為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽火鍋~高雄左營火鍋吃到飽還有真人夾娃娃機可以夾球換龍蝦

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽火鍋~高雄左營火鍋吃到飽還有真人夾娃娃機可以夾球換龍蝦

2023-11-02 14:15:32 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：98
share
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：233篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：圓砌鴛鴦升降鍋物 自由店
place高雄市左營區自由二路303號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

高雄左營火鍋吃到飽-圓砌鴛鴦升降鍋物自由店
提供多達二十種蔬菜與火鍋料
還有炸物薯片和甜不辣的熟食區
自助吧吃到飽的冰淇淋還有提供餅乾配料
蔬菜有水氣持續保濕~醬料區有加蓋
整體來說不只豐富也相當衛生

圓砌鴛鴦升降鍋物-自由店

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

升降火鍋的特色在於不用怕鍋料沉入鍋底
一鍵就能輕鬆將湯頭與食材分離
如果短時間吃不完又怕食材煮太久
也可以先將濾檯升起
等吃完後加入新食材再下去烹煮
相當貼心又方便的設計

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

最重要的是每人低消只需要點一份主餐
最便宜350有找的高雄自助吧吃到飽火鍋
明亮環境全新裝潢~就在圓砌鴛鴦升降鍋物自由店

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

極盛龍蝦海陸雙人套餐

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

🔸牛豚拼盤
滑嫩小肥牛吃起來油脂豐富~像是熟悉的牛五花
豬肉的部分一種油脂較多另外一種比較扎實
不過整體來說豬肉片吃起來都算是有厚度
咬起來有一定的嚼勁感

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

🔸特上龍蝦拼盤
蝦子的部分小隻的是南美鮮甜白蝦
大隻一點比較有口感的是大草蝦
台灣鯛魚片吃起來入口即化~建議不要煮太久會縮水

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽
蛤蜊鮮甜無沙感算是很新鮮
最後就是極盛龍蝦海陸雙人套餐的主角青龍蝦
兩隻青龍蝦切成頭部肉與腹部肉
頭部肉非常軟嫩~不要煮太久不然會融化至湯裡
吃起來有一點類似蝦膏蝦黃的鮮味
身體的部分則是相當的扎實
入口後細嚼能慢慢感受到龍蝦的甜美

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

🔸五福丸拼盤
每種口味有兩顆總共八顆
三星蔥爆漿吃起來很像是豬肉餡餅
麻香牛肉是麻辣乾鍋炒貢丸的味道
皮蛋紅薑的薑味很溫和~不會太藥性辣口
奶油南瓜包吃起來比像是爆漿的火鍋料!
整體來說算是相當有特色的貢丸拼盤

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

真人夾娃娃機

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

現在很火紅的真人夾娃娃機
因為球很滑~要抱起來很多顆真的很需要技巧🥲
不過算是蠻有樂趣的!
不管夾幾顆通通有獎~61顆球以上可以換龍蝦

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋料的自助吧吃到飽

營業資訊

📍 高雄市左營區自由二路303號2樓
⏰ 11:00–00:00
☎️ 07-5509806

#高雄午餐
morechevron_right
文章關鍵字
圓砌鴛鴦升降鍋物 高雄午餐 高雄晚餐 高雄宵夜 more
檢舉
share
chevron_left

美格瑪半熟起司專賣-復古老屋全新裝修還有精緻

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉

chevron_right
延伸閱讀

天外天火鍋吃到飽

 小安安

膳居園火烤兩吃吃到飽128元+10%

 小雞

帝王蟹新體驗

 小秘書

藍象廷泰鍋♥ 慶城店 ♥泰式火鍋吃到飽

Yulin Chen
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：233篇

💌 合作邀約 ➮ 私訊IG或𝙇𝙞𝙣𝙚 𝙄𝘿 : @210nweqv

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
牛形町熟成鍋物 照片

牛形町熟成鍋物

5.00 (3人評鑑)

區域：高雄市左營區
帕里巴黎自助餐 照片

帕里巴黎自助餐

2.80 (1人評鑑)

區域：高雄市左營區
本格和牛燒肉放題 楠梓店 照片

本格和牛燒肉放題 楠梓店

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市楠梓區
野饌日式燒肉 鳳山店 照片

野饌日式燒肉 鳳山店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
南海澎湖燒烤 照片

南海澎湖燒烤

4.95 (3人評鑑)

區域：高雄市前鎮區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up