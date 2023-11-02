為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 每天新鮮溫體直送！文青風傳統鵝肉店 鮮嫩多汁鵝肉飯真的太銷魂｜偶鵝嚐嚐中壢店(健行科大美食)

每天新鮮溫體直送！文青風傳統鵝肉店 鮮嫩多汁鵝肉飯真的太銷魂｜偶鵝嚐嚐中壢店(健行科大美食)

2023-11-02 18:35:12 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：386
share
窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1007篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店 中壢店
place桃園市中壢區龍岡路二段53號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

桃園鵝肉餐廳推薦！龍岡路超人氣熱門美食推薦！中壢健行科大必吃美食

桃園市中壢區必吃美食偶鵝嚐嚐-中壢店

以雲林養鵝場起家 主打養殖95~100天的白羅曼鵝  每天新鮮溫體產地直送 唯一有產銷履歷認證的肉鵝

每日新鮮現煮 肉質鮮嫩Q彈 風味好 是健康又營養的傳統小吃再升級

鹽水鵝肉、糖燻鵝肉 各有獨特的美味 深受好評 常常還沒到打烊時間就銷售一空

另外偶鵝嚐嚐-中壢店也有提供 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 偶鵝嚐嚐-中壢店｜每天新鮮溫體直送！文青風傳統鵝肉店 鮮嫩多汁鵝肉飯真的太銷魂。菜單價位(健行科大美食)

鵝嚐嚐-中壢店在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

餐廳名稱:偶鵝嚐嚐-中壢店

偶鵝嚐嚐-中壢店電話:03-468-8668

偶鵝嚐嚐-中壢店營業時間:11:00 ~ 14:00，17:00 ~ 20:00（週四公休）

偶鵝嚐嚐-中壢店臉書:點我

偶鵝嚐嚐-中壢店網站:點我

偶鵝嚐嚐-中壢店地址:桃園市中壢區龍岡路二段53號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以偶鵝嚐嚐-中壢店為主

文章內有偶鵝嚐嚐-中壢店地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

 

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO   粉絲團 &  line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

 

偶鵝嚐嚐中壢店位於龍岡路二段和健行路交口附近   後面就是健行科大

開在學區內的餐廳 真的是便宜又大碗   cp值超高   口味也有一定的水準

門口處有兩隻可愛的大白鵝 透明櫥窗也可以看到師傅在剁鵝肉擺盤的過程 都是現點現切 才不會流失水分

每個月5號還有免費100份的鵝肉飯大方送呢

偶鵝嚐嚐全台灣已有多家分店 總店位在雲林虎尾 本身在雲林有農場 以專業方式將白羅曼鵝養足至95→100天才進行宰殺

並趁新鮮配送到各分店進行料理 每日調理的鵝肉數量都有限 有時候生意太好 常常還不到打烊時間就銷售一空

偶鵝嚐嚐中壢店｜用餐環境

對於鵝肉店感覺應該就是那種傳統小吃/便當店的樣子 想不到偶鵝嚐嚐走的是文青

而且相當整潔明亮   常常都是大客滿狀態   等了一下才有位置

不論內用或外帶 都必須在門口左側櫃台點餐結帳 除了現金支付 還可使用Line Pay

比較特別的是還有面膜、沐浴乳、鵝油...等店家自有品牌商品可選購

 

 

點我加入吃貨老饕團

 

▼歡迎加入YUNO的吃喝玩樂Telegram頻道
📌還可以第一時間接收到YUNO爭取到的好康優惠活動訊息
▶▶ https://t.me/yanonoya
-
🈸Telegram安裝網址
▶▶https://pse.is/NLP4K （Google Play）
▶▶https://pse.is/P9UD8 （App Store）
▶▶https://telegram.org （其他的版本）
-
🌍中文化
🙆點連結直接變成中文版
▶▶https://t.me/setlanguage/taiwan

