我想大部份的女孩兒都無法抵擋早午餐的魅力，有時候放假就想悠閒吃頓精緻、美味的早午餐來開啟快樂的一天。這天和先生來馬祖新村眷村文創園區逛逛，順便專程來吃網路評價超高的早午餐店：YA bistro 早午餐·咖啡。網路上每一張餐點照片都讓我們夫妻倆看的口水直流，只想趕緊到店內用餐！現在就來看看菲姐這天的美味食記分享！

YA bistro-店面外觀

初次造訪馬祖新村眷村文創園區

覺得這裡給人的感覺是很溫馨帶點復古年代感的地方

也會讓人想在這裡停留許久

好好探索這裡

而且停好車後一路走來

發現還有好多文創小店

感覺也很好逛

YA bistro

店面外觀帶點繽紛又充滿綠意盎然的元素

讓人有種回家一樣放鬆且溫暖的感覺

YA bistro 早午餐·咖啡的木質招牌

這是一塊歷史悠久的招牌

至今約有10年歷史了

店家之前開立在弘揚路旁大智街中的位置

現在則改換點經營

改到馬祖新村眷村文創園區這裡經營

而且這裡的經營天數只有每週的五六日

想吃美味早午餐的大家

千萬要把握

盡量提早預約

充滿綠色植栽的店外觀

另一側還有小小多肉花園可以欣賞

很特別的店家小招牌

這裡的多肉植物種類很多

喜歡多肉的朋友

來用餐時可以順便到店外面欣賞一下

會發現許多新奇特殊的品種

店家的營業時間及供應品項

週五：10:00-18:00（供應咖啡、飲品及甜點）

週六日：10:00-18:00（供應早午餐、咖啡、飲品及甜點）僅供餐至17:00

想吃早午餐的朋友請於週六日到店享用

YA bistro-店內環境

一進入店內會先聞到很舒服的香氛味道

接著會看到充滿大量乾燥花的櫃台

整個空間跟菲姐印象中眷村的形象不一樣

還沒造訪時可能會覺得 “眷村” 應該是空氣中會有點悶悶的感覺

不過YA bistro這裡反而沒有這種困擾

反而是整間店都充滿著很舒服放鬆的香氛味道

好聞到菲姐都想請教店家到底是怎麼辦到的

店內每一處的佈置

都能感受到店家的小巧思

這裡是位於櫃檯旁邊的茶水櫃

可以自取檸檬水及衛生紙使用

還有這一區就是販售香氛蠟燭的地方

店家的原料採用澳洲純天然精油、美國環保無毒大豆蠟

再搭配馬口鐵罐來當容器

可以避免摔破

也更好居家保存使用

送禮或自用都不錯

YA bistro-菜單

可愛的菜單

帶點鄉村風

（文章最後會放菜單電子檔讓大家更好閱讀）

YA bistro-用餐規定

1. 請勿攜帶外食

2. 每人低消一杯飲料或一份餐點

3. 寵物入內需自備寵物籃

4. 用餐時間不限制

YA bistro-餐點分享

香草拿鐵

煥然一新水果茶(壺裝)

