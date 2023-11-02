高雄左營火鍋吃到飽-圓砌鴛鴦升降鍋物自由店

提供多達二十種蔬菜與火鍋料

還有炸物薯片和甜不辣的熟食區

自助吧吃到飽的冰淇淋還有提供餅乾配料

蔬菜有水氣持續保濕~醬料區有加蓋

整體來說不只豐富也相當衛生

圓砌鴛鴦升降鍋物-自由店

升降火鍋的特色在於不用怕鍋料沉入鍋底

一鍵就能輕鬆將湯頭與食材分離

如果短時間吃不完又怕食材煮太久

也可以先將濾檯升起

等吃完後加入新食材再下去烹煮

相當貼心又方便的設計

最重要的是每人低消只需要點一份主餐

最便宜350有找的高雄自助吧吃到飽火鍋

明亮環境全新裝潢~就在圓砌鴛鴦升降鍋物自由店

極盛龍蝦海陸雙人套餐

🔸牛豚拼盤

滑嫩小肥牛吃起來油脂豐富~像是熟悉的牛五花

豬肉的部分一種油脂較多另外一種比較扎實

不過整體來說豬肉片吃起來都算是有厚度

咬起來有一定的嚼勁感

🔸特上龍蝦拼盤

蝦子的部分小隻的是南美鮮甜白蝦

大隻一點比較有口感的是大草蝦

台灣鯛魚片吃起來入口即化~建議不要煮太久會縮水



蛤蜊鮮甜無沙感算是很新鮮

最後就是極盛龍蝦海陸雙人套餐的主角青龍蝦

兩隻青龍蝦切成頭部肉與腹部肉

頭部肉非常軟嫩~不要煮太久不然會融化至湯裡

吃起來有一點類似蝦膏蝦黃的鮮味

身體的部分則是相當的扎實

入口後細嚼能慢慢感受到龍蝦的甜美

🔸五福丸拼盤

每種口味有兩顆總共八顆

三星蔥爆漿吃起來很像是豬肉餡餅

麻香牛肉是麻辣乾鍋炒貢丸的味道

皮蛋紅薑的薑味很溫和~不會太藥性辣口

奶油南瓜包吃起來比像是爆漿的火鍋料!

整體來說算是相當有特色的貢丸拼盤

真人夾娃娃機

現在很火紅的真人夾娃娃機

因為球很滑~要抱起來很多顆真的很需要技巧🥲

不過算是蠻有樂趣的!

不管夾幾顆通通有獎~61顆球以上可以換龍蝦

營業資訊

📍 高雄市左營區自由二路303號2樓

⏰ 11:00–00:00

☎️ 07-5509806