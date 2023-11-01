上次去台北吃過 麵屋雞金拉麵
一直懷念著那美味的湯頭
這次竟然收到他們家的宅配冷凍包禮盒
✅ 由東京拉麵名店五之神製作所監製
✅ 長時間天然熬煮的雞白湯頭
✅ 麵條採用日本知名三河屋製麵
✅只需6分鐘料理時間
除了實體店面買得到外,
🛒 線上買 ➽ https://myship.7-11.com.tw
外包裝(一盒)完整精緻,送禮也很體面
小提醒~宅配單箱最多4盒!!
一盒540元(內含雞白湯、細麵、特製雞叉燒、特製醬汁皆各 3 份)
料理方法可選擇: 隔水加熱 或 微波
若微波要留意加熱時間及功率喔!
小昭選擇隔水加熱方式料理,比較方便掌握熱度😄
2種 建議吃法:
➀ 加入喜愛的配料,完整拉麵吃法
➁ 剩餘湯頭,加入半碗飯及雞蛋熬煮,最後撒上蔥花,變成日式粥品
上層為特製雞叉燒、特製醬汁(各3份)
下層為雞白湯、細麵(各3份)
一碗拉麵的份量
先準備自己喜愛吃的配料,川燙後備用
小昭選擇豆芽菜、魚板、玉米筍、紫洋蔥、蔥花、水煮蛋、海苔
雞白湯包隔水加熱6分鐘,雞叉燒建議加熱2分鐘
大家可以依照自己喜愛的熱度做調整喔!
最後步驟煮麵條
重點為煮麵條的水至少1公升以上,
否則水溫降低,無法煮吃好吃的麵條
小昭第一碗有點小失誤,第二次就把水量增加,
讓麵條充分在沸騰水中完全翻滾
麵條的硬度就自己決定,硬麵50秒,普通1分10秒,軟麵1分20秒
加入特製醬汁
再添加喜愛的配料,一碗道地日式拉麵就完成囉~
再加入海苔是不是更像啦~
雞叉燒非常鮮嫩,跟在麵屋雞金現場吃幾乎一樣
現在輕鬆宅配,在家就能吃到美味的拉麵
媽媽必備的秘密武器,在家輕鬆料理,隨時能端上餐桌
湯頭濃郁富有膠質,小芯芯說跟台北店裡一樣好喝
第一次料理,小昭用水煮蛋代替溏心蛋,結果被小芯芯指正
第二次乖乖用溏心蛋,挑嘴的小芯芯終於滿意了
剩下的湯頭加入白飯變成日式粥品,小芯芯也超喜翻💕
建議湯頭微波加熱後在加白飯更美味
另一碗小昭加入了白飯及唐辛子辣椒粉
愛吃辣的朋友,超推薦這樣吃,保證你會愛上
多虧麵屋雞金推出了宅配拉麵冷凍包
讓我們在遙遠的南部,也能吃到如此美味的拉麵
超推薦給拉麵控或媽媽們,
可以買來在家隨時料理享用,或客人來訪招待也很體面喔!
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《購買資訊 》
🛒 這裡買 ➽ https://myship.7-11.com.tw
實體店鋪
延伸閱讀:
台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》
台北-五之神製作所 台灣 《 來自東京新宿 濃厚豚骨蝦湯 鮮魚系拉麵》