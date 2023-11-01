週末玩苗栗景點規劃懶人包！苗栗怎麼玩？苗栗42條一日遊.二日遊精選行程(苗栗住宿.美食.景點100個全攻略)2023更新

苗栗其實是個景點美食很多的地方，好山好水好有趣的一處，苗栗很好玩不是好山好水好無聊，苗栗景點跟苗栗美食真的很適合一日遊，我們常常在三義一日遊，木雕老街、鐵道自行車、勝興車站、三義景觀餐廳都很不錯，或者是到苗栗大湖景點採草莓、大湖石湯溫泉泡湯、苗栗泰安泡湯、泰安一日遊，苗栗還有汶水老街、南庄老街、三義老街、洗水坑豆腐街(清安豆腐老街)、獅潭老街可以吃美食玩景點，如果你想要玩苗栗海線或是苗栗山線都好值得一遊，我喜歡苗栗旅行，喜愛豐富又精采的景點美食，完全看這篇35一日遊趴趴走就更棒了呀！2023更新資訊

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苗栗怎麼玩？怎麼規劃行程？看這裡準沒錯！

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到苗栗可以搭乘大眾交通工具：台鐵搭火車、苗栗高鐵站、苗栗客運站

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苗栗三義一日遊景點推薦

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苗栗泰安一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：馬那邦山→泰安老街→烏嘎彥竹林隧道→泰安湯悅溫泉會館泡湯→水雲吊橋

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苗栗大湖一日遊景點推薦

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苗栗推薦路線：銅鑼杭菊生活節→小宋餃子館→卓也小屋渡假園區→石湯溫泉泡湯玩水

苗栗西湖一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：吳濁流藝文館→西湖五湖社區→宣王宮→西湖劉恩寬彭城堂→秘境伯朗大道(可步行)→午餐→柴燒卡帕尼披薩DIY→西湖國中老街巡禮(店仔街)→復歸或噢哈娜咖啡屋(門票50元)

苗栗頭份一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：頭份後花園→斗煥坪水餃館→尚順育樂世界→田新牛家庄

苗栗南庄一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：山芙蓉景觀餐廳→四十二坪步道→八卦力部落→山度窯烤麵包（提前預約）

苗栗推薦路線：向天湖→石壁→神仙谷→鹿場→東河吊橋→瓦祿產業文化舘→南庄老街

苗栗推薦路線：南庄山芙蓉咖啡藝廊→雲水度假森林→蘇維拉莊園

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南庄兩日遊

苗栗推薦路線：（第一天）鹿場部落→神仙谷→向天湖→山形玫瑰→山居蘭園

（第二天）蓬萊溪護魚步道→四十二坪步道→八卦力部落→山度窯烤麵包→南庄老街→巴巴坑道→斗煥坪

苗栗獅潭一日遊景點推薦

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苗栗推薦路線：獅潭蓮臺山妙音淨苑→獅潭賞花秘境→仙山生態農場→碧絡角景觀餐廳→南庄老街→斗煥坪水餃館

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苗栗竹南一日遊景點推薦

崎頂子母隧道→天仁喫茶趣 (竹南店)→竹南四方鮮乳牧場→竹南假日之森→竹南龍鳳漁港

苗栗頭份一日遊景點推薦

苗栗美食｜頭份田新牛家庄(溫體牛料理專家，品嘗最牛的牛肉創意料理/平價美食/南庄旅遊/食尚玩家報導)

苗栗西湖一日遊景點推薦

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