在台北擁有五家分店的超值燒肉店〔 燒肉PUNCH 〕六號店新開幕，插旗台中勤美商圈，必點招牌一公斤的超大份量肉重擊拼盤、超強黃金蛋炒飯！【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 燒肉PUNCH 台中六號店 〕交通

◆ GOOGLE定位連結：https://maps.app.goo.gl/vEjtbxqS9t3L89EfA

👣〔 燒肉PUNCH 台中六號店 〕環境

◆ 位於熱鬧的勤美商圈，靠近館前路跟台灣大道路口，地理位置非常好，旁邊也有不少停車場。獨棟裝潢非常氣派，尤其夜晚亮燈的氛圍感十足。

內用環境很有chill的舒適感，特別適合輕鬆的聚餐或下班喝點小酒吃宵夜，座位很寬敞不擁擠，座位數不算太多，建議一定要定位，也有提供包廂喔。

洗手間簡約乾淨



👣〔 燒肉PUNCH 台中六號店 〕餐點

座位會附上基本的烤肉醬、鹽、檸檬，也有提供辣醬跟麻油鹽喔。



📌肉重擊拼盤$3350（1000公克）

📌包肉用生菜組合$80 📌韓式泡菜$60

▫️依每日新鮮肉品拼出超值的燒肉拼盤，有牛豬雞三種肉品，還有不同重量選項（部分牛肉提供代烤）

爐火都是真炭燒烤，不管是更換烤網或加炭都很殷勤。



我們點的一公斤肉盤約可3~4人分食，肉類品項搭配非常豐富，還可以吃得到F1等級的牛肉，當天吃到印象比較深刻的的有肋條、貝身、巴拉圭三種，肉汁豐潤很滿足，其他有肩小排、牛腹肉、無骨牛小排、前胸肉等等。

豬肉配到的有松阪豬、厚切豬五花、還有單點不便宜的伊比利豬梅花排！軟嫩又彈牙的口感真的讓我留連忘返～





豬五花肥瘦相間剛剛好，推薦可以單點生菜、泡菜配著吃，更加爽口解膩喔～





雞肉有配到厚實的雞腿肉、我最愛的嫩Q雞頸肉（鳥松板）、比較特別的脆彈雞腳踝，烤到皮酥酥的口感很討喜。

📌鹽蔥薄切牛舌 $380

▫️雖然是薄切但非常大片，捲起來一口咬下也是很有口感的！尤其鹽蔥的量給得不少，調味也很夠，吃起來超級涮嘴內～

📌燒肉店的蛋炒飯 $120

▫️除了肉品來這家絕對不能錯過的就是這盤傳說神級蛋炒飯！超好吃～～炒到粒粒分明，乾爽不油膩，每顆飯粒都有著圓潤飽滿的口感，不說我以為來到鼎泰豐，還有很多人戲稱他們家是被燒肉耽誤的炒飯店 XD

📌起司漢堡排石鍋拌飯 $280

📌薯條$100

▫️喜歡石鍋拌飯的也可以試試這道，有別於韓式作法，加入起司跟漢堡排的香氣太誘人了，牛絞肉的油脂與香氣充滿整鍋，入口有酥脆的鍋巴以及牽絲濃郁起司有夠讚。

薯條是切得很細的細薯，又酥又脆不油膩，也是店裡的人氣招牌，很適合點來分食。

📌辣味小黃瓜$120

▫️小黃瓜切成薄片，醃漬很入味，辣度大概小辣，爽口開胃。

📌巴斯克重擊$120

▫️沒想到甜點水準也很專業，這家根本是斜槓燒肉店吧！流心巴斯克入口香濃綿密，滑入口中好幸福～

📌長島冰茶/摩西多/黑醋栗鮮橙$200

📌林北精釀新店感應啤酒$180

▫️竟然連調酒都很好喝，長島冰茶跟摩西多是我喝過數一數二的，完全過關。柑橘這杯主要為覆盆子酒，很適合不敢喝酒味太重的小姊姊。酸種生啤酒第一次喝就愛上，入口完全不苦澀，非常順口之外尾韻帶點酸度很驚艷！可以喝酒的話一定要試試看！

結論：從裝潢環境、服務、肉品、熟食、飲料、甜點全部都很棒，體驗度幾乎滿分，很少有燒肉店把餐點做到這麼面面俱到，推薦給大家！

👣〔 燒肉PUNCH 台中六號店 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

📍台中市西區英才路470巷58號

📍17:00–00:00（週一公休）

📍04 2326 8337

📍低消600 10%服務費

📍FB官網 https://www.facebook.com/yakinikupunch/

👣〔 燒肉PUNCH 台中六號店 〕菜單

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