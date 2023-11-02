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台北一位難求頂級鐵板燒<明水然・樂>插旗新竹｜網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠軍｜老饕活龍蝦三吃、美麗油花A5和牛、生食級干貝 14品豪華料理，2000有找，C

2023-11-02 19:30:41 小珊珊 人氣：105
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1199篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：明水然・樂 新竹林森店
phone03-5220-822
place新竹市東區林森路2巷9號4樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台北一位難求頂級鐵板燒<明水然・樂>插旗新竹｜網路溫度計<此

終於吃到傳說中的人氣餐廳【明水然・樂】了！021渴望

訂位一開放都是秒殺款，有錢也不一定吃得到……121狂笑

 

樂多多集團底下的明水然·樂與明水然兩個品牌，「明水然樂」標榜「日式無菜單鐵板燒」，

姊妹品牌「明水然」則是以「西式創意無菜單鐵板燒」著稱，料理手法、調味、食材皆有所不同，

但相同的都是透過主廚精湛的鐵板手藝，將Omakase無菜單鐵板燒精髓完美演譯，

以最簡單的調味彰顯食材本味，一次品嘗到豐盛的頂級食材

別再說新竹是美食沙漠！

今天我們走訪新竹品嘗【明水然・樂 新竹店】是工程師們，商務客的最愛新竹餐廳，

就在新竹火車站正對面，節慶慶祝、情侶夫妻約會、招待客戶，有水準的餐點、

服務用心、請客有面子、家族聚餐吃飯超盡興！

台北一位難求頂級鐵板燒<明水然・樂>插旗新竹｜網路溫度計<此

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明水然・樂是預約制的無菜單鐵板燒，僅提供一個月內場次預訂，線上訂位服務： https://reurl.cc/QjGdV0

預訂成功後會收取訂金，主要是為了購買客人用餐的新鮮食材，到店即可安心愉悅地品嚐一流新鮮美食，

專心享受主廚的料理饗宴

開車來的朋友，可以停在俥亭新竹站前地下停車場(新竹市東區民族路2號)，但是怕塞車的話，建議可以搭乘

火車前往，不管是搭火車還是自行開車都方便

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踏進餐廳一入眼簾的，是唯美的白色燈籠宛如置身日本，用餐隨時都能感受到濃濃的日式古典風情

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可以居高臨下欣賞到外頭車水馬龍的都市景象，真的心曠神怡〜

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餐廳座位幾乎都以小包廂式設計，都是看得到師傅料理的板前座位，不僅空間隱密能不受打擾，

很適合宴客或是辦商務、朋友間私密的聚會

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明水然樂$1600樂饗宴套餐14品已經物超所值，令人滿足，$2400樂盛宴更令人驚艷，原價1500以上的活鮑、

海膽、整尾現流魚、更頂級A5老饕和牛，現在升級價$800就吃的到

網友都說CP值很可以，升級版更划算

食材華麗創新，如果想要品嘗更多不同的美食的朋友，誠心建議直接升級吧！

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開始料理之前，師傅也先拿出今天食材與我們介紹和拍照，新鮮看得到，每套食材都有非常多樣的高級食材，

很具代表性：現流漁獲、野生活龍蝦、日本熊本A5／A4和牛、桂丁雞

看到當日大廚為老饕們準備的美味食材，讓我們對當天即將來到的美食更加期待〜

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兩道很開胃的漬物，洛神花漬大根與洋蔥碎佐檸檬醬油，都可以續加，帶有清脆酸甜甜口感的漬物

特別適合作餐點的配料，也可以增加整道料理的層次感

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【鮮果醋水雲藻】

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嚴選日本水雲藻、山藥泥、蘋果醋以及海葡萄，佐以鮭魚卵提味，水雲藻配上微酸的酸汁，風味清爽又開胃

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【黃金蒜蜆湯】

就是這味〜用大量的黃金蜆加上蒜頭得的蜆精，蒜味濃醇蜆味超鮮！

喝起來就是十足的蒜頭香味，配上熬得恰到好處的蜆味，怎麼可能有那麼美味的湯頭呀，我真的讚嘆了005感動

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『日本職人之匠心』源自日本的高規格鐵板燒技術，廚師們對料理全心投入，嚴謹堅持的料理的每一個小細節

我覺得吃鐵板燒最棒的就是看主廚現場料理秀，每份餐點都由主廚精心製作，主廚還會與客人作互動，

吃得開心看得也賞心悅目〜

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【北海道干貝】

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生食級北海道干貝，佐以松葉蟹膏、鮭魚卵點綴提味

主廚煎出完美的干貝，表面金黃酥脆，內裡柔嫩多汁〜

北海道的頂級奢華干貝，滿滿的新鮮海味爆漿在嘴裡的感覺，真的只有『幸福』兩個字可以形容了！035喜

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明水然樂「樂．盛宴」套餐是全新推出的頂級套餐，套餐中除了原有的鮮猛活體龍蝦、北海道生食級干貝外，

