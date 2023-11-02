最近在路上可以看到越來越多越式洗頭的店家，但每次看到洗頭的價錢跟去理髮廳比起來高了不少，就讓我望之卻步，直到聽到朋友說因為比起外面的理髮廳還多了很多服務，很值得去嘗試看看，才開啟了我越式洗頭的大門，在網路上已經小有名氣的奧黛藍越式洗頭，店家離昆陽站只有500公尺，走過來很近，藍色的招牌鮮明好認。

走進店裡看到迎賓區，可以先了解一下方案內容，因為第一次嘗試選了入門的A方案，裡面包含掏耳、熱敷眼睛、熱草藥泡腳、半身按摩(刮痧客人自選)、頭皮按摩、頭頸精油按摩、臉部蘆薈淋巴按摩、洗臉、臉部去角質、頭頸水流SPA、臉部按摩、面膜敷臉、臉部導入保養品、舒壓洗頭、頭皮去角質、頭皮調理保濕，這時候才知道原來有這麼多服務，難怪價錢和外面的洗頭不一樣。

往內走會看到洗頭區，一張張的椅子看起來可以同時容納不少客人，中間也有布簾可以拉起來，讓客戶保有隱私。

另一邊是吹頭區，搭配上美容鏡，整個空間乾淨明亮，在這裡被服務很舒服，不過要注意的點是這裡吹頭只有吹乾頭髮沒有包含吹造型喔，這個需要特別注意。

開始進入服務的流程，先到洗頭區，美容師會領你進入一張按摩椅躺下。

因為越式洗頭的服務項目滿多的，裡面也包含了很多保養品，看上去滿滿一車都是，還有許多美容跟按摩儀器。

洗頭的躺床上有個小機關可以打開，裡面就是泡腳盆，再搭配上特殊的藥材包，溫熱的泡腳水搭配淡淡的清香，讓人感覺十分放鬆，微涼的天氣從腳底升上來的溫熱感讓人感覺格外的舒服。

接著會替你做一些面部的清潔跟上面膜還有眼罩，這時候感覺已經完全的放鬆下來，躺下來後，美容師會開始進行洗頭的流程，手法溫順輕柔，輕輕的細細的，讓人感覺的很愉快。

洗完頭後，會做一些指壓按摩，把身上平常繃緊的神經按開，刺激一下經絡，按完讓人感覺好像有一股壓抑許久的悶氣被放掉一般，心情都放輕鬆了。

接著會把這個特殊的U環提起來朝脖子的地方沖水放鬆，水流細細小小的，讓人感覺輕輕的，有點感覺又沒有感覺這樣，算是很特殊的體驗，以前沒有這樣被沖過脖子。

接下來的會先把頭包起來吸乾水份，然後進行後面的掏耳服務，美容師的技術挺不錯的，用掏耳棒慢慢的掏，動作很輕柔，不會有疼痛感。

後面還有耳燭的服務，利用燃燒的蠟燭把耳中的東西吸出，滿特殊的體驗。

服務尾聲就會轉移到吹頭區，美容師會慢慢地把你的頭髮吹乾吹順，但沒有包含吹造型，長頭髮最喜歡讓人洗頭髮了，每次吹頭髮都覺得不容易。

整個服務結束的時間雖然不長，但服務結束後也有點小餓，這時候附上簡單的小點心讓人感覺十分的貼心

，讓人對這個服務感覺又更加分。

現在來的話還有新開幕的活動，會送神秘小禮物，整體的體驗算是大開眼界，以前從來沒有遇過這種服務的模式，甚至在國外也沒有，不過整體的感覺是會再來，因為感覺真的挺舒服的，也有人讓人舒壓到，感覺很棒。

【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★★

▲外觀★★★★☆

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：奧黛藍越式洗頭

▲地址：台北市南港區忠孝東路六段246號1樓

▲電話：(02)2653-9033

▲官方網站：

https://audreyspa.com/

▲LINE:

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▲粉絲專頁：

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▲營業時間：

週一至週日 10:00–00:00