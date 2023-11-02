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[新竹美食]鷹王肉圓(附菜單)/偏僻超大鐵皮屋裡營業超過一甲子的肉圓和烤香腸/新竹美食推薦

2023-11-02 12:15:03 小佳 人氣：335
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窩客好文

小佳

發表篇數：71篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 香山區

造訪商家：鷹王肉圓(香山)
place新竹市香山區延平路二段350號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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鷹王肉圓位在新竹市香山區，是來到新竹必吃的排隊美食之一，除了肉圓外還有必點的烤香腸，來這裡的客人幾乎都是肉圓+香腸的一套點法。鷹王肉圓在Google有近6000則的評論，高達4.4顆星的評價，下次來到新竹除了城隍廟口外，別忘了還有車程僅有10分鐘的鷹王肉圓可以選擇。
鷹王肉圓 電話：0933-794992 營業時間：10:30-19:00(周三公休) 地址：新竹市香山區延平路二段350號

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鷹王肉圓的交通位置與環境

▼鷹王肉圓的位置在空軍基地旁，地點其實滿偏僻的，但經過就會發現很多人在排隊。沒有專屬的停車場，所以開車前往的話就是看附近的白線或空地停車，交通上比較不方便一點。 ▼聽說鷹王肉圓是從小攤車起家的，一路到現在蓋了一間鐵皮屋，超過一甲子的美味相信一定有他的特別之處。店內空間滿大的，無論內用還是外帶都需要排隊，翻桌率滿高的，所以可以耐心等一下。 ▼我覺得滿貼心的一點是外帶的醬包是分開裝的，這樣既不會擔心醬汁漏出來，也不會因為放太久而影響到口味。  

鷹王肉圓 菜單

▼鷹王肉圓販售的主要當然是以肉圓為主，另外大家還會點香腸一起配著吃，如果想喝湯的話這裡也有骨仔肉湯、綜合湯、魚丸湯、魚粳湯等可以選擇。 ▼餐具是自取的，還有蒜頭也可以拿。 ▼蒜頭是剝好擺放在透明櫃子裡，需要的人隨便你裝有夠大方。 ▼一台攤車上有3-4個人在忙活著，內用外帶的人絡繹不絕，生意真的有夠好。  

肉圓

▼鷹王肉圓是採用低溫油炸的方式，以肉圓來說算滿大顆的，而且肉圓表面都蓋上紅圈印，再淋上三種醬料，有醬油膏、甜辣醬與蒜泥。鷹王肉圓應該是我目前吃過的最蒜肉圓了，蒜泥有夠多，喜歡吃蒜頭的人應該會超愛。 ▼肉圓的外皮很厚帶一點QQ脆脆的我滿喜歡，裡面包的是紅槽肉好特別，給的量也滿多的，吃起來微甜，跟醬汁很是搭配。  

香腸

▼鷹王肉圓的香腸是自己灌的，炭烤香味超加分，吃起來肥瘦適中，然後香腸必備的蒜頭隨便你吃。  

綜合湯

▼如果跟我一樣第一次去然後有選擇障礙的人，建議直接點綜合湯，裡面有魚丸、魚羹和骨仔肉通通吃的到。 ▼魚丸很大一顆，裡面還有絞肉，吃起來滿香的。 ▼魚漿小小一顆滿Q彈的 ▼骨仔肉很嫩很好吃，一碗綜合湯可以吃到3種料感覺很滿足。湯頭本身走清甜路線，喝起來不會有負擔，用來搭配肉圓或香腸都滿解膩的。  

鷹王肉圓好不好吃

▼因為我是南部清蒸肉圓派的，所以對於油炸肉圓我本身覺得還好，不過鷹王肉圓是我吃過的油炸肉圓裡很特別的一款，蒜泥給的超多，內餡是紅糟肉，除了肉圓還有香腸跟湯品可以搭配，是CP值高又吃得飽的新竹排隊美食之一。  

鷹王肉圓地址位置

鷹王肉圓 電話：0933-794992 營業時間：10:30-19:00(周三公休) 地址：新竹市香山區延平路二段350號
 
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