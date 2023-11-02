桃園鵝肉餐廳推薦！龍岡路超人氣熱門美食推薦！中壢健行科大必吃美食
桃園市中壢區必吃美食「偶鵝嚐嚐-中壢店」
以雲林養鵝場起家 主打養殖95~100天的白羅曼鵝 每天新鮮溫體產地直送 唯一有產銷履歷認證的肉鵝
每日新鮮現煮 肉質鮮嫩Q彈 風味好 是健康又營養的傳統小吃再升級
鹽水鵝肉、糖燻鵝肉 各有獨特的美味 深受好評 常常還沒到打烊時間就銷售一空
另外偶鵝嚐嚐-中壢店也有提供 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受
原文: 偶鵝嚐嚐-中壢店｜每天新鮮溫體直送！文青風傳統鵝肉店 鮮嫩多汁鵝肉飯真的太銷魂。菜單價位(健行科大美食)
偶鵝嚐嚐-中壢店在哪裡?怎麼去?
奉上資訊
餐廳名稱:偶鵝嚐嚐-中壢店
偶鵝嚐嚐-中壢店電話:03-468-8668
偶鵝嚐嚐-中壢店營業時間:11:00 ~ 14:00，17:00 ~ 20:00（週四公休）
偶鵝嚐嚐-中壢店臉書:點我
偶鵝嚐嚐-中壢店網站:點我
偶鵝嚐嚐-中壢店地址:桃園市中壢區龍岡路二段53號
備註：文章皆有時效性，如有修正皆以偶鵝嚐嚐-中壢店為主
文章內有偶鵝嚐嚐-中壢店地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考
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偶鵝嚐嚐中壢店位於龍岡路二段和健行路交口附近 後面就是健行科大
開在學區內的餐廳 真的是便宜又大碗 cp值超高 口味也有一定的水準
門口處有兩隻可愛的大白鵝 透明櫥窗也可以看到師傅在剁鵝肉擺盤的過程 都是現點現切 才不會流失水分
每個月5號還有免費100份的鵝肉飯大方送呢
偶鵝嚐嚐全台灣已有多家分店 總店位在雲林虎尾 本身在雲林有農場 以專業方式將白羅曼鵝養足至95→100天才進行宰殺
並趁新鮮配送到各分店進行料理 每日調理的鵝肉數量都有限 有時候生意太好 常常還不到打烊時間就銷售一空
偶鵝嚐嚐中壢店｜用餐環境
對於鵝肉店感覺應該就是那種傳統小吃/便當店的樣子 想不到偶鵝嚐嚐走的是文青
而且相當整潔明亮 常常都是大客滿狀態 等了一下才有位置
不論內用或外帶 都必須在門口左側櫃台點餐結帳 除了現金支付 還可使用Line Pay
比較特別的是還有面膜、沐浴乳、鵝油...等店家自有品牌商品可選購
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餐具、醬料都是自取的 櫃子上還有擺自家生產的鵝油跟鵝油辣椒可以購買
無辣不歡的小夥伴們 一定不能錯過鵝油辣醬 真的很香辣 可以試試
偶鵝嚐嚐中壢店菜單價位
價位相當親民實惠 糖燻鵝肉跟鹽水鵝必點
開在學校附近的美食總是不會讓人失望
飲料櫃內竟然還有白桃烏龍冷泡茶 當然要來喝喝看
喝起來有著淡雅白桃味與烏龍香氣 甘醇回甘不苦澀
這次點了偶鵝嚐嚐、湯麵、鵝血糕、燙青菜及小菜
最後再切盤招牌糖燻鵝肉 滿滿一桌 看起來超豐盛的
偶鵝嚐嚐-中壢店｜招牌糖燻鵝肉
採用了獨門配方以及特殊工法製作而成 有著淡淡的甘蔗焦香氣味 相當迷人
吃起來淡淡的鹹味 更是突顯出了鵝肉的原汁原味 資吃的到鵝肉的鮮甜及嫩滑口感
鵝皮吃起來很有彈性 入口Ｑ軟搭配嫩嫩的鵝肉口感豐富好吃 相當值得一點
偶鵝嚐嚐-中壢店｜偶鵝嚐嚐
名字直接取店名 這絕對是招牌商品
一端上桌就可聞到鵝油油蔥的香氣 上面還放上一顆半熟鵝油煎蛋！
上層鋪上滿滿的無骨鵝肉切丁 給的份量也非常足 幾乎看不到底下的白飯
將蛋黃戳破後 讓蛋汁肆意流動 再搭配上肉質細緻噴香的鵝肉一起入口
每一口都充滿著鵝肉的鮮香 蛋香加上鵝肉香 讓人吃上一口就愛上
偶鵝嚐嚐-中壢店｜鵝肉湯麵
一上桌時就可以聞到鵝肉湯的香氣 超誘人的啦！
帶皮鵝肉配著麵條一起吃 超有飽足感
一旁還有添加瓜仔鵝肉燥增添其風味 湯頭鮮甜清爽
麵條軟硬適中 雖然泡在湯頭都依舊保有Q勁
愛吃辣的小夥伴們可以沾一點鵝油辣椒 吃起來香香辣辣 超過癮
偶鵝嚐嚐-中壢店｜鵝血糕
鵝血糕上面撒上了香菜 再用醬汁調味
鵝血糕口感軟Q 搭配上鵝油辣椒或鵝肉沾醬更夠味
偶鵝嚐嚐-中壢店｜桂竹筍
桂竹筍連根部煮得爽脆好入口 也不會很鹹但卻下飯
在酸菜襯托下更鮮甜爽口
偶鵝嚐嚐-中壢店｜燙青菜
吃鵝肉當然也要吃點青菜 口感脆口、調味偏清淡
一旁還有加上滷肉燥
偶鵝嚐嚐鵝肉飯跟鵝肉切盤 真的很有水準 而且好吃又不貴
CP值真的很高 環境也很舒適 值得推薦
經過附近時不妨也來偶鵝嚐嚐-中壢店嘗嘗看吧!!
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