還可品嘗到南非鹽蒸活鮑、整尾現流魚、新鮮海膽，牛肉也從A5熊本和牛升級為A5老饕和牛，CP值超高；

這些升級的珍饈美食原來都是明水然樂的招牌加點單品，單獨加點要超過$1500才能享受到，

現在只要加價800就可品嘗更尊榮的「樂．盛宴」套餐，真的物超所值，老饕必享

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【松露蒸蛋】

鮮嫩爽滑的松露蒸蛋，飽滿晶亮的魚子醬，非常漂亮的搭配！

蒸蛋軟嫩軟嫩入口即化，搭配法國頂級食材，吃起來果然有不同的層次感

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【升級版 海膽松露蒸蛋】

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海膽經過炙燒後香氣都完全的散發出來！！

真材實料的海膽蒸蛋，口感鮮嫩嘗一口就愛上，海陸雙享受阿〜〜〜016飄過

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【炙燒烏魚子】

加入樂多多APP會員，可獲得入會禮「炙燒烏魚子」乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮點數60天內，

到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制

烏魚子炙烤後，搭配蘋果、白蘿蔔一起食用，感受食材的原味在口中互相衝擊

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【時令鮮魚】

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嚴選當日產地直送的鮸魚，佐以英國馬爾頓煙燻片鹽與馬告胡椒，再搭配台農5號紅蕃薯

鮸魚的肉質真的很不錯，乾煎就很好吃哩，口感介於鱸魚與石斑之間，在細軟中帶有些微的Q彈

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【升級版 精挑時令現流魚】

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因為現流魚的更加難以控制，更考驗師傅的食材挑選，烹調廚藝，因為會隨著到貨的魚兒有略不同每日產地直送，

團隊中還有師傅因為海釣是興趣，常出海釣魚，蠻有機會吃到師傅親自出海釣到新鮮活魚(現流品種依現場提供為主)

今天提供的是現流盤仔魚，盤仔魚屬於鯛科魚類，長相和赤鯮相似，因此有句諺語叫「盤仔假赤鯮」

乾煎至雙面金黃洽洽，魚皮帶有獨特柚子香氣，魚肉的氣味更重一些，帶有淡淡的蟹肉香氣

一人吃一尾，就是爽XD514哈哈哈

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嚴選野生活龍蝦，每一家店都有活體龍蝦缸，超級新鮮，皆為用餐前最即時的處理活體食材，而且我們將

龍蝦做成三味：龍蝦肉身鐵板煎、洋蔥碗蝦膏蒸蛋、龍蝦味噌熬(湯品)

明水然樂1600套餐共14品，可以讓顧客一次品嘗到豐盛的頂級食材，包含老饕等級的野生活龍蝦、

豐腴油花的日本A5和牛、北海道生食級干貝、日本生蠔、季節現流漁獲等珍饈食材，CP值超級高；

更令人讚嘆的是，除了堅持使用新鮮活體龍蝦外，龍蝦的份量也很大手筆，每份套餐1/2尾，

和其它品牌只有1/4尾相比，真的很豪氣

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【炙燒海膽醬龍蝦頭】

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香煎龍蝦頭，佐以海膽醬+帕馬森起司

瞧這厚實的龍蝦頭，看了就滿足呀！113幸福

蝦頭經過處理，只要用湯匙就可以挖起來吃了，濃郁的蝦膏配上海膽醬真的好搭

蝦頭肉質肥嫩鮮美又多汁，一大口吃下真的是爽度十足啊！067不要啊

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【照燒和牛堡】

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嚴選日本熊本A5和牛所手打的漢堡肉與香煎歐姆蛋佐以紫蘇葉

看起來小巧可愛，食材卻很厲害唷，是用A5和牛切下來半筋半肉的地方手打而成

運用日本照燒醬油融合太陽蛋與手打牛肉漢堡排，超級合拍，吃起來香滑軟嫩，照燒醬引領著牛肉堡

呈現經典的日式風味，每吃一口就讓人沉醉於醬汁的美妙〜

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【升級版 南非鹽蒸活鮑】

南非活鮑有多新鮮？上桌時還是活的！015啊

南非活鮑魚用昆布湯煮過的昆布包裹，再以鹽覆蓋放爐上燒焗，鹽味滲入鮑魚內，鹹鮮好味

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鮑魚滿有咬感的，口感爽脆彈牙的南非活鮑魚搭配上鮭魚卵的醇厚濃郁香味，味道鮮美無比，吃到最後嘴裡盡是甘甜！128開心

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【清蒸龍蝦身】

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搭配著主廚精心手作醬汁燻鮭番茄起司醬，以及玉米筍和絲瓜

野生龍蝦水姑娘蝦肉超肥厚，大到非常非常非常的誇張………450拍手

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蒸好的龍蝦肉質彈牙，搭配醬汁一起享用真是人間美味呀〜118啊啊啊

