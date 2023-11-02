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花蓮親子旅遊超人氣景點「遠雄海洋公園」，即便是台灣老字號的遊樂園（2002年開園），但家長們依然樂此不疲，總是迫不及待地帶著孩子一同前往探索。

這座以海洋為主題的樂園，一次可以暢玩遊樂設施及水族館，還可以乘坐高空纜車俯瞰太平洋的壯觀海景！當然，對於孩子們最期待的莫過於台灣少見的療癒系海獅和海豚表演，以及令人陶醉的美人魚與海牛共遊的精彩演出。雖然網路上已經有許多遊記和攻略文，但這次我特別為大家整理出『 9個隱藏版遊園資訊』，你知道幾項呢？

#遠雄海洋公園

■ 地址：974花蓮縣壽豐鄉福德189號

■ 官方連結：>官方粉絲團< ；>官方官網<

■ 開園時間：平日09:30-17:00 ；假日09:00-17:00

■ 門票資訊：官網大人＄990 ;

■ 維修停演公告：>官方公告<

⎯ Contents ⎯

＃ 亮點1: 全通路最便宜門票在台中恐龍卡

史無前例的超低門票價，出現在台中科博館的『最新恐龍卡服務內容』中，辦一張恐龍卡僅需300元，持卡到遠雄海洋公園現場購票，就可以以100元優惠票購票入場，整體下來，大人也只需要400元，還可以享用一年的恐龍卡既定內容，很多讀者都還特別到台中辦卡再到花蓮遊玩，因為實在太划算了，科博館活動優惠到2024/6/30。

台中恐龍卡：詳細介紹

＃亮點2: 下載遠雄園區app，找表演找展館超方便

如同東京迪士尼的app介面一樣，介面裡有完整的園區地圖，但發現，其實很少人會使用遠雄的這個遊園app，實際用起來覺得很方便呀！不僅可以即時定位自己在哪裡，還可以看到今日所有表演時間，對於安排當日的行程非常有幫助，另外，很重要的是，也可以在系統上看到今天維修的遊樂設施，儼然是個遊園小幫手。

PS. 遺憾的是，目前系統沒有辦法看到即時的排隊時間，喊話遠雄可以更新這個功能呀！

遠雄app載點

＃亮點3：必看的美人魚表演，2024/1起要開始額外收費

全台最震撼的美人魚表演，幾乎是每個來到遠雄的旅人都會來欣賞的表演，看著美人魚在水中與海牛共遊，這個畫面實在太美太令人難忘！不過因為這個表演十分熱門，『美人魚的神秘傳說』一天共有三場，皆採預約制，所以除了週二三四之外，都要事先預約！ 請各位旅人鬧鐘調好，一定要準點搶票呀！

每日15:00開放預約4天後之場次 ▸▸ 範例：若1月7日場次，1月4日 15:00即開放預約 每次預約上限5個人，每個人都需要票，包含小孩(需佔位都要票） 平日週二/週三/週四,美人魚表演不需預約 搶票成功會有QRcode，表演前15分鐘就可以持憑證進場 座位為全自由座，提早進場可以提早選座位

＃最新公告

美人魚劇場將於2024年1月1日(含)起，採用付費預約制，意味明年要前往的旅人，想要看美人魚展出，皆需要再額外收費，這是很重大的變化！希望票價的調整，可以讓園區繼續維持這個獨特的水中演出

票價說明

一般票：促銷價$100元 (定價$150元) 【7歲以上(含)】 幼童票：促銷價$50元 (定價$100元) 【3-6歲以上】 免費入場：3歲以下或身高未滿100公分

預約表演網址

＃亮點4: 官方地圖也沒有標示的『海豚觀賞區』

/ 圖片來源:遠雄海洋公園官方粉絲團

這個『海底世界』就位在美人魚表演的『海洋探索館』內（位置在這裡），神奇的是在官方地圖中竟然沒有標示！所以大部分的遊客急匆匆地看完美人魚表演後，就直接離館，都不知道這裡竟然有一個這樣靜謐的空間，也因為知道這個展館的人不多，可以好好地欣賞海豚的可愛游泳身姿，另外這裡還可以玩互動式小遊戲，很適合當作短暫休息的中繼站！

＃亮點5: 110公分以下的孩子，可以參與花車遊行

遠雄海洋公園的花車遊行，一天就只有一場，所以，千萬別錯過這個精彩的演出，雖然花車的數量不多，但是表演者的造型及精緻度，讓我覺得這個20分鐘的演出非常吸睛有趣，完全值得停留觀賞！不過，這次要來介紹的是，全台唯一的限定花車活動：「孩子可以上花車跟著遊行」！是不是很特別！也因為知道的旅人不多，所以算是蠻容易可以參與到的活動！

這個活動限定110cm以下的兒童參與，總共只有12個名額，僅供現場報名，是個秒殺活動喔！

報名位置： 4區歡樂大街『尼莫叔叔的家』商店門口

4區歡樂大街『尼莫叔叔的家』商店門口 報名時間： 遊行前20分鐘，紅色吊帶褲工作人員會在店門口公布

遊行前20分鐘，紅色吊帶褲工作人員會在店門口公布 報名條件： 110cm以下的兒童，且可以獨自離開父母20分鐘（因為會單獨坐在花車上）

110cm以下的兒童，且可以獨自離開父母20分鐘（因為會單獨坐在花車上） 活動內容：工作人員公布報名後，會在現場量身高，通過者將帶隊到廣場進行活動，再移到花車上進行遊行

我覺得園區很用心，為了這些孩子，現場安排的工作人員人數充足，並且隨時關心孩子們的狀態，說是護花使者也不為過呀！能夠在大哥哥大姊姊的保護下共同參與遊行，算是很特別的經驗。

