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全台獨創厚醬軟法早午餐店｜桃園人氣中西式早午餐｜炭火吐司、粉漿蛋餅、蚵仔麵線通通吃得到【桃園市平鎮區】Eat here吃這炭火土司早午餐

2023-11-02 12:04:06 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：109
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：203篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Eat here 吃這 炭火土司 早午餐
phone03-4392-225
place桃園市平鎮區南京路78號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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昨天晚上岳岳說很久沒出門遊玩了，於是我立刻決定今天一大早帶著老婆和岳岳來趟說走就走的旅遊，行動派走起! 將目的地定為桃園後，我們即刻出發。因為真的是「一大早」就出門了，抵達桃園時才約莫早上7點左右，沒有規劃行程的我們在肚子咕嚕作響下，選擇先解決身為人類的基本需求，但更頭痛的問題卻來了。老婆說今天想吃中式早餐，岳岳卻偏偏嚷嚷著要吃西式，就在兩位主子因為吃什麼而吵得不可開交的時候，我默默拿起手機，按照慣例詢問萬能的Google小姐姐!
強大的Google小姐姐向我推薦了一間桃園人氣中西式早午餐店-「Eat here吃這炭火土司早午餐​​​​​​​」，吃這炭火土司早午餐是全台獨創厚醬軟法早午餐店，號稱桃園版丹丹。不僅有人氣銷魂奶酥炸雞套餐，還推出新品大腸麵線，同時也幫助我解決了老婆和岳岳的紛爭。吃這炭火土司可以一次滿足我們中式及西式兩種早餐類型，不論是麵線尬雞排、粉漿蛋餅、炭火吐司還是軟法，在這裡通通都能吃到!
吃這炭火土司早午餐店位於桃園平鎮區的社區大樓樓下，是一間街坊鄰居都能輕鬆自在的早午餐店，學生黨或上班族也能快速方便的買到活力的早餐。而像我們一樣開車來的捧油，吃這炭火土司附近有Times平鎮惠州街第2停車場(桃園市平鎮區惠州街14巷1號旁)，不用特別花時間找車位，停車不是問題。
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吃這炭火土司早午餐用吃為早晨充電，提供多樣中式、西式選擇。老話說，一日之計在於晨，每日三餐，最重要的是早餐。我們每天都會吃，提到吃就想到這，吃這Eat Here就是這樣來的，和人們相約在這。吃這炭火土司木質調的風格、輕鬆自在的用餐環境，讓我們能放鬆大啖美食。
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吃這炭火土司禁帶外食及飲料，點餐使用掃碼線上點餐，低消須點一份餐點或飲料。如客滿用餐時間限1小時，最後點餐時間為12:45(營業時間至13:00)。
全台獨創厚醬軟法早午餐店｜桃園人氣中西式早午餐｜炭火吐司、粉
全台獨創厚醬軟法早午餐店｜桃園人氣中西式早午餐｜炭火吐司、粉

吃這炭火土司可以利用Line訂餐，讓學生黨、上班族到店自取更快速，避免浪費早高峰排隊等待的時間。對於不方便自取的族群，吃這和外送平台、Foodpanda都有合作，讓美味輕鬆到府，在家也能享用。看這滿滿的外帶餐點，就知道吃這的人氣不是蓋的!

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⭐️我用心，你給星!
結帳出示當日Google評論，贈招牌厚奶一杯!

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⭐️和吃這交朋友，讓桃園美食被看見
專屬在地人的口袋美食名單，加入吃這Line送奶油餐包乙顆!

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⭐️吃這陪你共度每個早晨
11/1-1/31平日早上6:00-8:00，「酥炸豬里肌堡＋紅茶」或「香蒜奶酥軟法1片＋爆漿餐包1顆＋紅茶」，銅板早餐價59元(原價70元)!
⭐️雙十一限定

11/4(六)-11/30(四)點任一軟法，加購厚切乾酪只要＋11元! 雙十一當天11/11(六)點任一軟法，加購厚切乾酪只要＋1元!

全台獨創厚醬軟法早午餐店｜桃園人氣中西式早午餐｜炭火吐司、粉

🥪花生粒粒OREO軟法乾酪棒

吃這炭火土司早午餐特製軟法擁有法棍麵包獨特的香脆外皮，內部則如軟麵包一樣鬆軟濕潤。一口咬下，軟法麵包的些微鹹香感和麵包體的韌性湧入口中，口感外酥內軟。抹上厚厚的鹹甜內餡，鹹香的花生味、濃郁的巧克力，還有OREO的脆片感，再結合口感獨特、奶味香濃的乾酪棒。花生粒粒OREO軟法乾酪棒每一口都充滿香氣，是大人、小孩都會愛的完美組合啊!

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🥪招牌酥炸雞腿蛋土司

招牌酥炸雞腿蛋土司使用吃這炭火吐司獨家醃料的經典現切酥炸雞腿肉，口感層次豐富又多汁的雞腿肉，再配上經過炭火烤過充滿碳香味的土司，還有生菜作為配角。每樣食材各司其職，將口味達到極致平衡，讓人感到美味又飽足。

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🥪蔥花粉漿蛋餅

吃這粉漿蛋餅不同於市售的機器麵團皮，每一份都是吃這親手調漿，再到煎製而成。粉漿蛋餅入口沒有任何粉感，口感外酥內軟，外層酥脆，內部吃起來相當Q彈、軟嫩。滿滿的蔥花讓粉漿蛋餅多了一絲些微的脆感和辛辣味，吃下真的超級有飽足感!

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🥪厚奶茶

吃這炭火土司厚奶茶選用雨林認證的紅茶葉為基底，搭配進口紐西蘭純奶粉製成。濃厚的茶香和香醇的乳香，入口順滑、飽滿。熱熱的喝更能感受其清幽的茶香，放涼後再喝也不會覺得茶味苦澀，是一款不論冷熱喝都適合的厚奶茶。

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🥪大腸麵線

說到無敵經典的台灣小吃怎麼、能夠、少了古早味大腸麵線呢! 回想起高中時期學校附近的一間麵線攤，那時候每天早上同學們都會一起團購麵線當早餐。吃這炭火土司線上點餐專屬，經典新口味的大腸麵線，每日現煮新鮮無腥味、滷香濃厚又Q軟的大腸，加上鹹香滑順的麵線，還有必不可少的麵線三寶：黑醋、香菜、蒜。這暖入心坎的懷舊味道，我吃的不是香噴噴的麵線，是回憶啊!

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吃這炭火土司早午餐提供中式、西式多樣選擇，全台獨創的厚醬軟法非常有特色，新品大腸麵線則勾起了我學生時代的回憶。吃這餐點品項不僅豐富，還很美味。一般早餐店的價格就能吃到如此用心、有活力的早餐，甚至還有超值的雙十一限定優惠活動，那我當然是選擇吃這炭火土司啊! 飽餐一頓後，我不自覺羨慕起桃園平鎮區社區大樓的居民，這麼優質的早餐店真希望我家樓下也能有一間。現在的我們充滿活力，準備迎接接下來的旅遊，為大家挖掘更多的美食。「吃這炭火土司早午餐」分享給大家~

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Eat here吃這炭火土司早午餐
地址: 桃園市平鎮區南京路78號
電話: (03)439-2225
營業時間: 週一-週日06:00-13:00
Uber Eats-
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~

文章標籤

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