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嘉義在地人激推美食【嘉義好好食】2023嘉義必吃銅板美食/嘉義IG打卡美食/東石吳氏蚵捲/嘉義美食推薦

2023-11-02 08:56:03 大海愛上藍天 人氣：100
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1517篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：南門包氏炭燒杏仁茶
phone09-2850-3503
place嘉義市東區民族路191號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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這次難得到嘉義了，一定要把口袋名單通通吃一回，我們這次品嚐南門炭燒杏仁茶、阿溪火雞肉飯、阿富網絲肉捲、袁家筒仔米糕排骨酥、黃記綠豆粉粿、東石吳氏蚵捲等通通都是銅板價就能享用，嘉義實在太多美食了，可惜只有一個胃，就優先品嚐自己喜歡的開始吧～  

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嘉義在地人激推美食1.南門炭燒杏仁茶，影片分享

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地點就在嘉義巿南門圓環旁，別懷疑，看到路邊座位就是了，這裡沒有店面，只有簡單的招牌和幾張椅子，每個人就像隔壁鄰居一樣坐下來閒聊喝杏仁茶

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熱騰騰的杏仁茶一杯居然只要25元，傳統又美味～

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可以加蛋或加油條，享受在地人的休閒與美食。

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嘉義在地人激推美食2.阿溪雞肉飯

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只賣早上，晚起就吃不到，一開門就好多人，招牌必點豆腐，超軟像豆花一樣超好吃的。

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雞肉飯小碗30元，大碗40元，淋上雞油屬濕潤口感，搭配油蔥酥和小黃瓜，簡單的味道最吸引人～

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 接著到訪嘉義市東公有零售市場，裡面暗藏許多排隊美食。

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嘉義在地人激推美食3.袁家筒仔米糕排骨酥

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招牌必點：筒仔米糕30元，排骨酥湯30元

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嘉義在地人激推美食4.阿富網絲肉捲

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阿富網絲肉捲遵照古法以豬網紗油來包，裡面內餡超多有豬肉、芹菜、蔥花等，最後再用網絲包裹下鍋油炸。

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招牌必點：肉捲70元，外皮酥脆內餡多汁超好吃的～

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嘉義在地人激推美食5.黃記綠豆粉粿。

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招牌必點：綠豆粉粿、涼西丸，全都銅板價就能享用，為吃飽飯後甜點好滿足～

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周邊景點：檜意森活村

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嘉義美食：修‧吳氏蚵捲蚵仔煎

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修‧吳氏蚵捲位在嘉義東石漁港，以東石的鮮蚵為主，店內三大必吃鮮味生蚵、吳氏蚵捲、東石蚵仔煎。

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招牌必點：吳氏蚵捲，皮脆內餡多汁，好吃推薦。

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現點現煎的蚵仔煎，外皮香酥可口，再淋上自製醬料，超好吃的～

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周邊景點：北港朝天宮，影片分享

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必買伴手禮-日興堂大餅

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這裡還有提供茶水和試吃，超貼心的～

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嘉義南門包氏炭燒杏仁茶：嘉義市東區民族路191號；營業時間：06:00-10:00（周一公休）

袁家筒仔米糕排骨酥：嘉義市東區忠孝路光彩街東市場飲食區16號；營業時間：06:00-13:30（周二公休）

阿富網絲肉捲：嘉義市東區忠孝路光彩街東市場飲食區；營業時間：06:00-12:00（周一公休）

黃記綠豆粉粿：臺灣嘉義市東區中正路226號；營業時間：06:30-11:30（周四公休）

吳氏蚵捲：嘉義縣東石鄉東石村4-5號；營業時間：平日10:30-19:00假日10:30-20:00（周三公休）

阿溪火雞肉飯：嘉義市西區仁愛路356號；營業時間：06:00-13:30（周四公休）

文章標籤

嘉義美食 嘉義銅板美食 嘉義市東公有零售市場 阿富網絲肉捲 袁家筒仔米糕排骨酥 南門包氏炭燒杏仁茶 嘉義必吃 嘉義小吃 吳氏蚵捲
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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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