PS. 那為什麼睿睿沒有參與花車呢？因爲身高超過了呀！當時兒子的身高是110cm，但穿上鞋子就超標了，所以就被請回（笑）

＃亮點6: VIP壽星活動

/ 圖片來源:遠雄海洋公園官方粉絲團

想要免費享受VIP體驗嗎？那就生日那週進園吧！這個VIP壽星活動也是官網沒有露出，僅出現在粉絲團相簿中的“隱藏版活動”。12歲以下的孩童，只要在生日這週進園，並且在“現場報名”，就可以拿到“生日胸針”，別上後，園區的吉祥物玩偶及工作人員都會特別對孩子致意，享受VIP待遇呀！

遠雄海洋公園 壽星驚喜活動

報名條件 : 12歲以下的兒童，入園日為「生日的前後7日」 ▸▸ 範例：孩子1/15生日，1/8-1/22入園，都可以報名

12歲以下的兒童，入園日為「生日的前後7日」 ▸▸ 範例：孩子1/15生日，1/8-1/22入園，都可以報名 報名地點： 僅採現場報名，於園區驗票入口或海洋村客服中心，持孩子的證件現場報名，每日限定5位

僅採現場報名，於園區驗票入口或海洋村客服中心，持孩子的證件現場報名，每日限定5位 活動內容：報名成功便可領取慶生別針，然後在指定的時間，到「6區-布萊登海岸」的旋轉木馬報到，工作人員會請壽星家人一同坐上旋轉木馬，並且廣播告知同場次乘坐的遊客，今天有慶生活動，邀請大家一起唱生日快樂歌！結束後，工作人員會用拍立得拍攝全家福並且贈送給你，還會送上氣球小禮物祝賀喔，電子檔則會上傳官方粉絲團的相簿

＃亮點7: 超放電的戶外遊戲區

/ 圖片來源:遠雄海洋公園官方粉絲團

遠雄的戶外遊戲區『鯨魚大冒險』，其實不是個新設施，但因為他的位置太過隱密，基本上只有爬坡上山的旅客才會發現的區域，所以鮮少的旅客知道這個戶外遊戲區。鯨魚大冒險這個區域，有溜滑梯、攀岩區、繩索區、彈跳區、洞穴區，各種孩子最愛的設施，可以讓小朋友盡情放電，不過休憩區的遮陽處比較少，所以要做好防曬喔

＃亮點8 ：超療癒的水獺館及週邊

/ 圖片來源:遠雄海洋公園官方粉絲團

2023年5月推出的水獺主題館，住著兩隻可愛水獺供大家觀賞，另外遠雄也與日本插畫家Lommy創作的「小玩笑小水獺」聯名，將園區內的莫比迪餐廳打造成水獺主題餐廳，推出小水獺刈包套餐、冰沙系列、布丁奶茶等超吸睛的限定餐點。為什麼這個主題館也是亮點呢？因為他的位置也是超級隱密，在整個園區的最左邊，我還特別問了工作人員才找到（大笑），不過，「小玩笑小水獺」的周邊產品真的很可愛，喜歡逛逛的旅人千萬別錯過！

＃亮點8 ：少見的餵海獅體驗

餵食地點：海獅劇場出口旁的餵食區

到農場餵食乳牛、公雞、兔子、梅花鹿不稀奇，但這裡是全台灣唯一可以餵食海獅的地方，雖然這一碗伙食所費不貲，但也算是蠻特別的體驗，一碗200元台幣，內容有3條魚、五塊果凍，園區會推行動車出來，進行限量販售，如果有遇到的旅人，可以試試看這個特別的體驗。

＃【遊園建議】一日遊表演與遊玩時間規劃

若是你想要一日參與園區所有表演及活動，可以參考以下的遊玩規劃，但是！但是！老實說，要是真的想要一日就把所有項目玩完，行程真的很緊湊，大人可能會先累倒（大笑），所以以下規劃，請大家斟酌參考～

早上（09:30開園）

09：45《海獅巡警隊》

2區-海獅劇場（演出時間約20分）

10：20《大洋池的生態奧祕》

2區-探險島水族館（解說時間約15分）

11：00《美人魚的神秘傳說+實境表演》

3區-海洋探索館（表演時間約30分）

11：50《海豚傳說-跳浪奇緣》

3區-海洋劇場（演出時間約25分）

12：25《海豚淺灘見面會》

3區-海洋生態中心（解說時間約15分）

中午用餐時間

13：15《花車遊行》

4區-歡樂大街（遊行時間約15分）(13:00左右可報名小朋友花車活動）

下午時段（遊樂設施時間）

看完遊行後，在歡樂大街的尾端，有接駁車服務，可搭乘接駁車前往園區最高的7區-海洋王國，好好地體驗遊樂設施

16：00《奇妙海洋慶典》

8區-水晶城堡劇場（演出時間約30分）

看完最後一場表演，就可以搭乘水晶纜車下山出園囉（17:00閉園）！

//後記

很難想像遠雄海洋公園竟然已經擁有超過20年的資歷，老字號的遊樂園還可以維持這樣個水準，真的很不錯！從商店街到設施，依舊顏色繽紛可愛；而餐點部分，雖然價位偏高，但是選擇算多，第一次在遊樂園裡看到提供拉麵的選擇（大笑）。

整體而言，雖然門票價位偏高，但擁有豐富海洋資源及動物的園區，真的很適合有小孩的家庭前往。最後，整個園區最適合兒童的遊樂設施都在「第7區·海底王國」，但這區正在翻新當中，期待2023/11/15重新開放的新樣貌！

>>如果你喜歡文章中的圖片或文字，歡迎引用，但請記得標示出處，也希望可以和我通知一聲，我很樂意看見自己的圖文孩子露出。