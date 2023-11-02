這次難得到嘉義了，一定要把口袋名單通通吃一回，我們這次品嚐南門炭燒杏仁茶、阿溪火雞肉飯、阿富網絲肉捲、袁家筒仔米糕排骨酥、黃記綠豆粉粿、東石吳氏蚵捲等通通都是銅板價就能享用，嘉義實在太多美食了，可惜只有一個胃，就優先品嚐自己喜歡的開始吧～

嘉義在地人激推美食1.南門炭燒杏仁茶，影片分享

地點就在嘉義巿南門圓環旁，別懷疑，看到路邊座位就是了，這裡沒有店面，只有簡單的招牌和幾張椅子，每個人就像隔壁鄰居一樣坐下來閒聊喝杏仁茶

熱騰騰的杏仁茶一杯居然只要25元，傳統又美味～

可以加蛋或加油條，享受在地人的休閒與美食。

嘉義在地人激推美食2.阿溪雞肉飯

只賣早上，晚起就吃不到，一開門就好多人，招牌必點豆腐，超軟像豆花一樣超好吃的。

雞肉飯小碗30元，大碗40元，淋上雞油屬濕潤口感，搭配油蔥酥和小黃瓜，簡單的味道最吸引人～

接著到訪嘉義市東公有零售市場，裡面暗藏許多排隊美食。

嘉義在地人激推美食3.袁家筒仔米糕排骨酥

招牌必點：筒仔米糕30元，排骨酥湯30元

嘉義在地人激推美食4.阿富網絲肉捲

阿富網絲肉捲遵照古法以豬網紗油來包，裡面內餡超多有豬肉、芹菜、蔥花等，最後再用網絲包裹下鍋油炸。

招牌必點：肉捲70元，外皮酥脆內餡多汁超好吃的～

嘉義在地人激推美食5.黃記綠豆粉粿。

招牌必點：綠豆粉粿、涼西丸，全都銅板價就能享用，為吃飽飯後甜點好滿足～

周邊景點：檜意森活村

嘉義美食：修‧吳氏蚵捲蚵仔煎

修‧吳氏蚵捲位在嘉義東石漁港，以東石的鮮蚵為主，店內三大必吃鮮味生蚵、吳氏蚵捲、東石蚵仔煎。

招牌必點：吳氏蚵捲，皮脆內餡多汁，好吃推薦。

現點現煎的蚵仔煎，外皮香酥可口，再淋上自製醬料，超好吃的～

周邊景點：北港朝天宮，影片分享

必買伴手禮-日興堂大餅

這裡還有提供茶水和試吃，超貼心的～

嘉義南門包氏炭燒杏仁茶：嘉義市東區民族路191號；營業時間：06:00-10:00（周一公休）

袁家筒仔米糕排骨酥：嘉義市東區忠孝路光彩街東市場飲食區16號；營業時間：06:00-13:30（周二公休）

阿富網絲肉捲：嘉義市東區忠孝路光彩街東市場飲食區；營業時間：06:00-12:00（周一公休）

黃記綠豆粉粿：臺灣嘉義市東區中正路226號；營業時間：06:30-11:30（周四公休）

吳氏蚵捲：嘉義縣東石鄉東石村4-5號；營業時間：平日10:30-19:00假日10:30-20:00（周三公休）

阿溪火雞肉飯：嘉義市西區仁愛路356號；營業時間：06:00-13:30（周四公休）

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