肥美的肉質軟嫩帶有Q度，而且保水度十足，吃起來真是過癮！

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【火龍果冰沙】

100％新鮮現打火龍果冰沙，口感綿密又沁涼，冰沙口感還吃得到新鮮果肉，酸酸甜甜好解膩

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【桂丁雞】

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過程絕對不施打抗生素，和不使用生長激素飼養，是星級餐廳的指定食材，而且我們鐵板煎得超好，

皮酥肉嫩，不輸和牛的肉食材

桂丁雞是目前台灣最接近國際頂級標準的雞隻品種，明水然樂不惜成本選用好食材，造就好口碑，

難怪吃過的人都一再回流

經過主廚的巧手鐵板香煎，那金黃酥脆的皮光用想的就口水直流……

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咬下去會噴汁捏166變臉〜雞排肉質外酥內嫩，咬下去整個爆汁！

他們家的桂丁雞真的很厲害，吃的時候酥皮還是緊附在雞肉上，而且裡面還有肉汁，不會乾柴，吃得到雞肉的甜味

超好吃香酥的雞排，大拇指推薦〜133頂

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日本熊本A5和牛 ＆日本鹿兒島A4和牛，日本是和牛最早的發源地，而和牛的英文「Wagyu」也是有分別的意思唷！

「Wa」是指日本、和；而「gyu」則是牛的意思，所以即稱為和牛！和牛的特色是不容小覷的，其中最容易分辨

也最誘人的特色就是和牛的「油花Marbling」，在肌肉纖維之間含有豐富的脂肪細胞，油花的分佈越均勻越細緻，

等級就越高，光用看的就垂涎三尺囉！

另一和牛的特色為「入口即化」，這可不是誇大的形容詞，而是純種和牛會依據不同的細緻程度有不同的融化溫度～

因此當和牛等級越高時，越能感受和牛一入口，油花融在口中的香氣與幸福感！

提供A5 & A4 2種和牛，主要因為肥瘦口感每個人不同，主廚考量到台灣某部分客人，較不習慣Ａ5油花非常豐腴，

高油花的口感，可選擇油花略減，吃起來更有肉感口感A4和牛

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看到這日本A5上選和牛的油花真的要尖叫了吧〜

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【升級版 A5老饕和牛】

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來自日本熊本縣的頂級「和王」，被譽為世界上最高價牛肉，絕對是老饕首選！

油花分布均勻、肉汁豐沛鮮甜滿足您的味蕾，號稱是「一輩子值得一吃的頂級牛肉」唷，真的是非常奢侈，

而且只要升等加價$800就可以吃得到，CP值真的破表

直接可以品嚐到牛肉本身的鮮甜味道與軟嫩口感，肉質滑嫩，肉汁滿溢油香味濃厚，吃到油脂的細膩感，超好吃！！！164期盼

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【吻仔魚炒飯】

在主廚鐵鏟揮舞之下，米飯與配料們要能在鐵板上跳舞〜

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除了吻魚，炒飯還特別加入了柳葉魚卵和日式醬油

鐵板燒的炒飯絕對是一絕，吃起來顆顆分明非常鬆軟但不油膩，我好喜歡，口味很夠，越吃越涮嘴

主廚很熱心詢問想吃多少量炒飯，假如食量也不用擔心吃不飽可以吃兩碗炒飯哈哈

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【龍蝦味噌熬】

已事先將龍蝦最難處理的部位，取觸角肉去殼後，熬煮成湯品

彈牙的肉身外，蝦頭下去熬煮成濃郁湯頭，超鮮超好喝〜

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【紅豆銅鑼燒】

鐵板現煎甜點，銅鑼燒吃起來有別於一般市售銅鑼燒的口感

麵皮酥脆帶有柚子皮的香氣裹上紅豆，甜而不膩口的紅豆餡超好吃！

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小珊珊碎碎念：

鐵板燒主廚料理食材從視覺到味覺都超滿足！496陽光

樂有樂的堅持！每一道餐點，必須歷經3個月以上，不斷測試、研發、創新，多次評比後才會入菜單，

也因為無菜單料理，約莫兩個月菜色會有新增或微調內容，很值得一直一直來吃，都會有新鮮感！

明水然・樂全省共有5間門店，台北信義遠百店更是唯一一間有開宵夜場的樂，聽主廚說今年秋冬明水然・樂

還會在板橋、宜蘭、淡水大舉展店，其中淡水店更擁有淡水河、觀音山無敵景觀，令人期待〜338太好啦

台北一位難求頂級鐵板燒<明水然・樂>插旗新竹｜網路溫度計<此

 

【Info】

線上訂位：https://reurl.cc/QjGdV0

粉 絲 團：https://www.facebook.com/minsuizenraku

明水然・樂 信義遠百店 02-87860466

台北市信義區松仁路58號14樓

明水然・樂 信義松菸店 02-27566267

台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

明水然・樂 林口昕境店 02-26068258

新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

明水然・樂 新竹林森店 03-522-0822

新竹市東區林森路2巷9號4樓

明水然・樂 高雄三多店(新光三越館內) 07-3312223

高雄市前鎮區三多三路213號3樓

 

文章標籤

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