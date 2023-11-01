美濃美食除了粄條外

還有許多特色餐廳

這次來到『 阿香的廚房用餐 』

老闆娘阿香是布農族

在桃園寶山藤枝山上經營餐廳民宿

因八八風災搬至美濃現址

以原住民美食融入美濃客家菜

尤其招牌菜小米粽.梅汁雞.梅汁豆腐

獲得米其林評審的青睞

帶了親愛的婆婆來用餐,順便小小慶祝母親節

其實常常跟婆婆兩人約會聚餐

跟家人用餐也不需藉著節日理由,想吃就隨時去吃

2023年4月新入榜米其林推薦餐廳

📢 6月起訂位改為 線上訂位 (不接受電話預約)

門口外觀為庭園式

今年4月新入榜米其林推薦餐廳

也曾入選觀光局百選美饌店家之一

老闆阿香原為藤枝經營餐廳,因88風災失去一切

重新在美濃開設阿香的廚房重新開始

餐廳食材採用原民家鄉食材外,也使用在地美濃在地食材

也算是客家傳統菜融入原住民菜餚

合菜菜單(也有單點菜單)

餐廳入口有兩處

入口一

基本上有這邊櫃台帶位

入口二

用餐座位區的入口

停車場

用餐環境非常寬敞,餐廳可容納多人

大圓桌很適合多人聚餐

設計布置充滿綠意盎然,

彷彿置身森林大自然的氛圍

讓人舒服又放鬆的悠閒

忍不住多拍了幾張,

用餐日為平日中午,尖峰時刻可是客滿狀態唷!生意很好

另一區用餐區

櫃台

眾多藝人的簽名

內用免費招待的藤枝山茶,可選冰或熱茶

餐桌擺設

菜單~有合菜及單點菜單

合菜有790~6000元,依人數不同

單點菜單

我們2位用餐,點了790元合菜套餐及單點

---以下為790元合菜---

開胃小菜 ~紫蘇梅高麗菜.青木瓜百香果

紫蘇梅高麗菜以醃漬桃源紫蘇梅,

口感酸中帶甜,覺得稍稍偏甜一些

青木瓜百香果以百香果為醃漬調味,

口感清脆爽口,小昭非常喜歡

白飯2碗

櫻花蝦小米粽

擺盤上精緻,宛如華麗的握壽司,

一小片小米粽上頭舖滿了櫻花蝦

除了小米粽內的肉末,多了櫻花蝦的鮮味

一旁的小醃薑一起食用風味更棒

小昭很喜歡原住民的小米粽及 吉拿富

蔗筍東坡肉

東坡肉皮Q彈肉軟嫩,好下飯

中式餐廳都會有控肉燉肉,符合台灣人口味

桂竹筍鮮脆,份量多

白斬土雞

雞肉好軟嫩,一點不會柴,

可沾醬油及桔醬,兩種風味不同

口感很像油雞,好吃下飯

沾桔醬比較像是客家吃法,酸甜滋味,大家可嚐嚐

水果佐野菜沙拉

野菜使用是過貓,整體清爽解膩,但葡萄乾有點太多

養生猴頭菇湯

用料豐富,有秀珍菇.猴頭菇.山藥.紅棗.枸杞

湯頭非常鮮美,小昭超喜歡也超推薦

湯頭清澈甘甜不油膩,風味十足

不輸菇神,外帶回家連小芯芯都讚不絕口

梅汁豆腐 ~250元

梅汁豆腐吃過山之戀風味餐廳.寶來風味餐館.茶壺雞

當中阿香的廚房擺盤上完勝,各家都有自己獨特風味

上頭濃郁的梅子泥份量不手軟,

雞蛋豆腐軟嫩搭配酸甜梅泥,好吃極了

馬告烤豬肉 ~280元

特製沾醬美味,山豬肉有嚼勁,豬皮烤得酥脆

小昭對馬告不陌生,它是原住民的山胡椒

沒吃過的捧友一定要吃看看馬告獨特香氣

香酥溪蝦 ~500元

份量固定,只有一種大份量選擇

溪蝦是小昭吃過中最好吃的,

而且每隻溪蝦都不會太小

吃起來非常過癮,調味上鹹香好吃

重點是入口時不會刺刺口感👍

餐送贈送水果及甜點

用料實在的手工紅豆糕,不會太甜OK

餐點上小昭跟婆婆2人都非常喜歡

不曉得美濃也有如此棒的餐廳

用餐環境跟料理上都非常令人滿意

連阿香闆娘的兒子(小老闆)也很熱情招呼👍

口味因人而異,以上僅供參考~

《店家資訊 》

阿香的廚房 ibu Kitchen

FB

(07)681 7212

11:00~14:00 17:30~19:30

周二公休

高雄市美濃區中山路二段635號



檢視較大的地圖

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

延伸閱讀:

高雄美濃-里長台灣鯛《2022年客家小炒全國爭霸賽 南區亞軍 》

屏東-魯魯灣luluwan 無菜單料理 (預約制)+二訪

屏東萬巒-双卓廚房 (原住民料理)

屏東-AKAME 原住民創意料理 **台灣最難訂的餐廳**

屏東-Mathariri 山菜野寮

文章標籤