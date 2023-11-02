自助吧吃到飽推薦《貴族世家中壢龍岡店》，《貴族世家中壢龍岡店》近5000則評論4.3星好評深受在地人喜歡是貴族世家中評價跟評分最好的店，《貴族世家中壢龍岡店》主打平價牛排，不想吃牛排也可以自助吧吃到飽是收340元，我看架上滿滿好料像是連酥皮濃湯都有還無限喝，我是平日一開門來外面已經是滿滿人潮，生意真的有夠夯。
貴族世家中壢龍岡店店家資訊
- 所在地址：臺灣桃園市中壢區中山東路四段27號
- 營業時間：周一~週五11:00-21:00；週六週日11:00-21:30
- 店家電話：03 466 5077
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貴族世家中壢龍岡店在哪裡?
《貴族世家龍岡店》位於桃園中壢中山東路四段27號，還沒到營業時間外面就滿滿一堆人，人氣真的超強。
貴族世家中壢龍岡店停車
旁邊有摩托車停車場可以免費停車，開車來附近也有汽車停車場但就要收費了。
貴族世家中壢龍岡店營業時間
營業時間平日從早上11點到晚上9點，禮拜六禮拜日到從早上11點到晚上9點半。
貴族世家中壢龍岡店用餐環境
貴族世家菜單
貴族世家中壢龍岡店自助吧
炸物熱食區
劃分了好幾個區域像是沙拉區、水果區、冷盤小菜區、炸物熱食區、自煮料理區、飲料甜品冰淇淋區等，種類樣式都超級澎派有夠多，熟食也會一直補齊上新菜做更換。
熱食區我看有蘿蔔燉牛肉、鮮魚、白菜肉絲魯、臭豆腐等，這區最受歡迎，補菜速度也超快。
炸物區有薯條、雞塊等小點心
冷盤小菜區
冷盤小菜區有蝦、牛肚、鯊魚煙、鳳爪、豬腳、青菜等超多種類也會更換像蝦吃光就換豬腳
豬腳感覺挺受歡迎，要送上來時我後面女生說豬腳豬腳ㄟ，果然膠質滿滿很有Q度，麻辣牛肚味道也很入味。
酥皮濃湯區
酥皮濃湯是貴族世家招牌扛霸子，除了自助區超級澎派，酥皮濃湯是店家客人最愛的品項，真的是剛出爐就秒殺，一輪大約等20~30分鐘左右。
貴族世家的酥皮濃湯跟一般牛排館的酥皮很不一樣，很精緻的味道，它們家的酥皮真的是有在酥的邊緣又脆又香，酥皮單獨吃或是跟濃湯一起喝真的太舒服了，湯超燙口有夠好喝，雖然湯品區也有玉米濃湯，但燙口程度還是一定要喝上這一碗才過癮啦！
自煮料理區
自助料理區有青菜、王子麵、黃麵可以煮來吃
醬料區
牛排醬有黑胡椒或是蘑菇醬也有A1醬番茄醬胡椒粉等。
湯品區
湯品提供玉米濃湯和排骨湯，一撈滿滿都是料阿。
沙拉區
水果區
水果選的都超甜，吃了木瓜、龍眼、芭樂、西瓜都不錯。
餐包麵包蛋糕區
零食區
飲料甜點區
中華水果豆花、甜愛玉、花生豆花都有。
爆米花和巧克力棉花糖。
飲料區
咖啡、軟性飲料、冰沙、奶茶、無糖綠茶
莫凡彼研磨咖啡10種口味，我試了拿鐵挺好喝的。
比較特別是連花草茶都有提供沖泡，我試了百香果葉，酸酸甜甜很解膩。
綠茶、烏龍茶、紅茶茶包
冰品、甜湯區
剉冰區
紅豆龍眼湯配料有豆花、花生、包心粉圓
厚切牛排
選了五分熟，肉質粉嫩嫩，12OZ超大份量適合愛吃肉可以選這款，咬起來油香肉好咬，部分部位筋略多很有咬勁。
菲力牛排
選了五分熟，肉質粉嫩嫩，6OZ份量剛剛好，吃起來很軟嫩充滿肉汁，很推！
配菜有紅蘿蔔四季豆玉米筍等，不想吃麵條也可以請店員不要加。
整體來說熟食冷食料理調味相當好，牛排也相當軟嫩好吃，假如單純來吃自助吧也是可以吃無敵飽CP值有高，大推薦！
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