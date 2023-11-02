昨天晚上岳岳說很久沒出門遊玩了，於是我立刻決定今天一大早帶著老婆和岳岳來趟說走就走的旅遊，行動派走起! 將目的地定為桃園後，我們即刻出發。因為 真的是「一大早」就出門了，抵達桃園時才約莫早上7點左右， 沒有規劃行程的我們在肚子咕嚕作響下，選擇先解決身為人類的基本需求，但更頭痛的問題卻來了。老婆說今天想吃中式早餐，岳岳卻偏偏嚷嚷著要吃西式，就在兩位主子因為吃什麼而吵得不可開交的時候，我默默拿起手機， 按照慣例詢問萬能的Google小姐姐!

強大的Google小姐姐向我推薦了一間桃園人氣中西式早午餐店-「 Eat here吃這炭火土司早午餐​​​ ​​​​ 」，吃這炭火土司早午餐是全台獨創厚醬軟法早午餐店，號稱桃園版丹丹。不僅有人氣銷魂奶酥炸雞套餐，還推出新品大腸麵線，同時也幫助我解決了老婆和岳岳的紛爭。 吃這炭火土司可以一次滿足我們中式及西式兩種早餐類型，不論 是麵線尬雞排、粉漿蛋餅、炭火吐司還是軟法，在這裡通通都能吃 到!

吃這炭火土司早午餐店位於桃園平鎮區的社區大樓樓 下，是一間街坊鄰居都能輕鬆自在的早午餐店，學生黨或 上班族也能快速方便的買到活力的早餐。而像我們一樣 開車來的捧油，吃這炭火土司附近有 Times平鎮惠州街第2停車場 (桃園市平鎮區惠州街14巷1號旁)，不用特別花時間找車位，停車不是問題。

吃這炭火土司早午餐用吃為早晨充電，提供多樣中式、西式選擇。老話說，一日之計在於晨，每日三餐，最重要的是早餐。我們 每天都會吃，提到吃就想到這， 吃這Eat Here就是這樣來的，和人們相約在這。吃這炭火土司 木質調的風格、輕鬆自在的用餐環境，讓我們能放鬆大啖美食。

吃這炭火土司禁帶外食及飲料，點餐使用掃碼線上點餐，低消須點一份餐點或飲料。如客滿用餐時間限1小時，最後點餐時間為12:45(營業時間至13:00)。

⭐️我用心，你給星!

結帳出示當日Google評論，贈招牌厚奶一杯!

Eat here吃這炭火土司早午餐

地址: 桃園市平鎮區南京路78號

營業時間: 週一-週日06:00-13:00

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