花園紅酒燉牛肉

客義叢林松阪豬

傣味沙拉鹹鬆餅

香草拿鐵

濃郁的咖啡味道

柔滑的牛奶質地

還有店家特別採用桃園在地香草莢磨成粉後

把它撒在飲品最上方（照片中黑黑一小點的就是了）

這讓整杯香草拿鐵喝起來有種溫暖和甜甜的微妙香草風味

煥然一新水果茶

這一壺水果茶也不簡單

內容物大有來頭

店家特別採用德國D&B茶品

若平常有在關注無毒有機飲食方面的朋友

應該對於這個品牌不陌生

德國D&B茶品從世界各地進口各式無農藥含量的茶與香料

搭配經低溫殺菌與乾燥的花朵、水果，進行混合與調味

所有產品之原料均經德國有機花茶認證

如果喜歡喝花茶系列的熱飲

來這裡可以點一壺

好好的享受它獨特又美妙的滋味

今天喝的這一壺成分有：洛神花、蘋果、接骨木果實、木瓜、芒果、百香果、玫瑰果

喝起來是酸酸的

帶一點點會回甘的甜味

像菲姐平常就喜歡喝酸的飲料

所以今天這一壺花草茶

非常對味

花園紅酒燉牛肉

平常這道料理紅酒燉牛肉

菲姐只有在家做過一次

很費工又花時間

所以今天來這裡用餐直接點來吃

最方便最快速

這一鍋紅酒燉牛肉真的就像小花園一樣

五彩繽紛好吸引人

同時也滿足了味覺、視覺、嗅覺的感受

經過紅酒醃製後的牛肉

再經過煎製

及新鮮蔬果燉煮

就能完成這道法式經典的紅酒燉牛肉料理

牛肉軟嫩多汁

整鍋吃起來是甜甜鹹鹹的清爽風味

而且內含大量的洋蔥絲、馬鈴薯塊、花椰菜、番茄、玉米筍

讓整鍋的風味更加鮮甜可口

會讓人把湯汁喝到一滴也不剩

餐點上桌時

可愛的店員弟弟有說可將這杯法式奶霜加一些到紅酒燉牛肉裡面

吃起來味道也不錯

我加了一些進去試試味道

吃起來會更濃稠

味道更多層次

如果喜歡鮮甜濃郁風味的紅酒燉牛肉

可以加進去一起享用

花園紅酒燉牛肉

這道料理會附上現烤香蒜麵包3片

可以單吃

也可沾紅酒燉牛肉的湯汁吃

菲姐沾了幾片來吃

也是美味滿分

吃了更有飽足感

早午餐料理的經典元素

一定少不了 “生菜”

店家採用了市面上較少使用的歐式生菜

歐式生菜一般要到高級餐廳才會比較常吃到

竟然在這裡也能吃到

店家用料很實在

而且對於每一道料理都很認真不馬虎

這些歐式生菜也是採用桃園在地植物工廠生產

各位朋友來這裡一定要把生菜吃完

它吃起來沒有生菜的苦味

就連平常不愛吃菜的先生

也是把它吃光光

客義叢林松坂豬

這道早午餐料理也是店內的暢銷品項之一

它結合客家元素及義式風味的焗烤紅醬大貝殼麵、搭配炙燒客家松阪豬、蒜香麵包棒、綜合生菜

生菜可以任選醬料來搭配

像是宜蘭在地生產的巴薩米克醋

或水果風味香甜的蔓越莓沙拉醬

看各人口味做挑選

吃下去讓人很驚豔又喜歡的大貝殼麵

裡面有包培根及客家麻糬

想不到將這些元素結合在一起的口味這麼美味

一整排很壯觀的客家松阪豬肉片

上面還撒有一些焦糖醬

整體口味吃起來是有點像客家鹹豬肉的味道

口感柔嫩多汁的客家松阪豬

香脆的外皮和軟嫩的肉質形成美味的對比

連正宗客家人的先生

也被這道料理給征服

喜歡吃肉的朋友

這道必點

好吃的香蒜麵包棒

麵包外皮還能吃到些許的起司風味

鹹香Q彈的麵包質地

熱熱吃很美味

傣味沙拉鹹鬆餅

第一次吃到這麼香辣過癮的鹹鬆餅

這盤是打拋豬及半熟蛋

會建議將蛋黃與打拋豬充分混和在一起後

再填充到鬆餅內享用

吃起來就是鹹甜交錯的味道

味道竟意外的和諧又好吃

誰說鬆餅一定要吃甜的呢

偶爾吃看看新奇的口味也很棒

鬆餅外皮呈現古銅色

吃起來外皮酥脆

內部Q彈又帶點鬆軟微甜的口感

單吃鬆餅也可以

多種吃法大家可以自由發揮

YA bistro-用餐環境

每一桌都有鮮花裝飾

好可愛又有朝氣活力的感覺

店裡用餐共有3各區域

有2人桌及4人桌

人多人少都可以用餐

非常彈性

除了一進門可以看到大量的乾燥花藝裝飾

就連每一處的用餐區也都有

實在很佩服店家的巧思

這一區就是比較大間的用餐區

這裡也蠻多客人會全家一起來用餐

而且菲姐發現店家很用心

在節慶時候會特地準備小禮物給來店用餐的小朋友們

像是兒童節、聖誕節這類的節日

都有不同的小禮物及活動

以後菲姐也要帶家裡的小寶貝來用餐

在這裡渡過開心的用餐時光

除了節慶時候小朋友用餐有小禮物之外

現在還有販售蠻流行的流體熊

可以買回家後跟小朋友在家動手DIY

這是YA bistro另一側的入口

是可以與店內相通的

這些綠色植物將整面牆纏繞成一幅畫作的感覺

非常漂亮適合拍照

用餐時菲姐就看到不少人會在這裡拍照打卡

YA bistro-(2023年最新菜單)

附上店家最新菜單給大家參考

想不到在這裡用餐能吃到這麼多美味的料理

每一道料理都讓我們驚艷萬分

也讓人全部吃光光、喝光光

店家對於餐點用料的堅持、下重本

真的讓人很感動

也希望這麼好吃的餐點

可以週一至週日都能吃到

以上 YA bistro美味食記 分享給大家

YA bistro-店家資訊

名稱：YA bistro 早午餐·咖啡

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號（馬祖新村眷村文創園區內）

營業時間：週五六日10:00-18:00

訂位方式：店家臉書粉專私訊

Facebook：https://www.facebook.com/yabistro?locale=zh_TW