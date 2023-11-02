桃園市中壢區美食【ハァイ珈琲-Hy coffee】近健行科大│日式文青風裝潢│富士咖哩&咖啡甜點下午茶

ハァイ珈琲-Hy coffee 地址在桃園市中壢區長沙路上，鄰近健行科技大學，

雖剛開幕不久，但門面以日式文青風裝潢與溫馨氛圍成功吸引不少過路人目光，

主要販售富士咖哩套餐、水餃，咖啡&特調、氣泡飲品，以及多款每日限量甜點，

客滿時用餐時間為90分鐘，寵物友善(需放籠子或推車內)，低消為每人任一品項。

店家：ハァイ珈琲-Hy coffee 電話：0905-938321 營業時間： 週一至週日上午11:00-晚間19:00

臨時公休日請見店家臉書專頁 地址：桃園市中壢區長沙路23-2號 停車：鼎豐-長沙停車場/中壢區長沙路73號 每半小時$20元/24H最高$180元

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ハァイ珈琲 食記介紹

店名由來

「ハァイ」是以英文Hy所翻譯出來的，也有嗨(向大家打招呼)的意思，

「珈」字指古代婦人的首飾，

「琲」為髮簪上串著玉石的繩子或鈕扣，

取用「珈琲」二字則相傳是因咖啡樹枝與紅色果實像極了當時女性流行的髮簪，

而咖啡畢竟是屬於用嘴巴喝的飲品、不是髮飾玉器，故後改為口字旁的「咖啡」。

─以上文字來自於店家臉書與網路資訊統整。

環境與餐點

ハァイ珈琲-Hy coffee鄰近中壢區健行科技大學，2023年10月中旬才正式營業，

把車停放在長沙路上LINE Pay計時收費停車場步行過來僅幾分鐘(約170公尺距離)，

店門口樸實雅緻、搭配盆栽花藝的日式氛圍讓人備感舒心，未踏進就先置入好印象。

日式風格裝潢多半採簡約線條搭配自然木紋傢俱，壁面以米色或大地暖調為主軸，

寧靜、樸實，沉穩高雅卻不顯奢華，綠意盆栽富生命力，暈黃燈光則增添溫馨感。

雙人靠窗座位視野明亮、可賞街景，當日幸運入座，發現牆面都貼心設有插座。

極簡用餐空間使用大量暖色調為視覺鋪陳，融合深淺自然木紋做搭配，

壁面以日式可愛繪圖小卡為裝飾，讓留白處少了生硬冷漠、多了些幽默童趣感。

錯落有致的桌次安排獨具風格，讓後方區域彷彿是獨立似的空間，很適合小團體。

開放式櫃台，設有三處吧前座位，若坐在此區可欣賞到飲品調製與出餐過程，

或許是因剛開幕不久、室內硬體設備與杯具器皿感覺都還很新穎，無油煙味。

當日蛋糕櫃

自行至櫃檯點餐先結帳、可一同參考蛋糕櫃，

當日有抹茶(原味)巴斯克乳酪、藍莓優格乳酪、4吋抹茶戚風…等共八款。

供Wi-Fi/密碼，Google評論&臉書按讚贈送小點心。

自助區

無收服務費，檸檬水、餐具、紙巾…在架上請自取，貼心準備摺疊置物籃可使用。

ハァイ珈琲-Hy coffee

菜單&用餐須知

客滿時用餐時間限制為90分鐘。

攜帶寵物入內需放在籠子或推車。

低消為每人任一品項。

禁帶外食/請勿大聲喧嘩。

咖啡系列/冰鎮飲品。

其他飲品/氣泡&茶類。

每日限定甜點/熟食。

早午餐，用豐富的視覺堆疊與不同味蕾衝擊等多重饗宴來揭開一整天生活序幕，

一口氣主食、甜點與飲品全上，店員也無半點拖拉，瞬間桌面如畫布般多彩繽紛。