餐具、醬料都是自取的 櫃子上還有擺自家生產的鵝油跟鵝油辣椒可以購買

無辣不歡的小夥伴們   一定不能錯過鵝油辣醬 真的很香辣    可以試試

偶鵝嚐嚐中壢店菜單價位

價位相當親民實惠 糖燻鵝肉跟鹽水鵝必點

開在學校附近的美食總是不會讓人失望 

飲料櫃內竟然還有白桃烏龍冷泡茶   當然要來喝喝看

喝起來有著淡雅白桃味與烏龍香氣 甘醇回甘不苦澀

這次點了偶鵝嚐嚐、湯麵、鵝血糕、燙青菜及小菜

最後再切盤招牌糖燻鵝肉  滿滿一桌 看起來超豐盛的

偶鵝嚐嚐-中壢店｜招牌糖燻鵝肉

採用了獨門配方以及特殊工法製作而成   有著淡淡的甘蔗焦香氣味   相當迷人

吃起來淡淡的鹹味 更是突顯出了鵝肉的原汁原味 資吃的到鵝肉的鮮甜及嫩滑口感

鵝皮吃起來很有彈性 入口Ｑ軟搭配嫩嫩的鵝肉口感豐富好吃   相當值得一點

偶鵝嚐嚐-中壢店｜偶鵝嚐嚐

名字直接取店名 這絕對是招牌商品

一端上桌就可聞到鵝油油蔥的香氣 上面還放上一顆半熟鵝油煎蛋！

上層鋪上滿滿的無骨鵝肉切丁 給的份量也非常足 幾乎看不到底下的白飯

將蛋黃戳破後 讓蛋汁肆意流動   再搭配上肉質細緻噴香的鵝肉一起入口

每一口都充滿著鵝肉的鮮香 蛋香加上鵝肉香 讓人吃上一口就愛上

偶鵝嚐嚐-中壢店｜鵝肉湯麵

一上桌時就可以聞到鵝肉湯的香氣 超誘人的啦！

帶皮鵝肉配著麵條一起吃 超有飽足感

一旁還有添加瓜仔鵝肉燥增添其風味 湯頭鮮甜清爽    

麵條軟硬適中 雖然泡在湯頭都依舊保有Q勁

愛吃辣的小夥伴們可以沾一點鵝油辣椒 吃起來香香辣辣 超過癮

偶鵝嚐嚐-中壢店｜鵝血糕

鵝血糕上面撒上了香菜 再用醬汁調味

鵝血糕口感軟Q 搭配上鵝油辣椒或鵝肉沾醬更夠味

 偶鵝嚐嚐-中壢店｜桂竹筍

桂竹筍連根部煮得爽脆好入口 也不會很鹹但卻下飯   

在酸菜襯托下更鮮甜爽口

偶鵝嚐嚐-中壢店｜燙青菜

吃鵝肉當然也要吃點青菜   口感脆口、調味偏清淡

一旁還有加上滷肉燥 

 

偶鵝嚐嚐鵝肉飯跟鵝肉切盤   真的很有水準 而且好吃又不貴

CP值真的很高   環境也很舒適   值得推薦

經過附近時不妨也來偶鵝嚐嚐-中壢店嘗嘗看吧!!

YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

YUNO的更多美食文章就在粉絲團

 

喜歡的話別忘記按個讚持續關注哦

如果您喜歡這篇文章，請幫我們按個讚吧!!

 

想看YUNO的更多文章請關注

YUNO的部落格   

YUNO的部落格:https://v84454058.pixnet.net/blog

YUNO的粉絲團:https://www.facebook.com/noya0519

YUNO的Line id@053tidin

YUNO的IG:yuno05199

YUNO的Telegram    id:yanonoya

合作邀約事宜請洽v84454058@yahoo.com.tw或洽   粉絲團   ＆    @053tidin   私訊詢問

 

歡迎加入YUNO的粉絲團唷!!  

YUNO喜歡用照片記錄自己的生活

再次感謝大家的收看唷!希望大家會喜歡這次的分享  

 

也歡迎分享 讓更多人知道YUNO唷~~

您的鼓勵是YUNO最大的動力 

請幫YUNO按個或回應一下吧!! 

 

 
 
 
檢舉
share
chevron_left

隱密巷弄人氣法式質感早午餐甜點咖啡下午茶好吃
延伸閱讀

辦公旅行外出的好夥伴！四種顏色可以選人體工學頸枕推薦｜UNO® VOYAGE Rough 多功能行旅頸枕

 YUNO的吃喝玩樂日記

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1007篇

紀錄YUNO的旅行遊記 美食食記 生活中的點點滴滴~喜歡把每次去吃過玩過的美食&地方都記錄下來 用心分享給大家!希望大家也會喜歡我的分享，別忘記給我個鼓勵或留言唷XD Blog所載相關體驗文章僅代表當時體驗的個人感受，不等於大家預期的消費經驗唷！羽諾の圖文若不慎侵權誤用，敬請不吝留言或來信通知。將即刻刪除，謝謝您！◕‿◕ v84454058@yahoo.com.tw 廠商邀約信箱 LINE ID 0933023511 http://v84454058.pixnet.net/blog痞客幫 http://www.walkerland.com.tw/member/view/47234窩客島 https://www.facebook.com/noya0519 FB粉絲團
作者的其它文章
同類據點
咱們酸菜魚 照片

咱們酸菜魚

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
太常大腸麵線 照片

太常大腸麵線

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
台北麻將麻辣臭豆腐（中壢觀光夜市總店） 照片

台北麻將麻辣臭豆腐（中壢觀光夜市總店）

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
八哥重慶酸辣粉(中原店) 照片

八哥重慶酸辣粉(中原店)

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
桃園陳記涼麵蒜味肉羹 照片

桃園陳記涼麵蒜味肉羹

4.25 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up