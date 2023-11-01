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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北-宅配美食 麵屋雞金 《濃厚雞白湯拉麵•冷凍包禮盒》

台北-宅配美食 麵屋雞金 《濃厚雞白湯拉麵•冷凍包禮盒》

2023-11-01 23:41:13 chaoerh小昭 人氣：102
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵屋雞金
phone02-3393-3318
place台北市中正區新生南路一段6號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北-宅配美食 麵屋雞金 《濃厚雞白湯拉麵•冷凍包禮盒》

 

上次去台北吃過 麵屋雞金拉麵

一直懷念著那美味的湯頭

這次竟然收到他們家的宅配冷凍包禮盒

 由東京拉麵名店五之神製作所監製

 長時間天然熬煮的雞白湯頭

 麵條採用日本知名三河屋製麵

只需6分鐘料理時間

除了實體店面買得到外,

🛒 線上買 ➽ https://myship.7-11.com.tw

 

外包裝(一盒)完整精緻,送禮也很體面

小提醒~宅配單箱最多4盒!!

一盒540元(內含雞白湯、細麵、特製雞叉燒、特製醬汁皆各 3 份)

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

料理方法可選擇: 隔水加熱 或 微波

若微波要留意加熱時間及功率喔!

小昭選擇隔水加熱方式料理,比較方便掌握熱度😄

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

2種 建議吃法:

➀ 加入喜愛的配料,完整拉麵吃法

剩餘湯頭,加入半碗飯及雞蛋熬煮,最後撒上蔥花,變成日式粥品

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

上層為特製雞叉燒、特製醬汁(各3份)

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

下層為雞白湯、細麵(各3份)

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

一碗拉麵的份量

 

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

先準備自己喜愛吃的配料,川燙後備用

小昭選擇豆芽菜、魚板、玉米筍、紫洋蔥、蔥花、水煮蛋、海苔

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

雞白湯包隔水加熱6分鐘,雞叉燒建議加熱2分鐘

大家可以依照自己喜愛的熱度做調整喔!

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

最後步驟煮麵條

重點為煮麵條的水至少1公升以上,

否則水溫降低,無法煮吃好吃的麵條

小昭第一碗有點小失誤,第二次就把水量增加,

讓麵條充分在沸騰水中完全翻滾

麵條的硬度就自己決定,硬麵50秒,普通1分10秒,軟麵1分20秒

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

加入特製醬汁

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

再添加喜愛的配料,一碗道地日式拉麵就完成囉~

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

再加入海苔是不是更像啦~

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

雞叉燒非常鮮嫩,跟在麵屋雞金現場吃幾乎一樣

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

現在輕鬆宅配,在家就能吃到美味的拉麵

媽媽必備的秘密武器,在家輕鬆料理,隨時能端上餐桌

台北-宅配美食 麵屋雞金 《濃厚雞白湯拉麵•冷凍包禮盒》

 

湯頭濃郁富有膠質,小芯芯說跟台北店裡一樣好喝

第一次料理,小昭用水煮蛋代替溏心蛋,結果被小芯芯指正

第二次乖乖用溏心蛋,挑嘴的小芯芯終於滿意了

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

剩下的湯頭加入白飯變成日式粥品,小芯芯也超喜翻💕

建議湯頭微波加熱後在加白飯更美味

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

另一碗小昭加入了白飯及唐辛子辣椒粉

愛吃辣的朋友,超推薦這樣吃,保證你會愛上

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》

 

多虧麵屋雞金推出了宅配拉麵冷凍包

讓我們在遙遠的南部,也能吃到如此美味的拉麵

超推薦給拉麵控或媽媽們,

可以買來在家隨時料理享用,或客人來訪招待也很體面喔!

 

台北-宅配美食 麵屋雞金 《冷凍包禮盒》,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《購買資訊 》

🛒 這裡買 ➽ https://myship.7-11.com.tw

 

實體店鋪

  • 五之神製作所 (台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄6號) 
  • 麵屋雞金 (台北市中正區新生南路一段6號1樓)
  • 五之神水產 (台中梧棲區台灣大道10段168號 美食街內)

 

延伸閱讀:

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

台北-五之神製作所 台灣 《 來自東京新宿 濃厚豚骨蝦湯 鮮魚系拉麵》

文章標籤

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