗拉麵 菜單價錢
「酗拉麵」店內消費規定和說明
酗拉麵菜單價格
拉麵有照片參考，口味走浮誇、創意路線的拉麵
湯底口味有臭拉麵湯底、牛髓湯底、雞白湯底和豚骨。
湯底應該是三重目前最“臭”的拉麵，愛吃臭豆腐的人一定要來挑戰真香酗拉麵，好吃！
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
三重宵夜 酗拉麵 內用環境
門口寫著招牌特色，限量的牛髓拉麵也很推薦。
之前試營運去吃，營業時間至凌晨一點，現在改為凌晨三點，不過湯底有限，賣完還是會提早打烊喔！
平日剛營業就來吃，避開人潮才能悠閒享受，
聽說越晚越多人，太晚來可能遇到賣光的狀況喔！
半開放式廚房可以看到師傅料理畫面
因為點了臭豆腐拉麵，靠近就聞到又臭又香的味道，愛吃臭豆腐的人都會喜歡，超讚～
店內環境不算大，但有別於常見的拉麵店座位設置，不是面對拉麵師傅的個人座，可以和朋友聚餐吃拉麵＋小酌的選擇。
晚上要吃宵夜才不會做餓夢，我就是哪個人，從國小開始每天都要吃宵夜才能睡著。
店內有洗手間可使用。
店內有一台飛鏢機。
自助區提供飲水、餐具和調味粉可自取。
三重宵夜 酗拉麵 餐點推薦
每人一碗拉麵畫一個位置，麵條可以選擇硬度和口味鹹淡，畫好菜單就可以拿給店員。
牛骨髓拉麵 320元 限量
光看這擺盤就覺得好吃，大片的牛叉燒呈現玫瑰色相當誘人，每天限量提供的口味，想吃這口味真的要早點來喔！
常看我文章的人應該都知道我超愛吃蔥、蒜頭和香菜等辛香料，尤其這青蔥和蒜粒給的豪邁，先加分了！
牛叉燒口感厚實帶嚼勁，入口還有微微油脂，很討喜的香氣。
麵條給的份量不少，幾乎是外面正常多一半以上。
我偏愛硬的麵條，口感細緻又Ｑ，掛湯功力也不錯，入口滿滿蒜香超讚，牛骨髓湯底濃厚，加上蘿蔔片的甜味平衡，我和宜蘭人都很愛這碗。
真香酗拉麵 300元
到底是真香還是真臭，又臭又香真的讓人愛啊～
把滷臭豆腐加上厚切豬叉燒創意變成一碗拉麵。
愛吃辣的也可以依自己喜好選擇辣度，這碗我選了小辣，湯頭清香開胃，韻味久久，愛吃辣的可以直接往中辣或極辣選擇，也能加價20元升級成赤辣麵。
喔～真的好臭好香～
滷到豆腐孔洞都入味了，充滿香辣湯汁，入口讓人驚嘆，好好吃！店家自製的辣醬很強，夠味、味道又濃。
筍絲和大腸也很夠味，滷透的大透Ｑ嫩帶有嚼勁。
豬叉燒肥瘦均勻，肉質彈牙香嫩，吃完真的很滿足。
麵量真的很豪邁。
奶油松阪 150元
點了一道奶油松阪豬來下酒，肉脆鮮甜，洋蔥和奶油拌炒更添美味。
沙瓦也有無酒精選擇，不喝酒的人也可以點一杯搭配。
顛覆傳統拉麵口味，這間酗拉麵不僅店名好記，口味更是創意特別，吃過臭豆腐拉麵和牛骨髓拉麵真的讓人印象深刻，營業時間至凌晨的三重深夜食堂推薦，下次再來試試看雞白湯拉麵～
酗拉麵
地址：新北市三重區三和路三段26號1樓
營業時間：17:00–03:00（湯頭賣完提早打烊，太晚去建議打個電話）
電話： 02 2970 3060
粉絲團：酗拉麵
食記：【三重美食】酗拉麵，三重凌晨宵夜推薦！
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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文章作者：陳小可
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