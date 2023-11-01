為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 週末玩苗栗景點規劃懶人包！苗栗怎麼玩？苗栗42條一日遊.二日遊精選行程(苗栗住宿.美食.景點100個全攻略)20

週末玩苗栗景點規劃懶人包！苗栗怎麼玩？苗栗42條一日遊.二日遊精選行程(苗栗住宿.美食.景點100個全攻略)20

2023-11-01 17:15:06 Kiwi 人氣：114
share
窩客好文

Kiwi

發表篇數：479篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 三義鄉

週末玩苗栗景點規劃懶人包！苗栗怎麼玩？苗栗42條一日遊.二日遊精選行程(苗栗住宿.美食.景點100個全攻略)2023更新

苗栗其實是個景點美食很多的地方，好山好水好有趣的一處，苗栗很好玩不是好山好水好無聊，苗栗景點跟苗栗美食真的很適合一日遊，我們常常在三義一日遊，木雕老街、鐵道自行車勝興車站、三義景觀餐廳都很不錯，或者是到苗栗大湖景點採草莓、大湖石湯溫泉泡湯、苗栗泰安泡湯、泰安一日遊，苗栗還有汶水老街、南庄老街、三義老街、洗水坑豆腐街(清安豆腐老街)、獅潭老街可以吃美食玩景點，如果你想要玩苗栗海線或是苗栗山線都好值得一遊，我喜歡苗栗旅行，喜愛豐富又精采的景點美食，完全看這篇35一日遊趴趴走就更棒了呀！2023更新資訊

內容目錄

苗栗怎麼玩？怎麼規劃行程？看這裡準沒錯！

 

 

苗栗大眾交通如何搭乘看這裡

到苗栗可以搭乘大眾交通工具：台鐵搭火車苗栗高鐵站苗栗客運站

想來個放空行程，只想一台觀光巴士跟著走苗栗一日遊旅行台灣好行旅遊苗栗看這

苗栗好好玩吃喝玩樂看這裡

➤ 苗栗景點美食行程規劃

✿♥‿♥✿ Kiwi樂活食旅，第一手資訊請直接加入

賴生活圈Instergram粉絲團 

苗栗優惠主題行程票券

苗栗大湖巧克力雲莊門票

卓也藍染生活小物手作體驗（苗栗店／台南店）

苗栗住宿優惠

雲水度假森林，AgodaBooking

慈夢柔溫泉會館，AgodaBooking

南庄橄欖樹咖啡民宿，AgodaBooking

楓葉地圖，AgodaBooking

苗栗三義一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：勝興車站→勝興愛情故事館→龍騰斷橋→山那邊綠葉方舟→鯉魚潭水庫

苗栗推薦路線：山板樵休閒農場臉譜DIY春田窯陶休閒度假園區→雲洞山莊

苗栗推薦路線：天空之城→龍騰斷橋→綠葉方舟→勝興車站

苗栗推薦路線：三義3D地景彩繪階梯→好客走廊→金榜麵館→三義木雕→DIY木藝品

苗栗推薦路線：泰安車站→鐵道文化園區→魚藤坪斷橋→三義車站→三義晒幸福伙房

苗栗推薦路線：三義一日遊｜苗栗舊山線浪漫輕旅行，三義好珈農莊體驗烘焙咖啡/三義勝興客棧創意美食/十六份人文茶館搗擂茶/世奇精緻餅店創意龍騰斷橋餅/勝興陶坊手拉坏體驗/素手涴花

苗栗推薦路線：苗栗旅遊推薦｜三義勝興車站新玩法搭著鐵道自行車Rail Bike遊玩舊山線之旅，三義兩日遊

苗栗泰安一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：馬那邦山→泰安老街→烏嘎彥竹林隧道→泰安湯悅溫泉會館泡湯→水雲吊橋

苗栗推薦路線：泰安車站→泰安鐵道文化園區→隘勇古道→如光山寺落羽松秘境→泰安派出所落羽松櫻花秘境

苗栗推薦路線：石水坊露營區→李花私房景點天然居用午餐賞櫻花烏嘎彥竹林隧道洗水山露營區李花秘境泰安騰龍山莊泡溫泉天涯海餃

苗栗推薦路線：泰安小旅行推薦｜苗栗泰安部落泰雅獵人與樹文化之旅

苗栗大湖一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：大湖採草莓→大湖酒莊草莓文化館→巧克力雲莊石壁溫泉渡假山莊泡湯石風渡假城堡創意料理

