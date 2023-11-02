捷運永安市場旁的四號公園(八二三紀念公園)是中永和人運動跟讀書的好地方，有國立台灣圖書館可以借書以及自修室念書，外面的公園更是散步和跑步的好地方，如果是晚上運動或是念書肚子餓想吃晚餐或是宵夜，在旁邊永貞路上有一間銅板小吃「士林米粉湯」，這間店從晚上7點開始營業，不管是想吃飽還是嘴饞的人都非常適合。

餐廳資訊

意麵米粉湯 店名 : 士林米粉湯

電話 : (02)2920-7085

地址 : 新北市中和區永貞路266號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 19:00-01:00

從捷運永安市場站步行7分鐘左右就可抵達，沒有明顯招牌只有一個推車在門口

餐廳環境

店內的空間不大，只有四張桌子加外面兩張一共只有六張做子可以座，我們是一開店就去吃，大約15分鐘不到整間店就客滿外面已經開始在排隊

桌面上有各式醬料跟餐具，衛生紙要直接到旁邊櫃台拿

櫥窗裡的滷味看起來真的非常好吃，來這裡除了點主餐外小菜也是必點的項目

需要加熱煮過的小菜從外面看色澤也十分新鮮，都是當天現買現做

菜單

每個品項的單價都不貴，小菜的價格雖然不算便宜但份量還滿多的

餐點介紹

這次一共點三種主餐、三種小菜，全部上來後看到份量真的有驚訝到

第一碗是「魷魚羹麵(小)」，雖然是小碗但份量還算不錯

魷魚的部分不是用肉羹的方式，而是直接放生魷魚下去煮，吃起來爽脆多汁

麵條是使用油麵，羹湯的部分比例也調的剛好不會太過濃稠

第二碗是「魯肉飯(小)」，份量是小碗但上面的魯肉跟魯汁還算多

魯肉的部分肥肉瘦肉都有，吃起來不會過於油膩，是一碗懷念的古早味魯肉飯

第三碗是招牌「米粉湯(大)」，端上來時馬上就被裡面滿滿的米粉給吸引住

米粉吃起來Q彈，湯頭調味的剛好喝起來滿清爽的，光這碗吃下去就非常有飽足感

接著是小菜的部分，一共點三份不同的小菜

第一份是「燙青菜」，蔬菜的顏色綠色十分新鮮

簡單川燙過再淋上一點醬油，吃起來清脆多汁

第二份是「竹輪」，吃起來非常Q彈，跟店家製作的醬料非常搭

第三份是「油豆腐」，吃起來軟嫩，搭配醬料吃起來更有味道

結論

雖然只是一間小吃店，但在晚上或是深夜可以來上一碗熱騰騰的「米粉湯」真的非常享受，銅板的價格經典的美味讓這間店每天晚上都是滿滿的人潮，個人喜歡的組合就是魯肉飯加米粉湯，再點上幾樣小菜一起吃真的很過癮，如果一起吃的人數比較多就能點更多樣小菜，每樣價格其實都不算太貴而且份量都很多，算是一間經濟又實惠的深夜美食。