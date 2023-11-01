美濃美食除了粄條外
還有許多特色餐廳
這次來到『 阿香的廚房用餐 』
老闆娘阿香是布農族
在桃園寶山藤枝山上經營餐廳民宿
因八八風災搬至美濃現址
以原住民美食融入美濃客家菜
尤其招牌菜小米粽.梅汁雞.梅汁豆腐
獲得米其林評審的青睞
帶了親愛的婆婆來用餐,順便小小慶祝母親節
其實常常跟婆婆兩人約會聚餐
跟家人用餐也不需藉著節日理由,想吃就隨時去吃
2023年4月新入榜米其林推薦餐廳
📢 6月起訂位改為線上訂位(不接受電話預約)
門口外觀為庭園式
今年4月新入榜米其林推薦餐廳
也曾入選觀光局百選美饌店家之一
老闆阿香原為藤枝經營餐廳,因88風災失去一切
重新在美濃開設阿香的廚房重新開始
餐廳食材採用原民家鄉食材外,也使用在地美濃在地食材
也算是客家傳統菜融入原住民菜餚
合菜菜單(也有單點菜單)
餐廳入口有兩處
入口一
基本上有這邊櫃台帶位
入口二
用餐座位區的入口
停車場
用餐環境非常寬敞,餐廳可容納多人
大圓桌很適合多人聚餐
設計布置充滿綠意盎然,
彷彿置身森林大自然的氛圍
讓人舒服又放鬆的悠閒
忍不住多拍了幾張,
用餐日為平日中午,尖峰時刻可是客滿狀態唷!生意很好
另一區用餐區
櫃台
眾多藝人的簽名
內用免費招待的藤枝山茶,可選冰或熱茶
餐桌擺設
菜單~有合菜及單點菜單
合菜有790~6000元,依人數不同
單點菜單
我們2位用餐,點了790元合菜套餐及單點
---以下為790元合菜---
開胃小菜 ~紫蘇梅高麗菜.青木瓜百香果
紫蘇梅高麗菜以醃漬桃源紫蘇梅,
口感酸中帶甜,覺得稍稍偏甜一些
青木瓜百香果以百香果為醃漬調味,
口感清脆爽口,小昭非常喜歡
白飯2碗
櫻花蝦小米粽
擺盤上精緻,宛如華麗的握壽司,
一小片小米粽上頭舖滿了櫻花蝦
除了小米粽內的肉末,多了櫻花蝦的鮮味
一旁的小醃薑一起食用風味更棒
小昭很喜歡原住民的小米粽及吉拿富
蔗筍東坡肉
東坡肉皮Q彈肉軟嫩,好下飯
中式餐廳都會有控肉燉肉,符合台灣人口味
桂竹筍鮮脆,份量多
白斬土雞
雞肉好軟嫩,一點不會柴,
可沾醬油及桔醬,兩種風味不同
口感很像油雞,好吃下飯
沾桔醬比較像是客家吃法,酸甜滋味,大家可嚐嚐
水果佐野菜沙拉
野菜使用是過貓,整體清爽解膩,但葡萄乾有點太多
養生猴頭菇湯
用料豐富,有秀珍菇.猴頭菇.山藥.紅棗.枸杞
湯頭非常鮮美,小昭超喜歡也超推薦
湯頭清澈甘甜不油膩,風味十足
不輸菇神,外帶回家連小芯芯都讚不絕口
梅汁豆腐 ~250元
當中阿香的廚房擺盤上完勝,各家都有自己獨特風味
上頭濃郁的梅子泥份量不手軟,
雞蛋豆腐軟嫩搭配酸甜梅泥,好吃極了
馬告烤豬肉 ~280元
特製沾醬美味,山豬肉有嚼勁,豬皮烤得酥脆
小昭對馬告不陌生,它是原住民的山胡椒
沒吃過的捧友一定要吃看看馬告獨特香氣
香酥溪蝦 ~500元
份量固定,只有一種大份量選擇
溪蝦是小昭吃過中最好吃的,
而且每隻溪蝦都不會太小
吃起來非常過癮,調味上鹹香好吃
重點是入口時不會刺刺口感👍
餐送贈送水果及甜點
用料實在的手工紅豆糕,不會太甜OK
餐點上小昭跟婆婆2人都非常喜歡
不曉得美濃也有如此棒的餐廳
用餐環境跟料理上都非常令人滿意
連阿香闆娘的兒子(小老闆)也很熱情招呼👍
口味因人而異,以上僅供參考~
《店家資訊 》
- 阿香的廚房 ibu Kitchen
- FB
- (07)681 7212
- 11:00~14:00 17:30~19:30
- 周二公休
- 高雄市美濃區中山路二段635號
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