富士咖哩套餐

$220元，套餐皆附紅茶、綠茶，換購其它款飲品可折抵$50元，

熟食選項較少、除咖哩飯外僅有水餃，但個人覺得光這款特色飯就足夠吸睛。

山底層是使用蝶豆花中的天然花青素將米飯染成夢幻藍，在盤面展現巧思，

不過蝶豆花雖然有益身體多種功效、但孕婦禁止食用，可更換成全白飯，

遠看、與被靄靄白雪覆蓋的富士山的確有幾分神似，若再插上小旗就更加完美。

日式甘口咖哩醬則像黃棕色大地般蔓延開，青花菜彷彿是鬱鬱蔥蔥的蒼翠草木。

隨意撈起都能品嚐到馬鈴薯與紅蘿蔔塊的綿密，使用溫體豬肉塊搭配水煮嫩蛋。

木提拉米蘇盒實在太深得我心，小巧似盆栽的模樣讓人忍不住同時想擁有兩款，

細瞧迷你方盒竟是店家限定款(商標字樣)，小插牌也很像別隨意踩踏草地標示。

抹茶提拉米蘇

$150元，像不像一塊長滿苔蘚的四方草坪？無意產生的小孔則是高爾夫球洞。

木匙一挖到底，手指餅乾濕潤綿密，表層篩滿醇厚抹茶粉多了味蕾層次與清新風格。

提拉米蘇

提拉米蘇的主材料就是馬斯卡彭起司、手指餅乾、濃縮咖啡、甜酒與無糖可可粉，

原料皆知、但每店製作出的口味略有不同，有些講求咖啡醇香、有些強調酒味，

而在ハァイ珈琲品嚐、以質地滑順濃稠的新鮮乳酪為主軸，細緻奶香在口腔中迴蕩。

昭和布丁

$100元，在濃厚昭和布丁上擠一圈香緹鮮奶油、鮮豔糖漬櫻桃為點綴，

懷舊樸實又帶著優雅與韻味，是款在日本昭和時代所盛行的硬式布丁。

布丁本體口感紥實綿密，底層焦糖漿香氣濃郁、帶有微苦甜成熟滋味，

很少能在布丁中吃到似麻糬豆花的那種Q黏感，一口接一口簡直欲罷不能。

綜合水果茶

$120元，在沒有時間的壓力下最喜歡來壺熱茶慢慢地啜飲享受，

以紅茶為基底，搭配上蘋果、檸檬…等新鮮水果的馥郁香氣，酸甜解膩。

原味千層蛋糕

$130元，製作千層蛋糕非常講究耐心與耗時，

需先一片片手工煎製出極薄餅皮且完美上色、再逐層抹上鮮奶油後疊加，

最後客人能得到畫面中漂亮的精緻切面。

流淌而下的輕盈淋醬是靈魂重點，感覺我品嚐到的不是柔軟蛋糕而是片刻幸福。

竹炭咖啡拿鐵

$150元，加入竹炭粉的黑灰拿鐵其實味道還是與一般香醇拿鐵相差不多。

果然拉花也是一門藝術，乍看還以為是翩翩起舞的天鵝、但細瞧卻又很抽象，

想趁熱品嚐卻又捨不得破壞畫面，溫醇順喉還帶竹炭淡香，很適合搭配甜食。

ハァイ珈琲-Hy coffee 以日式文青風格營造出一個舒適雅致的優質用餐環境，

剛開幕半個月、供應的餐食與甜點品項並不多，但感覺得出來都是用心製作，

近健行大學，用餐時會見到不少正值青春洋溢的大學生駐足觀望或好奇探訪，

享用咖哩飯或水餃為正餐、抑或咖啡&甜點當下午茶都合適，純消費分享推薦。

或許是生活在美麗富饒且平和的台灣已久，

漸漸的把社會和諧、日常周遭善意、以及默認他人的無償付出並深深習以為常，

生活淪落為日復一日的疲累，拒絕感受與體會，

最後內心只剩麻木、不期待、無半點驚喜與火花。

所以最近突然迷上觀看外國人來台灣觀光旅遊、嚐美食甚至是決定成為新住民的影片，

以一個旁觀者清的角度才發現遲遲未在意的小細節在外人眼裡是那麼值得驕傲與稱讚，

其中被提到最多的應是台灣親善的人性化服務以及熱情，展現溫良恭儉讓的儒家美德，

就算這個世界有時很糟糕，但依舊想選擇善良。

感謝每一個微笑、每一個釋出的暖心善意，

愁苦是一天、愉快也是一天，想多以柔軟的心去發掘日常生活中值得紀錄的點滴美好。