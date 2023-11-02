位在桃園復興路上的參食sanshi精緻台式串燒是一家結合酒吧、燒烤的台式居酒屋

提供舒適的用餐環境，享用美味的串燒及各式烤物、熱炒

鄰近桃園火車站、公車總站及統領百貨，交通相當方便

【目錄索引】

‧參食sanshi精緻台式串燒-環境介紹

‧參食sanshi精緻台式串燒-優惠活動

‧參食sanshi精緻台式串燒-餐點介紹

‧參食sanshi精緻台式串燒-店家資訊

參食sanshi精緻台式串燒就在桃鶯陸橋上的復興路上

有著非常大、深綠色的招牌

【參食sanshi精緻台式串燒-環境介紹】

室外有著如露營風的座位區

想要享受露營般的氛圍，可以選擇坐在此區

室內營造出如夜店風、酒吧、帶點科技感的用餐環境

與一般台式串燒、居酒屋有著非常不同的感覺

座位寛敞、舒適，能與家人或是三五好友來此用餐，真的很棒

而且連洗手間也非常乾淨，還提供牙線、漱口水等等

點餐方式有菜單可以勾劃

櫥窗裡擺放著至少4、50種串燒，種類非常多樣化

像是海鮮、肉類、時蔬等豐富的選擇

看到烤網上一串串的串燒

店員熟練的翻轉著、刷醬等等

冰箱裡有許多酒類、飲料可以選擇

不管是想要暢飲、小酌一下的，或是想配個飲料的都可以

【參食sanshi精緻台式串燒-優惠活動】

至店內消費（內用／外帶）至Google map留下五星好評就能享有「折現金50元」或「可樂、雪碧、美莉果、可爾必思、紅茶、奶茶擇二」

【參食sanshi精緻台式串燒-餐點介紹】

▲毛豆（招待）

黑胡椒口味，外層有濃郁的黑胡椒香氣及微辣的口感

毛豆仁鹹香但又保有毛豆仁原本的風味

▲干貝焦糖甜橙（2個）140元

干貝焦糖鮮橙是當天的創意料理

將鮮美的干貝與香甜的焦糖鮮橙做結合

不只外表吸睛，連味道都讓我們讚嘆不已

沒想到干貝也能跟甜點店的焦糖鮮橙搭配成一道鮮美香甜口感的美食

而且干具非常肥美，外層簡單烤過、裡面富含纖維，是絲狀的垂直紋路，味道自然鮮甜，沒有腥味

帶有彈牙、鮮美的風味

▲美國牛肉串90元、基隆甜不辣50元、四季豆40元

美國牛肉質鮮嫩保有肉汁，簡單沾點玫瑰鹽更能帶出牛肉的甜味

好好吃

四季豆爽脆多汁，外層很有味道、裡面有著四季豆爽口的滋味

甜不辣非常好吃，很鮮甜

感覺是真材實料的魚漿製作的

對於喜歡吃甜不辣的小麥來說，吃的好滿足

一個人就吃了兩塊

▲秘製豬肥腸 70元、孜然羊肋條 75元、雞心50元、雞屁股 60元、櫻桃鴨 60元

秘製豬肥腸烤到外酥內Q，將肥腸的油脂慢慢烤出

嚐到的是油脂的香氣，外層散發著碳烤的香氣

孜然羊肋條有著羊肉獨特的味道但不會有腥羶味

配上濃郁獨特的孜然味，風味獨特

雞心吃起來略帶有彈性及嚼勁，但不會咬不斷

並帶有碳香味

不得不大讚這個雞屁股啊，夠大且處理的很好，吃起來完全沒有腥味

油脂烤的恰到好處，外酥內軟Q，不會有油膩感外還香氣十足

櫻桃鴨帶有油脂，肉質鮮嫩保有肉汁，吃到鴨皮跟鴨肉的滋味

▲XO醬烏龍麵 180元

有新鮮的蝦子、蛤蜊、吉古拉

烏龍麵完全不會過於軟爛

XO醬鮮美鹹香，吃的到干貝也有小卷，味道超美味

連不是很愛吃麵食的友人也嗑了不少

▲深海大魷魚 180元

一上桌被它的份量給嚇到，超大一隻

切成整齊的一圈一圈的模樣

沒有過多複雜的調味，吃的到魷魚自然的鮮味、海味

簡單擠點檸檬汁帶有果香的酸味就很好吃了

▲明太子雞翅2支 160元

裡面包入滿滿的明太子，外表吃起來有著碳烤的香氣

明太子嗶嗶啵啵的口感很特別

▲椒麻雞 180元

沒想到在串燒店也能吃到美味的椒麻雞