苗栗推薦路線：胡家莊草莓園薑麻園農業休閒園區卓也小屋

苗栗推薦路線：苗栗慈夢柔渡假會館｜一泊三食，浪漫法式晚餐＆泡湯、苗栗大湖套裝行程雪見部落之旅

苗栗推薦路線：銅鑼杭菊生活節→小宋餃子館→卓也小屋渡假園區→石湯溫泉泡湯玩水

苗栗西湖一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：吳濁流藝文館→西湖五湖社區→宣王宮→西湖劉恩寬彭城堂→秘境伯朗大道(可步行)→午餐→柴燒卡帕尼披薩DIY→西湖國中老街巡禮(店仔街)→復歸或噢哈娜咖啡屋(門票50元)

苗栗頭份一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：頭份後花園→斗煥坪水餃館→尚順育樂世界→田新牛家庄

苗栗南庄一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：山芙蓉景觀餐廳→四十二坪步道八卦力部落→山度窯烤麵包（提前預約）

苗栗推薦路線：向天湖→石壁→神仙谷→鹿場→東河吊橋→瓦祿產業文化舘→南庄老街

苗栗推薦路線：南庄山芙蓉咖啡藝廊雲水度假森林→蘇維拉莊園

苗栗推薦路線：南庄碧絡角咖啡花園餐廳南庄山芙蓉咖啡藝廊

苗栗推薦路線：蓬萊社區拔薑體驗→蓬萊社區護魚步道→四十二坪步道→南庄晶華吃小點心→向天湖咖啡館瓦祿產業文化舘南庄老街

苗栗推薦路線：苗栗南庄桂花巷 →山行玫瑰→巴巴坑道休閒礦場

苗栗推薦路線：南庄斗煥坪水餃館→南庄雲水森林→一泊二食→泡湯、大眾泳池、蝴蝶咖啡館用餐

苗栗推薦路線：台灣好行獅山南庄線｜苗栗一日旅遊套票規劃：獅山古蹟美食景點推薦、南庄老街桂花巷品嚐桂花釀

南庄兩日遊

苗栗推薦路線：（第一天）鹿場部落神仙谷→向天湖→山形玫瑰→山居蘭園

（第二天）蓬萊溪護魚步道四十二坪步道→八卦力部落→山度窯烤麵包→南庄老街→巴巴坑道→斗煥坪

苗栗獅潭一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：獅潭老街→獅潭仙草節→鐘樓古道→仙山（獅潭櫻花、李花之花季必訪行程規劃

苗栗推薦路線：獅潭蓮臺山妙音淨苑獅潭賞花秘境仙山生態農場碧絡角景觀餐廳→南庄老街→斗煥坪水餃館

苗栗推薦路線：獅潭協雲宮→仙山人文咖啡→仙山獅潭仙草→汶水老街

苗栗推薦路線：獅潭百壽豆芽菜農場→隨意亭飲食店→神秘小徑→新店老街巡禮→新店老街美食

苗栗推薦路線：台灣好行獅山南庄線｜苗栗一日旅遊套票規劃：獅山

苗栗推薦路線：獅潭一日遊 新店老街巡禮/品嚐百年仙山仙草X客家水粄/秘遊鐘樓古道/百壽有機芽菜農場

苗栗竹南一日遊景點推薦

崎頂子母隧道→天仁喫茶趣 (竹南店)→竹南四方鮮乳牧場→竹南假日之森→竹南龍鳳漁港

苗栗頭份一日遊景點推薦

苗栗美食｜頭份田新牛家庄(溫體牛料理專家，品嘗最牛的牛肉創意料理/平價美食/南庄旅遊/食尚玩家報導)

苗栗西湖一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：苗栗旅遊｜西湖一日遊吳濁流文藝館/店仔街遊百年古蹟/西湖秘境伯朗大道/西湖必訪景點

苗栗造橋一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：苗栗造橋鄭漢步道→竹南蘆竹湳古厝→竹南午餐→竹南苗栗祥賀芒果冰→四方鮮乳酪故事館→吉佈德香腸→龍鳳漁港

苗栗頭屋一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：三義雅聞七里香玫瑰森林→橙香森林→日新島(水榭樓台Café館)→桐遊柿界

