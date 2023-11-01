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「羽葉麻辣火鍋」三重都會館 邀您揪團吃火鍋 抽機票 贏得泰國之旅！

2023-11-01 20:34:02 愛玩樂生活誌 人氣：101
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發表篇數：4篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：「羽葉麻辣火鍋」三重都會館
place新北市集賢路157號
作者本次評價：
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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全新品牌「羽葉麻辣火鍋」三重都會館自6月15日開幕以來深受民眾高度關注和好評。為了給予顧客引人入勝的用餐體驗，不僅提供平價自助餐，以及各種吃到飽品項，包括澳洲和牛海陸吃到飽只要$899元，以及推出全新頂級菜色日本和牛海陸吃到飽只要$999元（原價$1,299元），促銷活動將持續至12月31日止。吃鍋消費滿$1,288元起，同時還有機會抽中泰國機票+酒店兌換券，在饕客享受美食之旅中贏得多重優惠！

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館表示，這次要讓和牛愛好者們大飽口福，帶來前所未有的優惠和驚喜感。即日起至11月30日止只要消費$999元（原價$1,299元）除了品嚐日本和牛及澳洲和牛之外，還包括「阿根廷天使紅蝦」口感豐盈、還有「黑虎大草蝦」，具有Q彈滑嫩的質地、還可以品味海味鮮香的「日本生干貝」，碩大肥美的「牡蠣」，以及質嫩爽口的「特選松阪豬」等美味食材。此外，前往享用開鍋的成人還將獲得一盤免費的松葉蟹腳，以為用餐體驗增添了更多的震撼。

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館，每日供應上百道料理，並定期推出新的菜色。「生蠔清肉」、「奶油腰子貝」、「紹興大蝦」、「麻油松阪豬」、「鰻魚壽」「松阪豬壽司」、「天使紅蝦」令火鍋增添美味的海鮮元素。其中，提供多達十多種不同的湯底選擇，包括「羽葉海鮮鍋」、「羽葉麻辣鍋」、「燉補雞湯鍋」、「韓式泡菜鍋」、「東北酸菜鍋」、「養生藥膳鍋」、「剝皮辣椒味噌鍋」、「成吉蒙古鍋」、「日式壽喜鍋」、「香醇牛奶鍋」以及「泰式冬蔭功鍋」，無論是喜好辛辣的麻辣鍋，或者清爽的海鮮鍋，都可以滿足不同口味的愛好者。「羽葉麻辣火鍋」致力於將新鮮的食材和多樣化的湯底結合，以為饕客提供一個口感極佳的火鍋體驗。

即日起至12月31日止，民眾前往「羽葉麻辣火鍋」限定三重都會館用餐，只要單筆消費發票金額達到$1,288元起，即有機會參加抽獎，中獎者有機會獲得泰國的機票。「羽葉麻辣火鍋」三重都會館邀您享受美食盛宴的同時，還能抽機票+酒店及贏得泰國之旅七天六夜！

活動內容(一)

活動時間11月1日到11月30日止。

成人前來享用火鍋時，將獲得免費的松葉蟹腳一盤。

參加此項優惠，需要通過電話預約訂位，並成功預約後方可享受免費的松葉蟹腳。

注意事項：

進行預約時，您需要索取一個編號，以確保此優惠。

除了松葉蟹腳外，還提供了以下的吃到飽選項：

日本和牛吃到飽僅為$999（原價$1,299）

澳洲和牛吃到飽僅為$799（原價$899）

所有價格均需加收10%的服務費，此優惠價格有效至11月30日止。

 

活動內容(二)

吃火鍋還有機會抽中機票！以下活動詳細資訊：

1.單筆消費發票金額需達到$1,288起。

2.顧客需要掃描QR code參與抽獎。

3.中獎者只需截圖中獎資訊，當天即可立即領取兌獎憑證。

獎項：

中獎者有機會抽中機票，可以前往泰國旅遊。

活動時間： 2023年11月1日至12月31日

活動規則：

1.活動僅限中華民國的參加者。

2.中獎者需要當天向櫃檯人員領取兌獎憑證，隔日無效。

3.中獎者限2人同行使用一張。

4.本活動僅在羽葉麻辣火鍋三重都會館適用。

 

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館

☎️ 02-8287-2227

新北市三重區集賢路157 159號

 

文章關鍵字
「羽葉麻辣火鍋」三重都會館 抽機票 贏得泰國之旅
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