炸到外層酥脆、裡面肉質軟嫩

酸辣帶勁的醬汁，不管是搭配雞肉或是高麗菜絲都很夠味

▲雪花蘋果牛70元、牛肉溏心蛋70元、剝皮辣椒豬80元、豬肉生菜捲60元

獨特的搭配及創意吃法，就在參食sanshi精緻台式串燒

牛肉包入溏心蛋跟蘋果是我第一次吃到，也是第一次看到

牛肉烤的香氣十足，而且不會太老太難咬有著碳香的滋味

溏心蛋入味且蛋白Q彈、蛋黃帶有稠稠的口感，很讚

牛肉蘋果捲中，蘋果呈現出爽脆多汁的口感

搭配散發著碳烤香氣的牛肉，可說是完美的搭配

忍不住為想到這樣組合的人拍拍手

剝皮辣椒豬一入口炭烤的香氣及剝皮辣椒爽脆香辣的滋味立馬衝上來

肉質帶有嚼勁不柴口，甜鹹的醬汁有著日式風味

剝皮辣椒香辣並有著脆口的口感

頭一次吃到豬肉包入生菜的串燒

生菜爽脆多汁，讓炙烤的串燒更多了爽口的口感

▲豆皮 45元

豆皮的口感讓一行人非常驚艷，紛紛討論是怎麼辦到的

外層酥酥帶點微脆的口感，裡面很入味就像有滷過一樣

咀嚼時有著濕潤的口感

原本以為先炸過，但完全沒有，是用烤的唷

有些居酒屋會先炸後烤，容易太乾太硬

參食sanshi精緻台式串燒的豆皮「好呷尬ㄟ達寄」（台語）

▲酒香白蝦 250元

蝦子肉質脆彈鮮甜，保有蝦子本身鮮美的滋味外

沾點湯汁更多了鹹香、滿滿蔥味的口感

▲櫛瓜 50元

很大一塊，爽脆多汁

灑上調味料，有著七味粉微辣的口感

▲百頁豆腐 50元

刷上鹹甜的醬汁，百頁豆腐Q軟且很有味道

算是比較中規中矩的口感

▲椒鹽鳳螺 200元

椒鹽鳳螺個頭大

聽說店家不僅對於料理有著獨特的風格，就連食材的挑選也是非常講究

對於愛吃鳳螺的大妹吃的超級滿足

不只肉質肥美而且完全不會有腥味

▲鮭魚下巴 120元

愛吃魚下巴的人應該都懂這裡的肉質有著非常豐富的油脂，特別鮮嫩

且散發著濃郁的香氣

▲起司洋蔥圈 60元

加入起司燒烤，還有海苔絲更多增添海味

洋蔥處理到不會有嗆味，散發本身淡淡的甜味

▲百威金尊啤酒 130元

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒

吃串燒、碳烤就是要來一杯啤酒清涼一下

三五好友聚會，好適合喝一杯

朋友推薦百威金尊啤酒非常好喝

果然！喝起來非常順口

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒

▲白桃酵醋飲 150元、荔枝酵醋飲 150元

有著水果的香氣及酵醋酸的酸味，但酸味非常順口不會那麼嗆酸

我們選了白桃跟荔枝水果口味

味道都滿不錯的，但喜歡荔枝口味更甚於白桃口味

▲炸麻糬60元

吃燒肉必點的麻糬，來到參食sanshi精緻台式串燒也有炸麻糬可以選擇

炸到外酥內Q軟的麻糬，先沾點煉乳再沾上花生粉

香甜可口，有著煉乳的甜、花生粉的香氣，好好吃

▲炸冰淇淋80元

外層是吐司、裡面是冰淇淋

吐司炸到酥酥的很好吃，配下裡面冰涼的冰淇淋，當作餐後甜點為這一餐劃下美麗的句點

這次與三五好友來到參食sanshi精緻台式串燒

對於在桃園火車站附近也有一家這麼優質的串燒，吃的非常滿意

好友相聚就是非常開心、歡樂

同時再搭配著美食，真的非常完美

吃完大家紛紛稱讚參食sanshi精緻台式串燒環境、餐點跟服務都相當不錯

情侶約會、好友相聚、換帖兄弟聚會小酌就來這裡準沒錯！！

【參食sanshi精緻台式串燒-店家資訊】

店名：參食sanshi精緻台式串燒

地址：桃園市桃園區復興路30號

營業時間：二～四、日18:00~01:00／五六18:00~02:00（週一公休）

電話：03- 338 3030

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