苗栗公館一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：出磺坑台灣油礦陳列館→客家大院→苗栗銅鑼炮仗花步道→銅鑼老茶廠

苗栗推薦路線：公館石墻社區紅棗手作體驗、獅潭汶水老街、大湖草莓文化館、泰安泰雅文物館體驗編織DIY

苗栗通霄一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：山間秘境之通宵神社、虎頭山公園古砲台（大飽眼福賞海景）秋茂園、白沙屯拱天宮媽祖(台灣三大夯)

苗栗苑裡一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：苗栗旅遊｜苑裡漫遊藺草的故鄉一日：天下路老街/藺子工作室手作DIY/新復社區/山腳日式宿舍/灣麗磚瓦文物館

苑裡美食推薦：苗栗苑裡美食精選11

苗栗卓蘭一日遊景點推薦

苗栗推薦路線：苗栗慈夢柔渡假會館｜一泊三食，浪漫法式晚餐＆泡湯、苗栗大湖套裝行程雪見部落之旅

苗栗景點推薦

苗栗火焰山登山步道｜三義私房景點熱門打卡點

三義雅聞七里香玫瑰森林

山板樵臉譜文化生活館

苗栗旅遊推薦｜玩三義搭鐵道自行車Rail Bike遊玩舊山線之旅

苗栗三義春田窯陶藝休閒渡假園區，手拉坏體驗(露營/用餐/一日遊)

苗栗後龍旅遊景點｜後龍好望角 海角樂園半天寮休閒文化

苗栗市景點貓狸山功維敘隧道｜貓貍山公園內，全台數一數二的LED燈光隧道，苗栗免費景點

苗栗銅鑼九華山天空步道&天空之橋｜苗栗銅鑼賞景最佳去處推薦（銅鑼單車自行車道）

苗栗銅鑼茶廠｜苗栗銅鑼景點推薦體驗茶文化、銅鑼追火車.品茶.採茶，茶園間的秘境遠眺山景

苗栗旅遊推薦｜公館景點石墻社區紅棗手作體驗，石墻社區導覽輕旅行，紅棗家常菜推薦

苗栗旅遊推薦｜大湖草莓文化館(大湖酒莊)，苗栗假日親子玩樂好去處

苗栗美食推薦

三義秀卿隨意小館｜苗栗三義在地人推薦隱藏版美食口袋名單

三義阿達與阿貞麵館

苗栗三義自在森林農地

三義美食推薦｜苗栗三義勝興客棧

苗栗美食推薦｜三義月台茶棧，中國媽媽的店 搗擂茶體驗

苗栗伊果咖啡大湖景觀咖啡廳｜苗栗大湖推薦咖啡廳，近鯉魚潭.大湖採草莓超適合大湖一日遊

南庄山芙蓉咖啡藝廊｜ 苗栗景點遺落在繽紛花園的繡球花，靜謐賞繡球花必訪去處

苗栗住宿推薦

三義微微風民宿｜苗栗平價住宿推薦森林系民宿

苗栗美食推薦｜三義山城裡的童話屋向陽民宿、隱藏秘境漫時光咖啡喝咖啡

苗栗慈夢柔渡假會館｜一泊三食，浪漫法式晚餐＆泡湯、苗栗大湖套裝行程雪見部落之旅

南庄雲水度假森林｜花旗木步道繽紛絢麗登場，複合式度假莊園，一泊二食泡溫泉渡假去




相關文章
檢舉
share
chevron_left

水里董家三兄弟肉圓(四弟的店)︱南投水里銅板小

埔里桑心合作社︱南投埔里文青風豆花店，黑糖花

chevron_right
延伸閱讀

松鶴部落-森林五感體驗，享受敲樹皮、精油噴霧DIY及山林饗宴

 Coco Lin

台東美食｜花式蔥餅,在地人推薦必嘗的銅板小吃

 省錢旅遊達人

阿吉鱔魚麵｜嘉義鱔魚炒麵推薦以炭火下去大火炒，鱔魚香氣十足.柴魚湯免費喝！晚來絕對吃不到～

 Kiwi

台中漢堡｜王里.人Burger,賣和牛漢堡的時尚酷店

 省錢旅遊達人
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

Kiwi

發表篇數：479篇

Kiwi樂活食旅就是愛美食、愛旅遊，生活一切都分享給你們啦！邀約合作信箱:kiwi77720@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up